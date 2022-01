DREPT: Instagram-eventyreren Gabby Petito (22) ble funnet drept i fjor etter å ha vært savnet flere uker.

Rapport om Gabby Petito-saken: Politiet gjorde flere feil før drapet

Politibetjentene som stoppet Gabby Petito og forloveden Brian Laundrie en måned før Petito ble funnet død, gjorde flere feil i sin håndtering av saken. Det slår en ny politi-gransking fast.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

Politiet i byen Moab i den amerikanske delstaten Utah støtte på Petito og forloveden Laundrie 12. august i fjor, etter at noen varslet politiet om to mennesker som kranglet mens de kjørte i en bobil.

Én måned senere, 11. september, ble Instagram-eventyreren Gabby Petito meldt savnet av familien sin. 19. september ble hun funnet død.

Obduksjonsrapporten fastslo at dødsårsaken var kvelning.

Den 24. september, etter at Petito ble funnet død, utstedte FBI i Wyoming en føderal arrestordre mot Laundrie.

Han forsvant like etter Petito, men ble funnet død i oktober. Dødsårsaken var selvmord.

Flere mangler i rapporten

I ettertid har det blitt stilt flere spørsmål ved politiets håndtering av det første møtet med Petito og forloveden Brian Laundrie. En uavhengig gransking, som er gjennomført av en annen politiavdeling i Utah, har nå fastslått at betjentene feilklassifiserte hendelsen, skriver NBC News.

Rapporten betjentene leverte i ettertid manglet også flere detaljer, konkluderer granskingen, som ble satt i gang etter en formell klage fra en advokat.

Da politibetjentene stoppet bobilen Laundrie og Petito kjørte den 12. august, skal Petito ha forklart at hun hadde slått Laundrie først.

Men rapporten som politiet skrev om hendelsen manglet informasjon om Petito og hennes skader. Hun skal blant annet ha hatt et sår på kinnet som ikke ble fulgt opp, og hun skal ha forklart at Laundrie hadde tatt tak i ansiktet hennes.

PÅ FERIE: De to unge forlovede delte mange bilder underveis i ferien.

Var på ferie

Paret hadde vært på bobilferie sammen, og delte mangle idylliske bilder på sosiale medier underveis. I løpet av reisen skal de imidlertid ha kranglet så voldsomt at noen meldte fra til politiet.

En av betjentene som rykket ut, skrev i rapporten at hendelsen var mental eller emosjonell, mer enn en voldshendelse.

Nå slår granskingen i ettertid fast at hendelsen burde ha blitt kategorisert som vold i hjemmet.

Det ville ha krevd at politiet arresterte, eller utstedte en arrestordre – som i dette tilfellet ville vært mot Petito.

«Begge skriftlige rapporter mangler viktige detaljer når det gjelder hvem, hva, når, hvor og hvordan når det gjelder denne hendelsen», står det i den uavhengige politirapporten.

Politibetjentene som møtte paret ba dem dra hver for seg for natten, og sa at de ikke skulle ha kontakt igjen før neste dag. Laundrie ble da tatt med til et motell av politiet, mens Petito satt igjen i varebilen.

Brian Ratcliffe, som har ledet granskingen for politiet, skriver i rapporten at det er «umulig å svare på» hvorvidt Petitio hadde vært i live i dag dersom betjentene hadde håndtert hendelsen på en annen måte. Han slår fast at politibetjentene ikke gjorde feil med vilje, og at skylden for drapet ligger hos «den eller de som er direkte ansvarlige».

Anbefaler endringer

Politirapporten anbefaler blant annet at politikontoret ved Moab, der betjentene jobber, skal gjennomføre nye runder med opplæring. Rapporten anbefaler også at retningslinjene ved utrykninger som gjelder vold i hjemmet endres, slik at det blant annet tas bilder av alle involverte i hendelser der noen er skadet.

De to politimennene har i ettertid av at Petito ble funnet død sagt at de tar ansvar for det som skjedde.

«Jeg er knust etter det som skjedde. Jeg brydde meg den dagen, og jeg bryr meg fortsatt», sier en av dem i et intervju i forbindelse med rapporten.

Politiavdelingen sier i en uttalelse at de vil følge opp anbefalingene fra rapporten.