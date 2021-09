PROTESTER: Den nye abortloven i Texas har ført til store protester. Her fra en demonstrasjon i Austin i mai.

Texas-lege saksøkes for å ha utført abort

Legen Alan Braid saksøkes etter at han åpent fortalte at han har utført abort i strid med loven i Texas. Det betyr at den nye loven skal bli testet i rettssystemet.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Texas-legen Alan Braid var den første som åpent fortalte at han hadde brutt den restriktive loven etter den trådte i kraft, ved å utføre en abort på en kvinne som hadde kommet lenger ut i svangerskapet enn uke seks.

Loven forbyr all abort i svangerskapet etter sjette uke, selv i tilfellene der graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest. Det eneste unntaket er om kvinnens helse eller liv står på spill.

Abortloven sier også at alle som hjelper en kvinne til å få gjennomført en abort etter uke seks kan bli saksøkt.

Lørdag publiserte Washington Post et åpent brev fra Braid, der han fortalte hvorfor han trosser den nye loven.

– Jeg ville sørge for at Texas ikke slipper unna med forsøket på å hindre at denne helt klart grunnlovsstridige loven blir utfordret i rettsvesenet, skrev Braid i brevet.

– Jeg har brukt de siste 50 årene på å hjelpe og behandle pasienter. Jeg kan ikke sitte og se oss gå tilbake til 1972, skrev Braid, og viste til året han selv startet som lege, før selvbestemt abort ble innført i hele landet.

Bare dager etter brevet ble publisert har to søksmål blitt levert mot legen.

Prøves i rettssystemet

Det betyr at den omstridte loven skal prøves for retten.

Taper Braid søksmålene, vil han måtte betale minst 10.000 dollar. Saksøkerne har på sin side krav på minst 10.000 dollar dersom de vinner gjennom.

Én av saksøkerne er den tidligere advokaten Oscar Stilley. Ifølge Washington Post har han fortalt at han personlig ikke er mot abort, men vil se hvordan loven fungerer i praksis.

Stilley skal også ha påpekt at søksmålet delvis er motivert av at han kan ende opp med en større pengesum om det går gjennom, skriver avisen.

Saksøker Texas

Kort tid etter at loven ble innført ble det kjent at USAs justisdepartement saksøker Texas, og justisminister Merrick Garland har sagt at loven er «i åpen strid med grunnloven».

Loven ble ikke blokkert av USAs høyesterett da den ble innført i september, selv om lignende lover har blitt stanset tidligere.

Selvbestemt abort ble innført i USA etter den såkalte Roe vs. Wade-rettssaken i 1973, men loven har blitt justert og innskrenket i mange delstater. Loven som trådte i kraft i Texas i september er så langt den mest restriktive.

