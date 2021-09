VOKSER: Fjellryggen Cumbre Vieja har vokst med 6 centimeter den siste uken.

Frykter vulkanutbrudd etter «jordskjelvsverm» på en av Kanariøyene

Myndighetene advarer om et mulig vulkanutbrudd på den spanske kanariøya La Palma etter kraftig seismisk aktivitet. Men om det faktisk vil skje, er fortsatt usikkert.

Av Vilde Haugen

Spanias National Geographic Institute har siden 11. september registrert 4222 skjelvinger i en såkalt «jordskjelvsverm» langs vulkanryggen Cumbre Vieja sør på øya, melder Reuters.

Tirsdag innførte Kanariøyens regionale regjering gult farenivå i regionene Fuencaliente, Los Llanos de Aridane, El Paso og Mazo. Gult er andre nivå på en skala med fire inndelinger.

Det er foreløpig ingen tegn på at et umiddelbart utbrudd er forestående, men i myndighetene advarer om at situasjonen raskt kan endre seg, og at mer intense jordskjelv forventes i løpet av de neste dagene.

Mens de første skjelvene skjedde over 20 kilometer under bakkenivå, ble det onsdag målt skjelv som traff mellom seks og åtte kilometer under bakken. Enkelte skjelv skal også ha truffet så nær som tre kilometer under overflaten. De fleste av disse skjelvene har vært små, men fire har blitt målt til over 3 på Richters skala, ifølge den spanske avisen El País.

Forberedt på evakuering

Det bor omkring 83.000 mennesker på La Palma, som er en av Kanariøyene og ligger utenfor kysten av det sørlige Marokko i Atlanterhavet. Innbyggerne er blitt bedt om å forberede seg på evakuering, gjøre klar bagasje og ta med telefon, nødvendige dokumenter og medisiner.

– Vi kan ikke gi en kortsiktig prognose, men alt indikerer på at det vil utvikles flere jordskjelv av større omfang, som vil bli såpass intense at befolkningen vil merke de, uttalte direktøren for National Geographic Institute, María José Blanco.

For ti år siden skjedde det et vulkanutbrudd ved naboøya El Hierro, som skjedde under vann på grunn av intens seismisk aktivitet. Blanco forteller til El Pais at dagens skjelvinger er mye kraftigere sammenlignet med de fra 2011.

– Skjelvene i La Palma har frigitt like mye energi på tre dager som undervanns-vulkanen gjorde på tre uker, sier hun.

UNDER VANN: I 2011 førte et vulkanutbrudd under vann på naboøya El Hierro til en serie med jordskjelv .

Voksende fjellrygg

Det er imidlertid ikke sikkert at et utbrudd vil komme til å skje med en gang, mener Blanca, da det fortsatt ikke har vært et jordskjelv som har åpnet en bane for magmaen som ligger på åtte kilometers dyp.

Magma er ekstremt varm flytende væske og delvis flytende stein, som befinner seg i mantelen under jordoverflaten. Når denne skyves ut gjennom sprekker i jordskorpen, utløses et vulkanutbrudd. De siste dagene har mer enn 11 millioner kubikkmeter med magma sivet inn i Cumbre Vieja, noe som har ført til at fjellryggen har vokst med 6 centimeter, opplyste Volcanic Institute of The Canaries på torsdag.

Luca D’Auria, lederen for Kanariøyenes vulkanovervåkingsavdeling, har uttalt at det er sannsynlig, men ikke sikkert, at et vulkanutbrudd vil skje.

– Basert på hva vi vet om La Palmas geologiske historie, er det sannsynlig at magma er på vei mot overflaten nå. Det kan føre til ingenting, men det er også en mulighet for at et vulkanutbrudd vil kunne skje, sier han.

50 år siden sist

Forrige gang det var utbrudd på La Palma var i oktober 1971. Den gang spydde Teneguía-vulkanen ut lava i over tre uker, etter at en sprekk oppsto i bakken. Vulkanen har holdt seg rolig siden, inntil den seismiske aktiviteten returnerte i 2017.

Else-Ragnhild Neumann er professor emeritus i geologi ved Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED) hos UiO. Hun forteller at selv om det kan virke lenge siden forrige utbrudd fant sted på La Palma, er 50 år svært lite tid i geologisk sammenheng.

– Magmaen som beveger seg mot overflaten fra jordens indre er en pågående prosess, og akkurat hvor lang tid denne prosessen tar kan variere veldig. Et vulkanområde kan ha utbrudd med mellomrom på flere hundre år, og likevel være aktivt hele tiden.

UTBRUDD: Vulkanutbrudd på Hawaii i desember 2020. Kanariøyene ligger i likhet med Hawaii i et aktivt vulkansk område, men opplever ikke utbrudd like ofte.

– Snille utbrudd

Hun forteller at Kanariøyene er et aktivt vulkansk område, og at La Palma befinner seg der aktiviteten er mest konsentrert. En jordskjelvsverm er en veldig typisk forløper til et vulkanutbrudd, men om det vil skje et vulkanutbrudd i den nærmeste tiden, er riktignok vanskelig å forutse, følge Neumann.

– Magmaen som kommer opp vil ikke nødvendigvis bryte ut av overflaten, men kan lage seg et kammer under jordskorpen. Men en ting som er veldig bra med Kanariøyene, er at de stort sett har snille vulkanutbrudd. Det er tyntflytende lava som brer seg utover, ikke store eksplosjoner. Det er en ganske god ting for de som oppholder seg i området.