UKRAINA-HJELP: Her blir et Javelin-missil avfyrt fra et Stryker infanterikjøretøy i Fort Carson, Colorado. USA har sendt store mengder av dette panservernmissilet til Ukraina. Missilet treffer målet ovenfra, noe som er spesielt effektivt mot stridsvogner som har tynnere pansring på oversiden.

Nå får Ukraina «alt» de ber om: − Målet er å stoppe Russland i å angripe andre land

Butsja-massakren var et vendepunkt for Vesten. Nå får Ukraina nesten alt de vil av våpen. Målet er å svekke det russiske militære slik at de ikke angriper andre land. Men russerne prøver å stoppe leveransene.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Russland har de siste dagene har gjort forsøk på å ødelegge jernbanen som frakter våpnene og det militæret utstyret østover, men Pentagon-talsmann John Kirby sier at de fortsatt kan sende materiellet inn i området.

Georgia, Moldova og de baltiske landene er blant dem som har følt seg truet av Russland etter invasjonen i Ukraina.

– USA har sagt at de vil svekke Russland militært ved å støtte Ukraina. Målet er å stoppe Russland i å angripe andre land senere. Middelet til det er å svekke dem militært nå, sier militæreksperten Ilmari Käihkö ved den svenske Försvarshögskolan til VG.

– Hver stridsvogn som blir ødelagt i Ukraina er én stridsvogn mindre til å true resten av Europa. Det russiske forsvaret har store tap i Ukraina. De kommer til å bruke noen år på å hente seg inn igjen, sier Käihkö.

Var redd våpnene ville ende hos russerne

Peter Viggo Jakobsen ved det danske Forsvarsakademiet har den samme forståelsen av det som skjer nå:

– I starten av krigen var det en lang diskusjon om man skulle gi Ukraina tunge våpen. Nå ser det ut som om alle typer tunge våpen er på vei dit, slik at Ukraina kan bruke det i Donbas.

– Men ikke kampfly?

– Nei! Inntil videre har de motsatt seg det. Ellers får Ukraina stort sett alle de typer våpen de har bedt om, også ting som de ikke umiddelbart kan bruke – men som de må trene på og så bruke i krig.

TIL UKRAINA: En soldat legger på plass et Javelin-missil under en amerikansk øvelse i Fort Carson, Colorado, den 28. april 2022.

– Det betyr at de forventer en lang krig?

– I starten trodde Vesten at russerne ville vinne relativt hurtig. Det var en av grunnene til at Ukraina ikke fikk andre våpen enn de som de kunne betjenes av soldater uten forutgående trening. Dessuten: De hadde dårlig erfaring fra Irak og Syria, men også Afghanistan – der fienden erobret enorme mengder amerikansk-produsert våpenutstyr.

Han viser til at amerikanerne var redde for at det som de sendte, ville bli russisk utstyr i løpet av uker.

– Nå tror amerikanerne at Ukraina kan vinne krigen – selv om det er uklart hva de mener med det – og at de vil gi Ukraina avanserte konvensjonelle våpen og utdanne dem i det – slik at de blir i stand til å stoppe den russiske aggresjonen, sier Peter Viggo Jakobsen.

– Moralsk plikt

Ilmari Käihkö ved den svenske Försvarshögskolan snakker om en «rød linje»:

– I begynnelsen av krigen visste ikke Vesten om Ukraina ville klare å yte motstand – eller om de ville gi opp innen 72 timer. Så viste Ukraina at de kunne forsvare seg. Det ble mye prat om å gi Ukraina defensive våpen med begrenset rekkevidde og som var lett å frakte dit. Men den røde linjen for hva Vesten er villig til å gi Ukraina er flyttet gradvis.

– Stridsvogner var ikke akseptert å gi dem – før avsløringen av Butsja-massakren. Da forsto vi at det var russisk krigføring mot sivile og krigsforbrytelser – og det endret situasjonen, sier Käihkö.

Info Våpenhjelp til Ukraina Godt over 30 land har bidratt med militært utstyr til Ukraina under krigen: Albania, Australia, Belgia, Canada, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Island, Irland, Italia, Japan, Latvia, Litauen, Luxembourg, Montenegro, Nederland, New Zealand, Nord-Makedonia, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sør-Korea, Spania, Sverige, Tyrkia, Storbritannia, USA, Vis mer

– Det ble også en moralsk plikt til å gjøre Ukraina i stand til å forsvare seg. Etter Butsja vet vi hvordan den russiske okkupasjonen ser ut, og vi føler at vi må hjelpe Ukraina.

Militæreksperten utelukker heller ikke at Ukraina får militært materiell som det ikke rapporteres om.

– Og så er selvfølgelig etterretning og utdanning viktig. Uansett så utgjør de våpnene som Ukraina nå får, en forskjell på riktig.

Pro-russiske styrker avfyrer en BM-21 rakett nær Azovstal-området i Mariupol sist mandag.

– Er det russiske forsvaret «avslørt»?

– Ja, men det som er bra for Russland, er at de nå forstår hvor dårlig det står til med militæret deres. De skjønner at noe må gjøres. Det var litt som i 1939 da vinterkrigen mot Finland ikke gikk bra for Sovjet, men de innså at det ikke funket og hadde fikset på mye da Hitler-Tyskland angrep noen år senere, sier Ilmari Käihkö.

– Hva tenker du om den russiske reaksjonen på våpenleveransene til Ukraina?

– De er selvfølgelig mot det, men hva kan de gjøre?

Natt til onsdag angrep Russland en rekke jernbaneknutepunkter. Det er forståelig, mener militæreksperten.

Info Norsk hjelp til Ukraina Den første norske hjelpen kom 28. februar og inneholdt blant annet hjelmer, skuddsikre vester, gassmasker, soveposer og feltrasjoner.

Norge sendte samtidig 2000 panservernraketter M72. Senere ble det sendt ytterligere 2000. M72 produseres på Raufoss.

I april sendte Norge 100 Mistral luftvernmissiler av fransk produksjon. Vis mer

– Stridsvogner kan nesten bare fraktes med jernbane – derfor kommer angrepene mot jernbanen. Men begge parter forbereder seg for en lengre krig. De kommende ukene blir veldig viktige, selv om jeg ikke tror krigen tar slutt med det. Det kan ta både måneder og år, sier Ilmari Käihkö ved Försvarshögskolan.

– Om Russland skulle velge å annektere «folkerepublikkene» Donetsk og Luhansk, eventuelt også Kherson, vil det bety at de skal forsvare «eget territorium». Det vil være lettere rent retorisk, men jeg tror ikke det er sannsynlig at russerne vil gjøre det.