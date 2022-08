Kinas farlige tiår

Kina har brukt de

siste femten årene

på å forberede seg. Det er dårlig nytt

for verdensfreden.

Søndag morgen kjørte amerikanske marinefartøy gjennom Taiwanstredet, en farlig provokasjon, mener Kina.

Konflikten mellom Kina og USA blir stadig verre, og har ført de to supermaktene betydelig nærmere krig, fastslår flere eksperter VG har snakket med.

– Før den siste Taiwan-krisen anslo jeg faren for en væpnet konflikt mellom Kina og USA til å være 20–30 prosent. Nå ser jeg på det som 50/50, sier Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (Prio).

Kina nærmer seg et toppnivå, både økonomisk og militært. Det gjør situasjonen mer utrygg.

– Noe av det farligste for verdensfreden er hvis det kinesiske lederskapet føler at det har nådd høyden og at det begynner å gå nedover, sier Tønnesson.

– Det kan komme et økonomisk eller utenrikspolitisk tilbakeslag, som gjør at Kina føler at landet kan miste sin mektige posisjon. Da kan makthaverne i Beijing føle at de er nødt til utnytte makten landet har nå, utdyper han.

Det amerikanske tidsskriftet Foreign Policy har i flere artikler påpekt at Kina og USA rykker nærmere en nær uunngåelig konflikt.

I kronikken «A Dangerous Decade of Chinese Power Is Here» argumenteres det for at dersom kommunistregimet i Beijing innser at dets makt nærmer seg et klimaks, så vil det øke faren for konflikt med USA.

Konflikten vil da være sentrert om den omstridte øya Taiwan, som Kina legger krav på, og som USA har en tvetydig forpliktelse til å beskytte.

– En sammenslåing av fastlands-Kina med Taiwan er en helt avgjørende del av regimets prosjekt, sier Tønnesson.

I begynnelsen av august reagerte Kina kraftig på et besøk til Taiwan fra den mektige amerikanske politikeren Nancy Pelosi.

Som svar iverksatte Kina en massiv militærøvelse, som har som mål å kvele Taiwan sakte, mener eksperter.

Denne uken har nok en amerikansk delegasjon besøkt Taiwan, til Kinas store misnøye. Samtidig viser USA muskler i regionen ved å holde en militærøvelse sammen med Sør-Korea.

VG har bedt tre av Norges fremste eksperter vurdere forholdet mellom USA og Kina.

Hvordan er det militære styrkeforholdet?

Hvem har den mest sterkeste økonomien?

Hva er det historiske bakteppet for konflikten?

KAMPFLY: Kinesiske jagerfly tar av under militærøvelsen utenfor Taiwan i første uke av august.

Vinner kappløpet

Det finnes bare to supermakter i verden: USA og Kina, fastslår Øystein Tunsjø, Kina-ekspert og professor ved Institutt for forsvarsstudier.

– Kina er helt tydelig verdens nest mektigste land etter USA. Russland kan ikke sammenlignes.

Fortsatt har USA et svakt overtak, men maktbalansen har endret seg betydelig i Kinas favør de siste femten årene.

– Maktkampen mellom USA og Kina er den avgjørende konflikten for verden, utdyper Tunsjø.

Den voldsomme rivalisering økte for alvor etter den forrige Taiwan-krisen, i 1996.

– Den gangen forsøkte Kina å legge press på Taiwan ved å skremme med rakettutskytning, men det fikk ingen avskrekkende effekt, fordi USA kom inn i farvannet med to hangarskip, forklarer Tunsjø.

Krisen endte i stedet med å skremme makthaverne i Beijing, ettersom Kina ikke hadde kontroll på hvor de amerikanske skipene var.

Etter det har Kina styrket sin egen kapasitet, i form av krigsskip, presisjonsstyrte missiler, fly og satellittovervåkning.

– Den massive militærøvelsen nå i august, viser hvor mye sterkere Kina er blitt. USA holdt seg på behørig avstand, mens kinesiske skip i praksis omringet Taiwan.

Kina har satset tungt på å utvikle sin marine, og har nå verdens mektigste flåte målt i antall skip. USA fortsatt er mektigst målt i tonnasje, siden de har mange ganger flere hangarskip.

– Kina bygger stadig nye skip, samtidig som USA faser ut deler av sin egen flåte.

I dag har Kina rundt 360 krigsskip, mot USAs 290, men i løpet av fem år vil tallene kunne være på 400 for Kina mot 260 for USA.

– Kina bygger nå fregatter og destroyere i rasende fart. Og de utstyres med moderne teknikk og moderne missiler.

Missiler, som kan skytes ut fra skip og fra land, er et område der Kina har styrket seg betydelig. Under militærøvelsen i begynnelsen av august, skjøt Kina for første gang missiler som gikk tvers over Taiwan.

– Man må også ta med i vurderingen at den militære kapasiteten til amerikanerne er spredd over flere kontinenter. Kina har nesten alt sitt samlet i Asia, påpeker Tunsjø.

Kina har tatt omfattende grep som forberedelse til en eventuell krig med USA:

– Kina gjør mer enn å ruste opp militæret: De styrker energisikkerheten, matsikkerheten og selvforsyning av alt fra databrikker til sjeldne mineraler, påpeker Tunsjø.

MEKTIG: Xi Jinping, leder for det kommunistiske regimet i Beijing, har ført en mer nasjonalistisk politikk i Kina.

Økonomisk gigant

Målt i kjøpekraft har Kina den største økonomien i verden, men det amerikanske bruttonasjonalproduktet (BNP) er fortsatt større.

Men også der går det mot en endring.

– Kina er i ferd med å ta igjen USA på BNP, og vil passere innen ti år, forklarer Asia-forsker Stein Tønnesson.

Målt i BNP per innbygger ligger Kina langt bak, og er ikke i nærheten av å kunne skaffe sine innbyggere samme levestandard som i USA.

Den kinesiske økonomien er mer avhengig av eksport enn den amerikanske, så da tidligere president Donald Trump iverksatte en «handelskrig» med Kina ved å innføre tollmurer mot kinesiske varer, blinket varsellampene i Beijing.

– Men Kina kunne skyve produksjonen til naboland som Indonesia og Vietnam, og unngå noen av restriksjonene, forklarer Tønnesson.

GIGANT PÅ BØRS: Jack Ma, grunnlegger av internettgiganten Alibaba, da selskapet kom på børs i New York i 2014.

Under Trump trakk USA seg ut av internasjonale handelsavtaler, mens Kina har gått inn i avtaler med andre stillehavsland, både i Asia og Sør-Amerika.

President Joe Biden har forsøkt en balansegang: Han har ønsket å opprettholde Trumps økonomiske press mot Kina, men har også søkt økt enighet.

USA har i årevis kritisert Kina for å bryte patentretten ved å lage kopiprodukter.

– En del amerikanske selskaper har undervurdert det kinesiske kommunistregimets vilje til å styre næringslivet, forklarer Tønnesson.

Når et amerikansk selskap har investert i et kinesisk datterselskap, har plutselig samme produkt dukket opp fra et annet selskap.

– Kina respekterer ikke patenter. Regimet beskytter sitt eget marked, men ønsker samtidig tilgang til det globale markedet uten restriksjoner.

De siste årene er Kina blitt mer isolert fra andre lands teknologiske utvikling. Kommunistregimet har stengt landet for selskap som Facebook og Google, samtidig som kinesiske selskaper som Huawei møtes med mistro i Vesten.

– Det er sterk gjensidig skepsis for at slike teknologiske selskap skal brukes som skalkeskjul for spionasje og digital krigføring, forklarer Tønnesson.

Ett punkt taler for fortsatt fred: Den amerikanske og kinesiske økonomien er tett sammenknyttet.

– Begge parter er tjent med at handelen flyter.

DEN LANGE MARSJEN: Kommunistleder Mao Zedong under den kinesiske borgerkrigen i 1947.

Konflikt fra dag én

Konflikten mellom USA og Kina går tilbake til Folkerepublikkens dannelse i 1949.

Under den foregående borgerkrigen støttet USA nasjonalistene, men det var Mao Zedong og kommunistene som vant.

I Kina ble amerikansk imperialisme fremstilt som den største trusselen mot verdens befolkning. Mens USA fryktet at kinesisk kommunisme ville spre seg i Asia som fallende dominobrikker.

– Å holde Kina isolert var kjernen i amerikansk politikk under den kalde krigen, forklarer forfatter og historiker Torbjørn Færøvik, som er ekspert på Kina.

I de tre tiårene som fulgte, var forholdet mellom USA og Kina på frysepunktet. To blodige kriger skapte dype sår.

– Under Koreakrigen vendte tusenvis av amerikanske soldater hjem i kister etter kamper mot den kinesiske hæren. Under Vietnamkrigen sendte Kina våpen og utstyr til kampen mot amerikanerne, forklarer Kina-eksperten.

Først i 1979 kom avtalen der USA og Kina anerkjente hverandre.

Maos etterfølger Deng Xiaoping feiret de diplomatiske forbindelsene ved å reise til USA og la seg avbilde i cowboyhatt.

I USA: Deng Xiaoping ønsket tilnærming med USA.

På 1980-tallet bedret forholdet mellom USA og Kina seg noe. Kina ønsket å føre «den åpne dørs politikk» mot USA, og amerikanske selskaper drømte om tilgang til det enorme kinesiske markedet.

Massakren på Den himmelske freds plass i 1989 markerte en brå stans i tilnærmingen.

Utover på 1990-tallet klarte Kina likevel å gradvis bygge relasjoner til USA og andre vestlige land. Innsatsen ble kronet med at Kina ble med i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i 2001.

– Både president Bill Clinton og hans etterfølger George W. Bush håpet at ved å slippe Kina inn i varmen, så ville regimet bli mer som oss, sier Færøvik.

Realiteten har vært at økt handel, ikke har ført til politisk tilnærming.

Nå vender kinesiske produsenter seg mot hjemmebane, der høyere lønninger har ført til økt kjøpekraft. Samtidig er kinesisk arbeidskraft blitt dyrere, slik at kinesiske eksportvarer ikke er like konkurransedyktige som billigere produkter fra land som Vietnam, Bangladesh og Indonesia.

– Etter at Xi Jinping overtok i 2012 har han styrket kommunistpartiets grep om makten. Partiet ønsker kontroll for enhver pris, også over økonomien, forklarer Færøvik.

– Det går mot et Kina som blir mer innadvendt, konkluderer han.