STATSMINISTER OG PRESIDENT: Mikhail Kasjanov og Vladimir Putin fotografert i 2003, da de var Russlands fremste politikere.

Eks-statsminister fryktet for sitt liv - nå har han forlatt Russland

Tidligere statsminister Mikhail Kasjanov (64) har forlatt Russland - og det er uvisst når han kommer tilbake. Det er bare en uke siden opposisjonspolitikeren sa at han fryktet for sitt liv.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Kasjanov var statsminister i Vladimir Putins første presidentperiode - fra 2000 til 2004.

Kort tid etterpå ble han en innbitt kritiker av Putin - noe han har vært siden.

Det er en kollega av Kasjanov i partiet PARNAS, Konstantin Merzlikin, som bekrefter overfor RIA Novosti torsdag kveld at partilederen har forlatt Russland, og at det er ukjent når han vender tilbake.

– Han er ikke på territoriet til den russiske føderasjon nå, men jeg vet ikke hvor han er eller når han kommer tilbake, sier Merzlikin.

Kollega drept

For ei uke siden sa Kasjanov til Deutsche Welle at han fryktet for sitt liv:

– Akkurat nå befinner jeg meg utenfor Russland, men jeg vurderer selvfølgelig alt jeg gjør.

Kasjanov opplevde at hans opposisjonskollega Boris Nemtsov ble skutt og drept i 2015, og til Deutsche Welle sier han:

– Alle i Russland bør frykte for sitt liv, også jeg, sa Kasjanov - og la til at han også fryktet for sin familie.

I motsetning til mange andre av dem som har fått toppjobber rundt Putin, kommer Kasjanov ikke fra etterretning, militæret eller lignende. Han er økonom og ingeniør.

På 1990-tallet jobbet han i Jeltsin-administrasjonen, og var blant dem som fikk fortsette da Putin overtok ved årtusenskiftet.

Tidligere torsdag meldte RIA Novosti at også en annen opposisjonspolitiker, Grigorij Javlinskij, hadde forlatt landet på ubestemt tid. Men lederen for partiet Jabloko meldte selv senere på Telegram at han kommer tilbake. Han er for tiden på ferie i London - og måtte reise via Dubai for å komme dit etter som nesten alle luftrom i Europa er stengt for russiske flyselskaper.

JUNI 2012: Mikhail Kasjanov (nærmest) var sentral i protestene mot regimet, som blant annet ble beskyldt for valgfusk.

Mikhail Kasjanov prøvde å stille som presidentkandidat i 2008, da Putins håndplukkede mann Dmitrij Medvedev ble valgt. Men han fikk ikke godkjent de nødvendige underskrifter for å få lov til å stille. Den gang var han støttet av blant andre sjakklegenden Garri Kasparov.

– Mistet forstanden

Kasjanov var sentral under de store protestaksjonene mot regimet i årene 2011–2013 - som følge av valgfusk. Siden 2015 har han vært leder av PARNAS, Partiet for folkets frihet.

I 2016 vakte det stor oppmerksomhet da Tsjetsjenias president Ramzan Kadyrov kom med en skjult trussel mot Kasjanov gjennom å poste et bilde av eks-statsministeren med et våpensikte mot hodet. Noen dager senere ble Kasjanov angrepet på en restaurant i Moskva - der menn ropte dødstrusler mot ham.

Kasjanov har kritisert Putin hardt etter at invasjonen av Ukraina ble satt i verk den 24. februar.

– Mitt inntrykk er at han har mistet forstanden, sa Kasjanov til dansk Radio4.

– Den aggresjonen som han har satt i verk nå, er utenfor en hver ramme eller normal oppførsel.

Til Deutsche Welle sist uke sa Kasjanov:

– Putin er ikke klar for å forhandle. Han aksepterer ikke sitt nederlag.

Mikhail Kasjanov fastslo også at sanksjonene fra Vesten «har sjokkert Putin og folkene rundt ham».