Amerikansk rakettsystem har ankommet: − En type krig som fører til store tap

Nytt artilleri fra USA skaper håp for de ukrainske styrkene i Sievjerodonetsk i en tid der Russland har tatt kontroll over mesteparten av den krigsherjede byen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er avanserte systemer med stor presisjon som ankom det krigsherjede landet torsdag.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov bekrefter leveransen på Twitter torsdag ettermiddag.

– Sommeren vil bli varm for russiske okkupanter, og den siste for noen av dem, skriver Reznikov på Twitter.

Det nye rakettsystemet betyr at ukrainerne kan begynne å angripe de russiske styrkeoppbygningene før de blir satt inn i direkte angrep, forklarer Palle Ydstebø, oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen.

Det vil også gi ukrainerne muligheter til å angripe ammunisjonslager som oppbevarer russisk artilleri.

– Dødstallene er usikre på begge sider, men det er jo en type krig som fører til store tap, spesielt på grunn av bruk av russisk artilleri, sier Ydstebø.

Mangler våpen

Mangel på artilleri har vært en stor ulempe for ukrainerne lenge.

– Det at de har fått vestlig bistand har avgjort noe på kort sikt, men skal de lyktes på lengre sikt og ta tilbake terreng som russerne har tatt trenger de mer artilleri, sier Ydstebø.

– Det er russernes store fordel akkurat nå, det de har av artilleri.

Russerne vinner frem

Det har vært mye frem og tilbake de siste døgnene mellom ukrainske og russiske styrker i Donbas-regionen, ifølge Ydstebø.

Russiske styrker har hatt en fremgang og kontrollerer nå størstedelen av Sievjerodonetsk. Sør for byen har de krysset en elv, og har mulighet til å angripe opp mot Lysytsjansk og den sentrale forsvarsstillingen Ukraina har der.

Dette mener Ydstebø vil kunne true det ukrainske forsvaret av Lysytsjansk.

– Russerne har tatt litt mer terreng i Sievjerodonetsk og sørvest for Sievjerodonetsk. De har prøvd å angripe nordvest, parallelt med elven, for på den måten å rulle opp den ukrainske forsvarsstillingen.

Om ukrainerne klarer å slå tilbake mot Russland vil vise seg, ifølge Ydstebø.

– Jeg regner med at de har reserver klare til motangrep og at de har sterke stillinger på høyden der. Det er et krevende terreng, og det spørs hva ukrainerne har tilgjengelig av artilleri til motangrep.

Tynner ut styrkene

Det kan virker som russerne har tynnet ut styrkene fra frontene rundt om i landet for å konsentrere seg rundt Dombas, ifølge Ydstebø. Ukraina benytter denne muligheten til å angripe de russiske styrkene i sør mot Kherson.

I byen, som er en av de første byene som ble tatt i sørvest, har det vært en ukrainsk offensiv som har gått med små steg et par-tre uker nå.

Dette kan ifølge oberstløytnanten true den russiske sørfronten.

– De ukrainske styrkene har egentlig angrepet og tatt noen små jafs, men nå har de konsentrert seg mer direkte mot byen, så det blir spennende å se om de får noe momentum.

Om Ukrainerne klarer å ta Kherson, og få en broforbindelse over Dnipro-elven, kan de begynne å true de russiske landforbindelsene til Krim.

– Det betyr at de da avskjærer Russlands landforbindelse med krim og på den måten sparker bein under den russisk invasjonen i det hele tatt, sier Ydstebø.

