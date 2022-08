Mens loven ble vedtatt foregikk det demonstrasjoner utenfor.

Indiana har vedtatt forbud mot abort

Dette er den første staten som har vedtatt abortforbud etter Roe mot Wade.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den republikansk-styrte staten Indiana har vedtatt en lov som forbyr de fleste aborter. Med det blir Indiana den første staten som godkjenner en slik lov i både representatenes hus og sentatet, skriver AP.

Det er ventet at flere stater vil gjøre det samme, etter at Høyesterett omgjorde en avgjørelse fra 1973 som sikret kvinner over hele USA retten til selvbestemt abort.

Abortforbudet ble vedtatt med 28 stemmer for, og 19 imot i Indianas senat. Den nye loven går nå til guvernør Eric Holcomb for signering.

Forbud med noen unntak

Abortforbudet har noen unntak, inkludert tilfeller knytte til voldtekt eller incest. Det er også unntak for å beskytte morens liv og helse.

Unntakene for voldtekt og incest er begrenset til 10 uker ut i svangerskapet. Noe som betyr at ofrene ikke kunne ta abort i Indiana etter det.

Indiana var blant de første republikansk-styrke statene til å debattere strengere abortlover, etter at høyesterett fjernet den nasjonale retten til abort.

Roe mot Wade falt

I mai sendte et lekket utkast fra Høyesterett sjokkbølger gjennom USA.

Det avslørte at flertallet av høyesterettsdommerne ville gå inn for å forby retten til selvbestemt abort, ved å sette til side «Roe mot Wade»-avgjørelsen.

Og 24, juni gjorde høyesterett nettopp det, og fjernet den amerikanske høyesterett retten til selvbestemt abort på nasjonalt nivå.

«Roe mot Wade»-avgjørelsen fra 1973 handlet om en kvinne i Texas som ville ta abort, men det var forbudt på det tidspunktet.

Høyesterett kom da fram til at abort var en grunnleggende rettighet for kvinner.

Det er ikke en egen abortlov i USA på nasjonalt nivå, men avgjørelsen gjorde at delstatene ikke kan lage lover som forbyr abort.