SNAKKER MED FINLAND OG SVERIGE: Julianne Smith er USAs ambassadør til Nato. Hun bekrefter at USA snakker med Sverige og Finland om hva slags forsikringer landene trenger om de søker medlemskap i Nato om kort tid.

Kan vente russiske cyber-angrep når Sverige og Finland søker til Nato

Finland og Sverige kan påregne reaksjoner fra Russland idet de søker medlemskap i Nato. Ifølge USAs ambassadør til Nato kan det bety cyberangrep eller desinformasjons-kampanjer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi kan ikke si med sikkerhet hva Russland vil foreta seg. Men vi vet at Russland har en serie hybride virkemidler som de kan ta i bruk når de er misfornøyde eller vil prøve å påvirke, sa ambassadør Julianne Smith på et pressemøte i Oslo onsdag ettermiddag.

Den amerikanske ambassadøren er i Oslo for å møte den norske Atlanterhavskomiteen og besøke amerikanske soldater som nå trener i Nord-Norge.

– Jeg kan ikke si med sikkerhet hva som kommer. Men vi kan regne med hybride virkemidler. Om det vil være cyberangrep eller desinformasjons-kampanjer, gjenstår å se, sier hun.

Avgir erklæringer

VG har tidligere onsdag meldt at den norske regjeringen jobber med nordiske Nato-kolleger i Danmark og Island, om politisk bindende erklæringer til støtte for Sveriges og Finlands sikkerhet – dersom de om kort tid søker seg inn i Nato.

Onsdag er den britiske statsministeren Boris Johnson i Stockholm og Helsinki, hvor det er ventet at han vil inngå avtaler om støtte til de to landene inn i «den grå perioden», som er tiden fra de eventuelt søker medlemskap og til alle Nato-landene har gitt grønt lys til dette.

GOD STEMNING: Her er USAs Nato-ambassadør Julianne Smith sammen med utenriksministrene Anniken Huitfeldt og Antony Blinken, på et Nato-møte i Brussel i april.

Venter misnøye

På VGs spørsmål om hva slags garantier eller forsikringer USA vil stille opp med til Sverige og Finland, svarer ambassadør Smith at disse diskusjonene pågår fortsatt.

– La oss vente til de faktisk har søkt om medlemskap, sier hun.

– Jeg kan ikke gå i detaljer, men det er krystallklart for USA og andre Nato-land at tiden mellom søknad og ratifisering vil ta noe tid, kanskje noen måneder. I denne perioden vil det være risiko for at Russland kan uttrykke misnøye. De kan prøve å påvirke ratifiseringen i noen medlemsland. VI snakker med Finland og Sverige om hva vi lan gjøre til å tilby forsikringer i denne perioden. Men dette vil vi vite mer om når det er offisielt om de vil bli medlemmer, sier Smith.

Under Oslo-besøket presiserte hun at president Joe Bidens linje om å holde Nato ute av konflikten i Ukraina, ligger fast, og at det også er Nato-landenes omforente syn.