SYK: Tidligere i sommer avslørte verdensstjernen at han var rammet av Ramsay-Hunt syndrom, som blant annet påvirker evnen til å kontrollere enkelte muskler i ansiktet.

Justin Bieber har landet i Danmark – kom slepende på intravenøs-stativ

Justin Bieber har landet i Danmark – tilsynelatende midt i en intravenøs behandling.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Popstjernen Justin Bieber har landet i Danmark, der han onsdag kveld skal skal spille konsert på Smukfest.

Det melder den danske avisen Ekstra Bladet.

Han har fløyet privatfly fra Italia til den danske flyplassen Billund.

Bilder publisert i avisen viser at Bieber har med seg et dryppstativ - et stativ som skal gi intravenøs behandling. Det hjelper pasienter å opprettholde et jevn drypp av væske eller medisiner i blodet.

Tidligere i sommer avslørte verdensstjernen at han var rammet av Ramsay-Hunt syndrom. Det er et sjeldent syndrom som blant annet påvirker evnen til å kontrollere enkelte muskler i ansiktet.

På grunn av sykdommen har Bieber måttet avlyse flere konserter.

– Som dere ser blunker ikke dette øyet. Denne siden vil ikke smile. Neseboret mitt vil ikke bevege seg. Jeg er fysisk ikke i stand til å gjøre dem, sier han om konsertene i en video han publiserte på Instagram.

– Kroppen min prøver å fortelle meg at jeg må ta det med ro.