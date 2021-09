FUNNET DREPT: Kylen Schulte og Crystal Turner hadde giftet seg i april. I august ble de funnet drept ved en teltplass i Utah.

Nye detaljer i drapsmysterium - fortsatt ingen pågrepet

Nygifte Crystal Turner og Kylen Schulte fortalte om en skummel type ved teltplassen. Kort tid etter ble de funnet drept, og ingen er ennå pågrepet.

Av Øystein David Johansen

Paret hadde giftet seg i april, og ble funnet drept i Moab i Utah 18. August.

Det ble først rapportert at de ble funnet ved en øde landevei, men ifølge KUTV news ble de to funnet i en bekk i nærheten av en leirplass, etter å ha vært meldt savnet i to dager.

Paret, som ofte campet ute, hadde til venner fortalt om en skummel fyr som campet i nærheten. Det fortalte de også lørdagen da de ble sist sett, på en lokal bar.

Nå har det også blitt kjent at Schulte fortalte venner at «dersom noe skjer med oss, er vi drept», skriver Salt Lake Tribune.

Ifølge en ransakelsesordre skal de to ha blitt funnet avkledd fra livet og ned med skuddskader flere steder på kroppen.

Teltplassen blir beskrevet som en hvor man oppholder seg over lenger tid, altså ikke bare for en natt.

Politet har tatt beslag i kvinnenes bil fra teltplassen hvor de ble funnet i nærheten, og har også fått ransakelsesordre på en annen bil parkert i småbyen Moab, som også tilhører kvinnene. Det var også her paret sist ble sett 13. august.

Politiet har også kartlagt et lager hvor de to bevarte tingene sine. Talspersoner ved Sheriffkontoret i Grand County, som Moab tilhører, sier de jobber ut fra teorien om at noen har drept kvinnene og siden forlatt området.

En video fra puben hvor de to sist ble sett i live har også blitt publisert. Den viser kvinnene smile og le med venner.

Det var deres felles venn Cindy Sue Hunter som fant de to drept. Hun hadde fått en bekymret oppringning fra Kylen Schultes far, som også hadde fått høre om den skumle mannen i nærheten av teltplassen.

Hunter reagerte kraftig da det lokale politiet uttalte at de ikke anså at det er noen fare for publikum i området, til tross for at to mennesker nettopp var drept, og ingen har blitt pågrepet.

– Hvordan kan vi være trygge når det nettopp har skjedd et dobbeltdrap? Ingen er arrestert. Dere sier ingenting om at det var selvmord og drap, så hvordan i all verden kan vi være trygge? Ærlig talt så tror jeg bare de prøver å beskytte turistnæringen i Moab, uttalte hun til ABC i august.

FBI og Utah State Bureau of Investigaton er koblet inn i etterforskningen, sammen med Grand Countys sheriffkontor.