TILBAKESKRITT: Jonas Gahr Støre (Ap) mener abortdommen i USA er å gå i feil retning.

Støre om abortavgjørelsen i USA: − Et alvorlig tilbakeskritt

Fredag ble det klart: USAs høyesterett fjerner retten til selvbestemt abort på nasjonalt nivå. Det får norske politikere til å reagere kraftig. – Jeg er forbanna, sier likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Retten til abort kan enten bli forbudt eller strammet inn i flere amerikanske delstater etter at USAs høyesterett nå har opphevet den historiske dommen fra 1972 som sikkert amerikanske kvinner denne retten. Det er et alvorlig tilbakeskritt for kvinners rettigheter! skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Twitter.

Høyesteretten i USA har avgjort at de setter til side kjennelsen fra 1973 som sikret en føderal rett til abort.

Det finnes altså ikke en egen abortlov i USA på nasjonalt nivå, men Høyesteretts avgjørelse fra 1973 har betydd at delstatene ikke har kunne innføre lover som forbyr abort. Det er dette Høyesterett nå har omgjort.

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier til VG at dette kan få alvorlige ringvirkninger.

– Dette er helt skrekkelig! Jeg er forbanna. Et farlig tilbakeslag som vil få negative konsekvenser også andre steder i verden. Likestillingen og kvinners rettigheter kan aldri tas for gitt, vi må sammen kjempe mot disse tilbakeslagene vi ser verden over nå. Det er alvor! sier Trettebergstuen.

FORBANNA: Likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) er opprørt etter abort-avgjørelsen.

Les hele avgjørelsen her.

I mai sendte et lekket utkast fra Høyesterett sjokkbølger gjennom USA. Det avslørte at flertallet av høyesterettsdommerne ville gå inn for å forby retten til selvbestemt abort.

En rekke delstater har såkalte «trigger laws» klare. Dette er en lov som ikke kan håndheves, men som trer i kraft nå som «Roe v. Wade» opphører.

– Et politisk sjokk

Sofie Høgestøl er jurist og USA-ekspert. Til VG forteller hun at hun ikke er overrasket over kjennelsen fra Høyesterett:

– Det er som forventet etter det lekkede utkastet. For så vidt har det også vært forventet all den tid vi visste at Amy Coney Barrett (konservativ dommer i USAs høyesterett som ble innsatt av Donald Trump, journ.anm.) sannsynligvis ville sikre flertall mot abort. Men det er klart det er et politisk sjokk, og vil være det i mange uker fremover.

– Som med alt annet i USA, er reaksjonene veldig splittet. Vi må huske at det finnes flere millioner amerikanske kvinner, og noen av dem mener at livet starter ved befruktning. De ser dette som en stor seier. Millioner av kvinner er også blant dem som har kjempet mot denne avgjørelsen i 50 år.

– Andre føler seg nå som annenrangs borgere i sitt eget land, som ikke lenger har reproduktive rettigheter, sier Høgestøl.

Hun påpeker at det er «litt av en uke» i USA:

– I går utvidet de retten til å bære våpen. I dag innskrenker de retten til selvbestemt rapport.

Høgestøl forteller at hun som jurist er spent på hva som kan skje fremover.

– Hvis Høyesterett er villig til å bryte med 50 års praksis i denne saken, hva annet er de villige til å gå tilbake på? Hvilke andre saker kommer til å bli revurdert av dette nye konservative flertallet?

Nancy Pelosi fordømmer abortavgjørelse

Lederen i Representantenes hus i USA, demokraten Nancy Pelosi, fordømmer Høyesteretts avgjørelse om at retten til selvbestemt abort er nå borte på nasjonalt nivå.

Hun kaller avgjørelsen for ondskapsfull, melder Reuters.