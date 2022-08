KASTET SEG INN I VALGKAMPEN: President Joe Biden i Rockville i Maryland fredag.

Sammenligner MAGA-bevegelsen med «semi-fascisme»

President Joe Biden gikk hardt ut mot det han kaller «MAGA republikanere», og kom samtidig med et løfte om angrepsvåpen.

Presidenten snakket til støttespillere i Maryland i forbindelse med valgkampen til mellomvalgene 8. november.

Der sa han at 81 millioner amerikanere stemte for å redde demokratiet i 2018.

– Derfor er ikke Donald Trump bare en tidligere president. Han er en beseiret tidligere president.

Nå trenger du å stemme for å redde demokratiet igjen. Samme meldinger ble gjengitt på Twitter.

Biden advarer også mot det han omtaler som MAGA Republikanere.

– Min far brukte å si «Ikke sammenlign meg med den allmektige. Sammenlign meg med alternativet», skriver han på Twitter.

– Vel, alternativet til demokratene er MAGA republikanere, skriver presidenten.

– Amerika må velge. Dere må velge. Enten om landet vårt skal bevege seg fremover eller bakover.

OPPBRETTEDE ERMER: CNN, ikke sjelden Demokrat-vennlige, omtaler valgkampmøtet til Biden som et «kraftfullt kickoff»

Under talen i Maryland anklaget han det republikanske partiet for å ha valgt å «gå bakover, fulle av hat, vold og splittelse».

Før valgmøtet snakket han ifølge CNN til donorer i Maryland, hvor han brukte saftige ord om MAGA-bevegelsen.

Han mener det vi ser nå er enten begynnelsen eller dødsstøtet til en «ekstrem MAGA filosofi».

– Det er ikke bare Trump. Det er hele filosofien som understøtter, jeg kommer til å si noe nå: Det ligner semi-fascisme.

Uttalelsene faller ikke i god jord hos talsperson Nathan Brand, leder for Republikanernes nasjonalkomité.

– Motbydelig. Biden tok fra amerikanerne jobbene deres, overførte penger fra hardtarbeidende familier til Harvard-advokater og kjørte landet vårt inn i en resesjon mens folk mangler penger til bensin og mat. Demokratene bryr seg ikke om amerikanere som lider – det har de aldri gjort.

Samtidig med talen kommer meldinger om at president Bidens regjering vil forby angrepsvåpen dersom Demokratene beholder flertallet i Representantenes hus og Senatet etter mellomvalget i høst.

Historisk sett taper partiet som har presidenten seter i kongressen under mellomvalgene. Dermed er sjansene gode for at det er republikanerne som vil kunne få flertall i Representantenes hus og i senatet etter valget.

Det hjelper heller ikke Demokratene at Biden på målinger de siste ukene står frem som en av USAs minst populære presidenter gjennom tidene.

Demokratene sitter nå med et knapt flertall i Representantenes hus, mens Senatet er delt i to, men presidentens stemme gir Demokratene flertall.