Krigen om sannheten

Det foregår en egen krig i krigen.

Ole Kristian Strøm

Eirik Wichstad

Silje Sjursen Skiphamn, Faktisk.no

Eva Akerbæk, Faktisk.no

Nicolai Delebekk, Faktisk.no

Ina-Kristin Lindin, Faktisk.no

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Har «Ghost of Kyiv» virkelig skutt ned 10 russiske jagerfly?

Hva skjedde egentlig på «Slangeøya»?

Og hvilken versjon av virkeligheten får russerne servert av Putin?

Frontene møtes ikke bare på slagmarken og i skyttergravene.

På begge sider brukes det også tung skyts for å vinne støtte og sympati.

Russlands kommunikasjonsstrategi minner mye om den som de tyske nazistene brukte under krigen, sier ass. professor Denisa Hejlová ved Karlova-universitetet i Praha til VG.

Men også Ukraina er de siste ukene avslørt i løgner og propaganda.

Mandag kveld stormer en kvinne inn i den russiske statskanalen nyhetsstudio:

Unmute video

«Stans krigen! Stans krigen!» roper hun til Kanal 1s millioner av seere.

Kvinnen heter Marina Ovsjannikova og er redaktør i Pjervyj, som TV-kanalen heter på russisk.

«Stopp krigen. Ikke tro på propagandaen. Her lyver de til Dem. Russere mot krigen», står det på plakaten.

Redaktørens stunt ble raskt en stor sak verden over.

Men det ble den ikke i russiske medier.

Etter at hun senere ble idømt 30.000 rubler (2500 kroner etter dagens kurs) i bot, sendte nyhetsbyrået Interfax ut en melding der det sto at «under sendingen dukket en jente opp med en plakat med pasifistiske slagord».

Da den kjente avisen Kommersant omtalte boten, var bildet redigert slik:

Alt om propaganda var fjernet.

Ovsynnaikova ble ikke bøtelagt for å avbryte TV-sendingen, men for en video hun lagde før hun kuppet TV-sendingen, skriver The Guardian.

I denne videoen sier hun at hun skammet seg over å ha jobbet i TV-kanalen og for å spredd propaganda fra Kremlin.

På vei ut av retten fortalte hun mediene at dagene hadde vært noen av de vanskeligste i hennes liv:

– Jeg sov ikke på to dager. Jeg ble forhørt i mer enn 14 timer.

Mediene får ikke lov til å bruke ordet «krig» om det Vladimir Putin kaller «spesialoperasjonen» i Ukraina.

En rekke Kreml-kritiske medier har måttet stenge de siste ukene.

En av få russiskspråklige nettaviser som fortsatt gir objektiv informasjon, er Meduza.

Avisen opererer fra Latvia.

Historien om «The Ghost of Kyiv» begynte å sirkulere på Twitter allerede på krigens første dag. Brukeren «The Scottish Koala» skrev at han fulgte med på en pilot som var oppe i tre eller fire nedskutte fiender, ifølge Faktisk.no. Piloten skal ha flydd en russisk MiG-29. Senere er det hevdet at han har skutt ned et tosifret antall russiske fly. I en video på sin offisielle twitterkonto hyller ukrainske myndigheter «The Ghost of Kyiv»: Unmute video Faktasjekkerne i Faktisk.no har gått opp historien. Et bilde av det som angivelig skal være piloten, er delt av Ukrainias tidligere president, Petro Porosjenko: Bildet stammer ikke fra den russiske invasjonen av Ukraina i 2022, skriver Faktisk.no Bildet er fra 2019, da det ble delt på det ukrainske forsvarets offisielle twitterkonto. I billedteksten fra den gang beskriver forsvaret en situasjon der en pilot tester et nytt fransk hjelmsystem, ifølge Faktisk.no. Både de norske faktasjekkerne og det tyske TV-selskapet DW har ettergått en video som angivelig skal vise at «The Ghost of Kyiv» skyter ned en russisk jager: Unmute video Klippet viser seg å være hentet fra videospillet Digital Combat Simulator World. Spillprodusenten har bekreftet dette overfor Reuters, ifølge tyske DW. I en annen tweet er piloten navngitt som Vladimir Abdonov: Flere av bildene i tweeten er åpenbart manipulert, skriver DW. Et såkalt reservert billedsøk av bildet der «Abdonov» sitter foran et jagerfly, viser at det ble publisert på nettet for mange år siden. Piloten på originalen hadde et annet hode og et annet merke på armen. Ingen flagg vaiet i bakgrunnen, ifølge DW. Faktisk.no har flere detaljer: Det originale bildet viser den kanadiske karakteren «Bubbles» fra serien «Trailer Park Boys». «The Scottish Koala», som delte en av de første postene om «The Ghost of Kyiv», har nå skrevet et brev hvor han ber om unnskyldning, ifølge Faktisk.no: Vedkommende erkjenner at han ikke hadde bevis for at spøkelset eksisterer og at det kun var en historie han hadde hørt på en Discord-server. Han delte det for å glede sine følgere med en heltehistorie, oppgir han. Faktisk.no har ikke funnet noen beviser for at «The Ghost of Kyiv» eksisterer, men kan heller ikke utelukke det helt. Se hele videoen Faktisk.no har laget om «The Ghost of Kyiv» her.

Begge parter er enige om at Russland bombet et barnesykehus med fødestue i byen Mariupol forrige onsdag.

Men de er ikke enige om hvem som ble ofre.

Bildene av en høygravid kvinne som tok seg ut av sykehusruinene, gikk verden over.

På Twitter la den russiske ambassaden i London ut sin versjon:

I tweeten sa ambassaden seg enig i at kvinnen var gravid:

«Akkurat som hun har en veldig realistisk sminke. Og gjør det bra med skjønnhetsbloggen sin».

I samme tråd hevdet ambassaden at kvinnen var en «kriseskuespiller» og at fotografen som hadde tatt bildene, er en «kjent propagandist».

I tweetene merket ambassaden bildene med et stort rødt kryss, som var til forveksling lik den profesjonelle faktasjekkere bruker, ifølge Faktisk.no.

Sist helg meldte flere medier at kvinnen hadde født:

Her ligger Mariana Vishegirskaya på et annet sykehus sammen med datteren Veronika, ifølge nyhetsmeldingene som gikk verden over.

Det stemmer at begge bildene viser samme kvinne og at hun er skjønnhetsblogger, skriver Faktisk.no.

Begge bildene er tatt av frilansfotograf Evgeny Maloletka, som raskt dokumenterte skadene av det russiske angrepet.

Via nyhetsbyrået Associated Press (AP) ble bildene publisert i en rekke nyhetsmedier, som for eksempel CNN, Vox og Al Jazeera.

Twitter har nå fjernet den russiske ambassadens meldinger, fordi de brøt med plattformens regler.

Flere medier har avdekket at Russland bruker falske faktasjekker som en del av sin propaganda – blant annet i denne saken.

President Volodymyr Zelenskyj har kalt angrepet en «grusomhet» og en «krigsforbrytelse».

Info Les mer: Var hun på en fødeavdeling? Den russiske ambassaden hevdet også at kvinnen ikke kunne ha vært på fødeavdelingen da det smalt. Den «nynazistiske Azov-bataljonen» hadde overtatt sykehuset og hadde bedt personalet rydde avdelingen før angrepet, hevdet ambassaden. Senere avviste også den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov at sykehuset var operativt da det smalt: – Det er lenge siden det var pasienter og personale der. Bygningen var overtatt av Azov-brigaden, sa Lavrov på en pressekonferanse. Både ukrainske myndigheter og FN fastholder at sykehuset var operativt da angrepet fant sted. Det uavhengige russiske nyhetsnettstedet Meduza, som opererer fra Latvia har faktasjekket flere av russernes påstander om sykehuset: Allerede før angrepet hevdet russernes FN-ambassadørs faste representant Vasilij Nebenzia i en tale til FN at et av Mariupols fødesykehus var blitt beslaglagt. Han nevnte ett anlegg spesifikt, nemlig Mariupols fødesykehus nr. 1. Etter å ha sparket ut alle ansatte, satte ukrainske væpnede styrker opp en skyteposisjon der, oppga Nebenzja. Men Maternity Hospital nr. 1. og Maternity Hospital nr. 3 er to forskjellige anlegg, som ligger i forskjellige distrikter i Mariupol, skriver Meduza. Basert på bilder og videoer som også viser nabobygninger, kan det slås fast at det var sykehus nr. 3 som var angrepet, skriver det russiske nyhetsnettstedet. Det betyr at utenriksminister Lavrov siterte sin egen FN-ambassadør feil, mener Meduza. Hvis det stemmer at Azov-avdelingen har overtatt fødselssykehus nr. 1, har det ingen betydning for funksjonen til byens øvrige institusjoner, skriver de russiske faktasjekkerne. Vis mer

På invasjonsdagen 24. februar seilte et russisk krigsskip til den lille øye Zmiinyi, også kalt «Slangeøya», nordvest i Svartehavet. Øya er et «nøkkelpunkt for Ukrainas maritime territorier» i Svartehavet, ifølge den uavhengige tenketanken Atlantic Council. Da det russiske fartøyet beordret forsvarerne til å overgi seg, skal en ukrainsk soldat ifølge et lydklipp ha svart: – Dra til helvete. Unmute video Hva som skjedde videre, har det vært ulike versjoner av. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommenterte den russiske beleiringen samme dag. Han oppga at 13 soldater hadde dødd en heroisk død og at de ville belønnes med hederstitler. Fire dager senere kom nye opplysninger. Soldatene på øya klarte å slå tilbake to angrepsforsøk fra det russiske krigsskipet, ifølge det ukrainske sjøforsvaret. Ukrainerne hevdet at soldatene overga seg etter at de gikk tom for ammunisjon, at de ble tatt til fange, men tross alt var i live. Sjøforsvaret oppga at øyas infrastruktur var totalødelagt – fyrtårn, bygninger og antenner. På russisk side er det fortalt en helt annen versjon: Dagen etter angrepet på «Slangeøya» hevdet en talsperson fra det russiske innenriksdepartementet at 82 ukrainske tjenestepersoner hadde lagt ned våpnene og overgitt seg frivillig. Senere har russiske mediene vist klipp av det som skal være soldater i russisk fangenskap: «Vi vil ikke ha de helvetes medaljene deres», sier de. Bildet viser at de midterste bygningene har blitt påført skader. Et satellittbilde tatt sist søndag, tatt av Maxar Technologies, viser skader på enkelte av bygningene. Det bidrar til å underbygge at det har skjedd et angrep der. Et skip som ligger utenfor øya, er identifisert som et Ropucha landgangsfartøy, ifølge CNN. Dette er en russisk skipstype som er bygd for å kunne losse kjøretøy og gods direkte på stranden. Ingen av de ulike versjonene kan det settes to streker under.

FNs sikkerhetsråd, forrige fredag. Stemningen er høyspent:

Ukraina har et biologisk våpenprogram som landet nå forsøker å slette sporene av, hevder den russiske FN-ambassadøren Vasilij Nebenzia.

Landet har minst 30 laboratorier, der det med støtte fra USAs eksperimenteres med farlige patogener fra pest, miltbrann og kolera, hevder russeren videre.

Påstandene blir kontant avvist av USA. Flere land beskylder Russland for å fare med løgn.

FNs høyrepresentant for nedrustning tar også ordet:

FN kjenner ikke til noen biologiske våpenprogrammer i Ukraina.

Hva er riktig?

I en artikkel publisert i går kveld har Faktisk.no ettergått påstandene: Les alt her.

Biologisk krigføring går ut på å bruke virus eller levende mikroorganismer som bakterier og sopp, som våpen i krig.

Det omfatter også krigføring med bakteriegifter eller andre skadelige levende vesener, som for eksempel insekter.

Hensikten kan være å påføre motstanderens væpnede styrker eller sivilbefolkning epidemier.

Det kan også være å utrydde nyttevekster eller å forgifte matvarer og dyrefôr.

Lignende påstander har inngått i en russisk kampanje for desinformasjon siden 2018, følge medienettstedet Coda.

Nettstedet The Daily Beast mener kampanjen fikk en ny vår i 2021:

Da skal Russland og Kina ha gått sammen om å beskylde de USA-støttede laboratoriene i Ukraina for å ha en sentral rolle i spredningen av covid-19-viruset.

Noen elementer i den russiske historien kan spores tilbake til virkeligheten, skriver Faktisk.no:

Det stemmer at USA har bidratt til bygging av to og oppgradering av flere laboratorier i Ukraina.

De to landene har siden 2005 hatt en avtale om å forebygge spredning av teknologi, patogener og ekspertise som kan brukes i utviklingen av biologiske våpen i Ukraina.

Arbeidet ble startet allerede etter den kalde krigen. Da satt flere av de tidligere sovjetstatene på kjemiske, biologiske og kjernefysiske våpen.

Russland har publisert dokumenter som skal bekrefte at komponenter av biologiske våpen er blitt utviklet i ukrainske biolaboratorier.

Dokumentene skal vise at landet har tatt grep for å fjerne spor etter dette, ifølge russerne.

BBC har sett nærmere på dokumentene og har ikke klart å verifisere via andre kilder at de er ekte.

Forskere som har undersøkt dokumentene, mener de kan være ekte, men at de ikke viser noe annet enn helt vanlige laboratorierutiner – og dermed ikke har noe med biologiske våpen å gjøre.

I en uttalelse har Verdens helseorganisasjon (WHO) likevel «sterkt anbefalt» ukrainske myndigheter å ødelegge farlige patogener for å forhindre potensielle utslipp som kan spre sykdommer.

Ukraina har nemlig laboratorier der det forskes på blant annet smittsomme sykdommer.

Men dette betyr ikke at Ukraina har laboratorier som lager biologiske våpen, skriver Faktisk.no.

Det ligger ingen dramatikk i WHOs anbefaling, mener professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik ved UiT Norges arktiske universitet.

Han har tidligere jobbet som forsker i Forsvaret med bioterrorisme, utbrudd, og biologiske våpen som spesialfelt.

De fleste laboratorier som forsker på sykdommer, har såkalte kontrollstammer av patogenene de undersøker – også i Norge. Det er nok disse WHO nå tenker på, mener Olsvik.

– At noen av disse prøvene skulle lekke ut og gi sykdom, er kun en teoretisk fare, sier professoren til Faktisk.no

Det er helt usannsynlig at disse patogenene kan brukes i biologisk krigføring. Og at Ukraina hverken har kompetanse eller teknologi til å gjennomføre noe sånt, mener Olsvik.

Info Les mer: Støttet av vestlige høyrekrefter I USA er biovåpen-påstandene hyppig delt av den amerikanske høyresiden. Både Fox News-programleder Tucker Carlson, Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon og Donald Trump jr. har hevdet at påstandene er riktige. Delvis kan dette se ut til å stamme delvis fra en kongresshøring i USA tidligere i mars, skriver Faktisk.no. Der sa statssekretær Victoria Nuland at Ukraina har biologiske forskningslaboratorier, men ikke at landet har biologiske våpen. Nulands uttalelser er feilaktig tolket som bekreftelse på at Russlands påstander stemmer, ifølge Faktisk.no. I flere Facebook-grupper skriver en nordmann: «Victoria Fuck the EU Nuland innrømmer at det var laboratorier for biologisk krigføring i Ukraina. Planlegger amerikanerne en Hvitflagg-operasjon i Ukraina?» Til New York Times oppgir det amerikanske utenriksdepartementet at Nuland refererte til diagnostiske og bioforsvarslaboratorier. Disse produserer ikke biologiske våpen, men jobber tvert imot med å forebygge biologiske trusler, ifølge departementet. – Russland taper informasjonskrigen, og det er få i Vesten som kjøper en sånn type løgn og påstand, sier Karen-Anna Eggen ved Forsvarets høgskole til Faktisk.no. – At det fremsettes nå, tyder på en svært presset russisk ledelse, som må forsterke det ytre fiendebildet. Russerne gjør dette for skremme og hausse opp stemningen på hjemmebane, sier Eggen. Vis mer

Bildet over skal angivelig vise et russisk fly som blir skutt ned over Ukraina. Sosiale medier flommer over av slike bilder. BBC har avslørt at en rekke av dem er falske. Bildet over ble tatt i Libya i 2011, da opprørerne skjøt ned et regjeringsfly over Benghazi, viser britenes faktasjekk. På krigens andre dag delte Carl Bildt dette bildet på Twitter: «Det er bilder som vil være med oss i lang tid», skrev den tidligere statsministeren og utenriksministeren i Sverige. Delingen fikk nesten 46.000 reaksjoner og er blitt videredelt over 8000 ganger. Et omvendt billedsøk avslører raskt at bildet ble delt på Twitter allerede for seks år siden, skriver Faktisk.no. Det ble brukt i en artikkel på det ukrainske nyhetsnettstedet 5.ua publisert 23. mars 2016. Bildet ligger også i et galleri publisert samme år, ifølge Faktisk.no. I billedteksten står det at bildefotografiet opprinnelig ble publisert på Facebook av forsvarsdepartementet i Ukraina. Tittelen på billedserien er «Krigsbarn» og fotografen er Dmitry Muravsky. Bildene i serien fremstår som arrangerte. På krigens tredje dag ble dette bildet publisert på sosiale medier: «En førstedame opplæres til å håndtere et våpen», var teksten. Kvinnen på bildet skulle være Olena Zelenska, den ukrainske presidentens kone, Lignende innlegg samlet tusenvis av likes på Twitter. USA Today har undersøkt bildet nærmere: Det viser ikke Zelenska, men en ukrainsk soldat på en militærparadeøvelse i 2021, konkluderer de amerikanske faktasjekkerne. Også en tidligere Miss Ukraina skal ha gått i krigen, ifølge sosiale medier: «I dag kjemper hun for landet sitt med 36.000 kvinner», het det i en billedtekst i sosiale medier. Bildet viser Anastasia Lenna, som ble frøken Ukraina i 2015. På mindre enn en uke genererte bildet over 8300 reaksjoner. USA Today har ettergått saken: Bildene av Lenna i sosiale medier er autentiske. På Instagram har hun selv oppgitt at de viser henne med en airsoft-pistol, ifølge USA Today. Helt siden september 2020 har hun delt bilder av seg selv som airsoft-spiller, viser amerikanernes faktasjekk. «Jeg er ikke en militær, bare en kvinne, bare et normalt menneske», har Lenna selv skrevet på Instagram. På sosiale medier er også denne falske videoen nå i sirkulasjon: Unmute video Med manipulert ansikt og en stemme som ligner Zelenskys, sier den noe uproporsjonale, falske «presidenten» at han har bestemt seg for å overgi Donbass. «Dette er fake! FORFALSKET!» skrev TV-stasjonen Ukraina, etter selv å ha blitt utsatt for den falske videoen. Zelenskyj selv kaller videoen «en barnlig provokasjon» i en video på sin egen Telegram-kanal.

Ekspertene

– Russland har en kommunikasjonsstrategi som er veldig lik den tyske propagandateknikken kalt «den store løgnen», sier ass. professor Denisa Hejlová ved Karlova-universitetet i Praha til VG.

– Nazistene sa at det var jødene som planla en sammensvergelse mot Tyskland, at de tok tyske jobber og penger, og som var ansvarlige tyskernes tap i den første verdenskrig. Defrfor måtte Tyskland beskytte seg mot jøder og utrydde dem, sier professoren.

Russland har skapt en lignende fortelling, mener han: Snudd sannheten totalt. Hevdet at det er ukrainerne som har planlagt krig mot Russland. Og at å sende militære tropper til en suveren nasjon, er en form for selvforsvar.

– All informasjon som russere får i mediene nå, faller inn under den «store historien» til denne store løgnstrategien, sier professoren.

Russerne har drevet informasjonsoperasjoner i Vesten i flere år, mener Hejlová:

– De har hatt som mål å destabilisere de demokratiske samfunnene ved å forsterke alle slags konflikter eller ulike meninger. Som sosiale og rasekonflikter, ulike meninger om vaksinasjon, om atomenergi etc., sier han.

Den polske professoren viser til en annen ekspert på russisk på russisk propaganda, Peter Pomerantsev, som har beskrevet denne tilnærmingen slik:

«Ingenting er sant og alt er mulig».

– Å beskrive noe som propaganda, trenger ikke nødvendigvis bety at noe er usant eller falsk. Det handler om politisk informasjon og informasjonsstyring, sier Kristin Skare Orgeret, professor ved Oslo Met.

På ukrainsk side er Zelenskyj i en særklasse, mener hun.

– Han har mestret kunsten å fortelle sterke historier, som berører og dyrker helter, som skaper patriotisme og gir folk håp og tro på fremtiden. Dette er så klart hensikten med hans retorikk, sier Skare Orgeret.

Alt dette er også en del av et større propagandabilde, selv om det ikke er løgn, resonnerer professoren.

– Zelenskyj har gjennom denne konflikten vært uhyre sentral, for å samle ukrainerne internt og snakke til verdenssamfunnet på samme tid, for å be om hjelp.

Hans betydning kan ikke overdrives, mener Kristin Skare Orgeret