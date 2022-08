Ett år siden Taliban tok makten: Afghanistan balanserer på kanten av stupet

Verden holdt pusten da Taliban rykket inn i Kabul, mens desperate innbyggere stormet flyplassen i frykt for de nye makthaverne. Nå, ett år senere, er situasjonen i landet dyster.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Taliban var USA, NATO og den afghanske regjeringens fiende i 20 år med brutal og dødelig krig, men søndag 15. august i fjor rullet den ekstreme gruppen inn i Afghanistans hovedstad.

De trengte nesten ikke løsne et skudd.

Mens regjeringsstyrkene hadde gitt opp den militære kampen, nektet tusenvis av innbyggerne å gi opp håpet om å unnslippe. De fryktet for sine liv under Talibans Afghanistan.

Verdenssamfunnet kunne bare spekulere i hva som ville komme:

Ingen visste hvilket styre Taliban ville innføre, hvilke rettigheter de ville ta fra befolkningen eller hva de ville gjøre med sine tidligere fiender.

Nå, ett år senere, har vi noen svar.

Før ettårsmarkeringen har VG snakket med en rekke mennesker som kjenner landet godt. De tegner et komplekst bilde, der befolkningen på noen områder faktisk har fått det bedre, men på andre områder har det langt verre.

KONTROLL: VG ble med Taliban på patrulje i Kabul i september i fjor. Deres oppdrag var å «opprettholder ro og orden, men også sjekke at Sharia-lovene blir fulgt». Foto: HARALD HENDEN, VG

Voldsnivået «lysår» fra det det var tidligere

Da Taliban rullet inn i Kabul, og den afghanske regjeringshæren ble oppløst, endte også den svært lange og dødelige krigen i landet. Voldsnivået og trusselen mot vanlige afghaneres liv ble med det drastisk redusert.

– Afghanistan har gått fra å være en av verdens dødeligste konflikter, til å være i en situasjon der relativt få mister livet som følge av væpnet vold, sier forsker ved Norges fredsforskningsinstitutt (PRIO), Kristian Berg Harpviken, til VG.

Terrorgruppen IS utfører jevnlig angrep, senest i Kabul i helgen , og noen anti-taliban-grupper utøver fortsatt væpnet motstand, men Harpviken mener at det ikke kan sammenliknes med tiden før Taliban tok over.

– Voldsomfanget og trusselgraden for folk flest er lysår unna hva den var tidligere. Så skal ikke Taliban nødvendigvis ha æren for dette. Fallet i vold skyldes jo stort sett at Taliban selv har sluttet å krige, sier han.

Info Fakta: Afghanistan * Afghanistan har rundt 40 millioner innbyggere. * I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul. * Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet. * USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene har nå forlatt landet. * 34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men FNs utviklingsfond (UNDP) anslår at andelen nå er 97 prosent. * Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile. * Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan og rundt 2,8 millioner i Iran. * Taliban erobret tidligere i år store deler av landet og inntok 15. august også hovedstaden Kabul. * De østlige provinsene Paktika og Khost ble natt til 22. juni rammet av et kraftig jordskjelv. Vis mer

USIKKER FREMTID: Skolejenter fotografert i Kabul i september i fjor. Deres skolefremtid er for øyeblikket usikker.

Hjelpearbeider og humanitærrådgiver Ayesha Wolasmal ble som mange andre evakuert ut av Afghanistan i all hast da Taliban inntok Kabul. Siden har hun returnert og reist rundt i store deler av landet.

Også hun mener at krigens slutt har hatt enorm innvirkning på folks fysiske sikkerhet.

– Afghanistan har blitt et mer levelig sted for mange. Bomberegnet har stilnet og mange har det derfor bedre. Men når det er sagt utelukker ikke det ene nødvendigvis det andre, sier hun til VG.

For Wolasmal mener at selv om den fysiske sikkerheten er bedre, er den psykiske utryggheten verre for svært mange. Kvinners rettigheter begrenses og den økonomiske situasjonen er kritisk for store deler av befolkningen.

– Taliban dreper kanskje ikke motstandere på åpen gate, men de har langt på vei tatt livet av visjoner, ambisjoner og fremtidshåp, sier hun.

MAKTHAVERE: Taliban-medlemmer poserer for en AFP-fotograf i ulike byer i Afghanistan forbindelse med ettårsmarkeringen.

Rettighetene som forsvinner

Menneskerettighetsaktivisten Jamila Afghani flyktet som tusenvis av andre fra Taliban i august i fjor, og endte så opp i Norge.

Hun ser nå at rettighetene hun og andre jobbet med å bygge opp, nå er i ferd med å rives ned og forvitre.

– Når det gjelder kvinnesaken finner jeg ikke ord. Kvinner sliter med å få jobber, mange får ikke utdanne seg og kvinner mangler rettssikkerhet. Samtidig øker både vold i hjemmet og antallet æresdrap, sier hun til VG.

Afghani mener Taliban-regjeringen ikke lytter til kvinnene i landet.

– Taliban bryr seg ikke om folk og i hvertfall ikke om kvinner. Situasjonen er verre enn hva jeg kunne forestille meg for ett år siden. Jeg håpet at Taliban skulle forandre seg, men Taliban holder ikke det de lover. De ga løfter, men de ser vi ikke noe til.

Hjelpearbeider Wolasmal, som det siste året har måttet forholde seg til Taliban-myndighetene i sitt arbeid, er enig.

– De snakker om legitimitet, men sannheten er at legitimiteten deres begrenser seg til støttespillere og ikke befolkningen generelt. De sier ting som «vi er folket, folket er oss», men dette blir tomme ord all den tid de ikke leverer på helt grunnleggende rettigheter og inkluderende styresett, sier hun.

UT MOT TALIBAN: Kvinner fortsetter å demonstrere i Kabul, mot Talibans behandling av kvinners rettigheter.

Svak økonomi og humanitær krise

Kort tid etter at Taliban grep makten ble så godt som all bistand til landet kuttet. Enorme summer fra verdenssamfunnet, som hadde finansiert opp mot 80 prosent av statsbudsjettet, forsvant over natten. Samtidig ble landets valutareserver i utlandet frosset.

Stansen i bistand, koronapandemi og en dramatisk tørke gjorde vondt til verre. FN anslo tidligere i år at 97 prosent av Afghanistans rundt 40 millioner innbyggere lever under fattigdomsgrensa, og at 95 prosent går sultne til sengs.

Harpviken ved PRIO sier at Taliban-administrasjonen, tross alt dette, likevel ser ut til å klare seg bedre økonomisk enn mange hadde trodd, blant annet fordi de er effektive i skatteinnkreving.

– Slik finansierer de i stor grad sin egen administrasjon, selvom tilbudet til befolkningen er redusert til det helt minimale.

Gjennom høsten i fjor ble det varslet om en mulig sultkatastrofe, som ikke slo til i samme skala som mange hadde fryktet.

Terje Watterdal, leder i Afghanistankomiteen, har brukt mye tid på å reise rundt i det kriserammede landet det siste året, peker ut noen sentrale grunner til at den største katastrofen ble avverget:

Mange organisasjoner som har jobbet på bakken i mange år, har fått fortsette å jobbe og bringe inn kunnskap og hjelp som daglig letter livene til vanlige afghanere.

Diasporaen som har flyktet fra landet og bosatt seg i andre deler av verden har gjort en enorm innsats. Unge afghanere har jobbet døgnet rundt i sine nye land og sendt penger hjem. Det har bidratt til å finansiere livene til både familiemedlemmer og sambygdinger, selv langt ute på den afghanske landsbygda.

Det afghanske folket har en enorm iboende styrke og overlevelseskraft og de finner løsninger som gjør at livet, selv med et minimum, blir levelig.

KRISE PÅ KRISE: Da et jordskjelv rammet Paktia-provinsen i juni, ble store deler av den allerede fattige befolkningen husløse. Over 1000 mennesker døde i naturkatastrofen.

Finnes det optimisme for framtiden?

Afghanistan-kjennerne VG har snakket med deler alle synet på en dyster og vanskelig tid for afghanere fremover.

– Sammenliknet med de ulike scenariene jeg så for meg for ett år siden, er situasjon nå verstefallsscenariet. Taliban klarer ikke å konsolidere sin regjeringsstruktur, erfaring blir byttet ut med inkompetanse i mange viktige stillinger og det er dype konflikter innad i organisasjonen, sier Harpviken.

Han ser også at menneskerettighetssituasjonen blir gradvis verre og at de konservative kreftene i Taliban vinner frem.

Ayesha Wolasmal er heller ikke veldig optimistisk. Hun peker på at svært mange kvalifiserte og godt utdannede mennesker ble evakuert. De som ble igjen har blitt tilsidesatt.

– Ideologi har trumfet pragmatisme så langt. Derfor er det krevende å være optimistisk på landets vegne. Det som funker for ledelsen og fotsoldatene er ikke nødvendigvis det som funker for alle i mellom, sier hun.

Watterdal i Afghanistankomiteen mener det er viktig å få frem både framgangen og tilbakegangen under Talibans styre.

– Ingen av oss ønsker at dette regimet, som er et middelaldersk teokrati, skal styre Afghanistan. Men det er heller ingen som ønsker seg tilbake til det kleptokratiet som hersket tidligere. Akkurat nå finnes det dessverre ingen reelle styringsalternativer til Taliban, sier han.

Menneskerettighetsaktivisten Jamila Afghani sier at hun hver dag kjenner på en skyldfølelse for at hun forlot landet, og angrer ofte at hun valgte å flykte.

Nå ser hun yngre og mindre erfarne kvinner, med livet som innsats, stå opp mot Taliban i Kabul, noe hun skulle ønske hun kunne bidratt med.

Hun savner landet sitt.

– Uansett hvor trygt og fint det kan være andre steder i verden, er ingen steder som Afghanistan, sier hun.