AUCKLAND/NEW ZEALAND: Politiets etterforskere var på stedet 11. august, etter at en familie fant levninger fra barn.

Kjøpte kofferter som inneholdt levninger av barn

Politiet i New Zealand etterforsker en hendelse, etter at en familie fant levninger av barn i kofferter de kjøpte på auksjon.

– Jeg føler virkelig for de pårørende. Her og nå vet man at det er slektninger som ikke er klar over at deres kjære er døde, sier politiførstebetjent Tofilau Faamanuia Vaaelua under en pressekonferanse torsdag 18. august, ifølge CNN.

Politiet i New Zealand skriver på sin nettside at det ble funnet levninger etter to barn i to kofferter i Auckland, torsdag 11. august.

Foreløpige undersøkelser tyder på at barna, som trolig var mellom fem og ti år, har vært døde i flere år.

Politiet skriver at de jobber med å få et tydelig bilde av saken, og at de foreløpig ikke kan si noe om identiteten til barna.

Kjøpt på auksjon

Levningene ble funnet da en familie åpnet to kofferter som de hadde kjøpt på en internettauksjon.

Familien skal ha kjøpt et tilhengerlast med ulike gjenstander fra et lokalt lagerselskap, deriblant koffertene, skriver BBC.

NTB skriver at det er snakk om et gammelt minilager som skulle tømmes.

Førstebetjent Vaaelua sier at levningene ble funnet i to kofferter av lik størrelse.

– Disse funnene gjør saken kompleks, spesielt med tanke på tidsrommet mellom dødstidspunktene og funnet, sier Vaaelua.

ALVORLIG: Politiet sier at de tar saken svært alvorlig, og jobber hardt med å finne den eller de skyldige.

Koffertene har trolig vært på lageret i tre til fire år, sier Vaalua, ifølge The New Zealand Herald.

Politiet skriver at familien ikke har noen tilknytning til dødsfallene, og at de skal ha vært bekymret og blitt tilbudt støtte.

Både lageret og eiendommen hvor kofferten ble lagret skal ha blitt grundig undersøkt av rettsmedisinere.

Samarbeider med Interpol

Politiet undersøker personlige- og husholdningsgjenstander funnet sammen med koffertene. Dette i tillegg til at de gjennomsøker flere timer med overvåkningsopptak, samtidig som de frykter for at gamle, viktige opptak har blitt slettet, melder BBC.

Vaaelua sier at politiet samarbeider med den internasjonale politiorganisasjonen Interpol. Dette selv om man tror at ofrenes pårørende befinner seg i New Zealand.

LEVNINGENE BLE FUNNET I BYDELEN MANUREWA I AUCKLAND:

– Etterforskningsenheten jobber veldig hardt med å holde den eller de skyldige for barnas død ansvarlig, sier Vaaelua ifølge ABC News.

Førstebetjenten legger til at det er veldig vanskelig sak å jobbe med.

– Uansett hvor lenge du jobber med og etterforsker slike grusomme hendelser som dette, så er det aldri en lett oppgave.

– Jeg er selv far for små barn, men jeg har en jobb å gjøre.

«Vond lukt»

The New Zealand Herald skriver at de har vært i kontakt med en nabo av familien, som forteller at det var flere ulike barneleker i lasset familien kom hjem med, som også inneholdt de to koffertene.

Naboen skal ha sagt til avisen at familien fant levningene mens de i oppkjørselen og hagen sin, pakket ut og sorterte ting fra tilhengerlasset.

Også avisen Stuff har vært i kontakt med en nabo, som forteller at det kom en «vond lukt» fra eiendommen før politiet ankom stedet.

Naboen skal ha jobbet på et krematorium og sagt at han kjente igjen lukten, ifølge Stuff.

En mann på familiens eiendom, som skal ha vært et familiemedlem, fortalte The New Zealand Herald at han passet på huset, etter at familien skal ha forlatt Auckland etter funnene.

– Vi har det greit. Så lenge folk lar oss være i fred kommer vi til å ha det greit, sa mannen til avisen.

Har troen på en løsning

Lance Burdett, en tidligere forhandler i politiet, sa til The New Zealand Herald tidligere denne uken at han har troen på at saken vil bli løst.

– Det er et lite land. Vi har veldig få uløste mordsaker, en håndfull, du kan telle dem. Så jeg er ganske håpefull, sier Burdett.

Likevel legger han vekt på at mye avhenger av når den opprinnelige hendelsen fant sted, ettersom det er en sjanse for at den eller de skyldige er utenbys eller i et annet land.

Burdett fortalte også om hvor vanskelig det er å stå i saker som denne.

– Når du er på et så grusomt åstedet som dette kan du aldri slette det fra hukommelsen. Det er et helvette, sier han til The New Zealand Herald.

