BYKRIG: Røyk stiger opp fra Sievjerodonetsk, mens tunge bykriger foregår i gatene av byen.

Harde kamper i viktig ukrainsk by: − Du må slåss fra kvartal til kvartal

Slaget om Sievjerodonetsk pågår for fullt og russerne avanserer inn i bykjernen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Byen Sievjerodonetsk er gjenstand for et avgjørende slag i Luhansk fylke. Russerne har satt seg som mål å erobre byen på sin vei innover i Ukraina. Dette etter at de måtte oppgi offensiven mot Kyiv og Kharkiv tidligere i vår.

Nå pågår det intense gatekamper mellom russiske og ukrainske styrker på bakken i byen. Den ukrainske oblast-guvernøren har flere ganger latt seg intervjue av VG. Han bekrefter at det pågår et konstant bombardement mot byen.

Guvernøren sier ifølge BBC at bombardementet mot byen er så kraftig at man har sluttet å telle ofre.

Mandag bekrefter guvernør Serhij Hajdaj at russerne avanserer innover i byen. Deres videre mål er å også erobre hovedveien inn mot byen. Kun få prosent av fylket er i ukrainske hender.

Mandag er to sivile drept i kampene. Fem er skadet.

Uten vanntilgang

Videre forteller han at det ikke lenger er tilgang på verken gass eller vann i byen. Én million mennesker i fylket Luhansk er ifølge guvernøren uten tilgang på vann.

– Dessverre har vi skuffende nyheter. Fienden beveger seg inn i byen, sier Hajdaj.

MOT BYEN: En russisk tanks skyter propagandamateriell i retning Sievjerodonetsk i forrige uke.

Han har tidligere lovet at ukrainske styrker skal gjøre sitt ytterste for at russerne ikke skal erobre byen. Tankesmien Institute for the Study of War anslår at en erobring av slikt urban territorium vil ta tid.

De tar til orde for at slaget om byen er svært kostbart for Russland, både i form av militære ressurser og mannskaper.

Erfaringsmessig store tap

Oberstløytnant ved Krigsskolen Palle Ydstebø, forteller at russerne driver kraftig artilleribeskytning mot hus og deler av byen. Samtidig går de inn med stridsvogner og pansrede kjøretøy for å presse ukrainske styrker ut av byen.

De siste dagene har Russland trengt inn i Sievjerodonetsk fra tre sider: Nord-vest, øst og sør-øst. Det er uklart om de har klart å presse seg inn mot sentrum, eller om de står i utkanten av byen.

– Men det er harde kamper om kontroll, som har foregått noen dager.

Oberstløytnant ved Krigsskolen, Palle Ydstebø

Erfaringsmessig har Russland lidd relativt store tap i slike typer bykriger, sier han.

– Du må slåss fra kvartal til kvartal, fra rom til rom. Det ukrainske forsvaret kan velge hvordan de vil eksponere seg, og kan med gode forberedelser og god taktikk påføre motangrep.

– Når russerne klarer å ta et kvartal eller hus, kommer det gjerne et motangrep for å kaste russerne ut.

Hele tiden vil ukrainerne måtte vurdere hvorvidt det er verdt å beholde byen. Men Sievjerodonetsk er den siste store byen i Luhansk som ukrainerne fortsatt holder, og kan derfor være viktig rent politisk, sier Ydstebø.

– Det er viktig å holde på byen, både for å holde på siste rest av Donetsk, men også for å bruke slikte bykriger til å påføre russerne tap.

Tankesmien The Institute for the Study of War skriver i sin seneste oppdatering at russiske styrker kontrollerer områdene nordøst for og sørøst for byen, og fortsetter å vinne terreng inne i byen.

RUINER: En bygning i Sievjerodonetsk er ødelagt av russisk artilleriild.

Store tap

Både Ukraina og Russland lider store tap i byen. Ukrainske styrker har tatt tilhold i ruiner og gjør sitt ytterste for å stanse eller begrense det russiske avansementet.

Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er all kritisk infrastruktur i Sievjerodonetsk smadret i de russiske angrepene. Mesteparten av byens innbyggere har flyktet, men det er fortsatt flere tusen igjen i ruinene.

Spørsmålet som stilles er om byen blir et nytt Mariupol.