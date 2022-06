FÅR FORSTERKNINGER: Norske soldater har siden 2017 deltatt i Natos bataljonsstridsgruppe i Litauen.

Nato trapper opp mot Putin: − Må ha store styrker stående i lang tid

MADRID (VG) Russland kan bli en farligere nabo for Nato-landene, når Ukraina-krigen en dag tar slutt. Nato skal denne uken vedta fundamentale endringer i sine forsvarsplaner: Et forsterket forsvar i øst, og enda flere soldater i bakhånd.

Generalsekretær Jens Stoltenberg har fått gjennomslag for en stor militær opprustning.

Natos rykke-klare styrke skal om få år bestå av mer enn 300 000 soldater, noen av dem på inntil 10 dagers beredskap, andre skal være klare innen 30 dager.

– Tiden med snubletråd mot Russland er over. Nå er det avskrekking og forsvar som gjelder, sier seniorforsker Karsten Friis på NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

– Nato må påregne å ha store styrker stående i Øst-Europa i lang tid, helt inntil den dagen Russland eventuelt blir et demokrati, legger han til.

Større trussel

Den britiske forsvarssjefen, general Patrick Sanders, er blant de som advarer om at Russland vil true vesten, også når Ukraina-krigen er over:

– Russlands kapasitet vil være redusert for en tid. Men Putins erklærte ønske om å gjenopprette det historiske Russland, vil gjøre trusselen mer akutt. Russland vil trolig være en enda større trussel mot Europas sikkerhet etter Ukraina, enn før Ukraina, sa Sanders i en tale tirsdag, ifølge Reuters.

VARMT MOTTATT: Den spanske statsministeren pedro Sanchez tok imot Nato-sjef Jens Stoltenberg i Madrid tirsdag formiddag.

Fikk nei til omlegging

Utkastene til toppmøte-vedtak fra Madrid tyder nå på at Stoltenberg ikke har fått Nato-regjeringene med på en radikal omlegging av måten Nato-landene betaler for sine styrker.

– Det er urettferdig at de som stiller tropper, fly og skip til vårt felles forsvar, også skal dekke alle kostnadene for sine bidrag, sa Stoltenberg til VG i februar 2021.

Frankrike skal være blant landene som gikk imot denne endringen.

Ifølge VGs opplysninger har landene foran toppmøtet nådd et internt kompromiss hvor Natos sivile og militære budsjetter, samt det felles investeringsbudsjettet, skal økes betydelig fram mot 2030.

Men hvert land skal fortsatt betale for sine egne styrker når de er på utenlands-oppdrag for alliansen.

Åtte brigader

Åtte land i Øst-Europa har nå på plass styrker fra andre Nato-land. De fire første bataljonsgruppene i Estland, Latvia, Litauen og Polen, kom på plass for flere år siden, i årene etter at Russland annekterte Krim.

De ble fort benevnt som «snubletråder» mot Russland.

Siden Russlands invasjon i Ukraina i februar, har også Ungarn, Romania, Slovakia og Bulgaria fått Nato-styrker av tilsvarende størrelse.

Tirsdag ventes Nato-toppmøtet å forstørre disse avdelingene opp til brigader, men en blanding av utplasserte styrker og soldater som er øremerket, men som er stasjonert i sitt hjemland.

Generalsekretær Jens Stoltenberg beskrev dette slik i et VG-intervju tidligere i sommer:

– Det jeg kan si, er at det dels handler om flere styrker i øst, men også mer forhåndslagring av utstyr og ammunisjon slik at man raskt kan sende inn soldater. Vi vil også ha soldater på forhøyet beredskap, styrker som kan komme raskt til unnsetning, sa Nato-sjefen.

Handlefrihet

Karsten Friis mener at en slik fleksibilitet er viktig for Natos militære øverstkommanderende:

– Han trenger handlefrihet ut fra hva situasjonen måtte kreve. Derfor er det fornuftig å øremerke styrker og satse på forhåndslagret utstyr, sier han.

– Men samtidig har det sikkert ikke vært lett å finne land som er villig til å sende ut store styrker over tid, legger han til.

Men Friis påpeker en annen utfordring når soldater skal flyttes over grensene i Europa. EU og Nato har over tid jobbet for å kutte byråkrati og andre hindringer når soldater og våpen skal krysse Europas grenser.

– Det finnes fortsatt ikke noe militært Schengen-samarbeid, sier Nupi-forskeren.

USA forsterker

Natos hurtig-utrykningsstyrke har om lag 40 000 soldater, og ytterligere 30.000 soldater står nå under alliansens kommando i Øst-Europa. I tillegg var det 70.000 amerikanske soldater i Europa før invasjonen i Ukraina. Dette tallet er økende.

Det er ventet at USAs president Joe Biden vil kunngjøre en forsterking av sine styrker i Europa i løpet av toppmøtet, trolig opp til om lag 100.000. Dette vil være soldater som i stor grad er stasjonert i Tyskland og Polen, men vil rotere på ulike baser i Øst-Europa.