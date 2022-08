Ukraina tar ikke ansvar for eksplosjoner på Krim

Tirsdag skal én person ha omkommet som følge av kraftige eksplosjoner ved en russisk flybase på Krim-halvøya.

Tirsdag ettermiddag ble det meldt om kraftige eksplosjoner i nærheten av en russisk flybase på den annekterte Krim-halvøya.

Like før midnatt melder Reuters at Ukraina ikke tar ansvar for eksplosjonene.

Nyhetsbyrået siterer en rådgiver av president Zelenskyj.

Tidligere tirsdag kveld siterte New York Times en ukrainsk sikkerhetskilde som hevdet at Ukraina står bak eksplosjonene.

Kilden var ikke navngitt, men ble beskrevet som en høytstående person i det ukrainske militæret.

Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter eksplosjonene, men hevder det er snakk om flyammunisjon som detonerte.

1 / 2 EKSPLOSJON: Det er kraftig røykutvikling nær en flybase på Krimhalvøya. EKSPLOSJON: Det er kraftig røykutvikling nær en flybase på Krimhalvøya. Dette bildet er distribuert av det russiske nyhetsbyrået TASS. forrige neste fullskjerm EKSPLOSJON: Det er kraftig røykutvikling nær en flybase på Krimhalvøya.

Én person skal ha omkommet som følge av eksplosjonene, ifølge Reuters. De siterer myndighetene på Krim-halvøya.

Reuters siterer også det statlige russiske nyhetsbyrået Tass, som melder at fem personer skal være skadet. Et barn skal være blant de skadede.

Tass siterer lokale helsemyndigheter.

Eksplosjonene skal ha skjedd i nærheten av den russiske flybasen Saki vest på Krim-halvøya. Ifølge Tass står russiske kampfly, marinefly og helikoptre stasjonert på flybasen.

Saki ligger omtrent 200 kilometer fra krigens frontlinje i sør.

1 / 2 EKSPLOSJONER: Det skal være kraftig røykutvikling i nærheten av en russisk flybase på Krimhalvøya. EKSPLOSJONER: Det skal være kraftig røykutvikling i nærheten av en russisk flybase på Krimhalvøya. forrige neste fullskjerm EKSPLOSJONER: Det skal være kraftig røykutvikling i nærheten av en russisk flybase på Krimhalvøya.

Det er ikke kjent om det var snakk om en ulykke, eller om ammunisjonen ble destruert på kontrollert vis.

– Flyammunisjon detonerte. Ingen ble skadet som følge av eksplosjonen, hevder det russiske forsvarsdepartementet.

Krim er en halvøy i Svartehavet som er forbundet med fastlandet i Ukraina. Samtidig har halvøyen en sterk tilknytning til Russland.

I slutten av februar 2014 ble Krim-halvøya ulovlig annektert av Russland. Måneden etter ble det avholdt en omstridt folkeavstemning hvor innbyggerne i området stemte for løsrivelse fra Ukraina.