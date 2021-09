FÅR HJELP: Visepresident Kamala Harris viser sin støtte til Gavin Newsom under et folkemøte i San Leandro 8. september.

Så enkelt kan Republikanerne vinne i California

Tirsdag er det spesialvalg i California – og Republikanerne har en fair sjanse til å vinne guvernørstolen.

Av Roy Kvatningen

– Dette valget er kjempeviktig for Demokratene. Guvernøren er den øverste lederen for California, og med tanke på at California er noe sånt som verdens femte største økonomi, så er guvernøren i California en av de viktigste politiske personene i verden, sier USA-ekspert Eirik Løkke i Civita til VG.

– Men det vil være pinlig om de taper dette, legger han til.

Gavin Newsom (53) vant med 61,9 prosent av stemmene da California holdt guvernørvalg i 2018. Hans parti – Demokratene – står fjellstøtt i USAs mest folkerike delstat. Arnold Schwarzenegger er den eneste republikaneren som har vunnet et guvernørvalg i California siden 1994. Schwarzenegger vant også etter et samme type valg, «recall», tilbakekallelsesvalg. Velgerne kastet Demokraten Gray Davis.

Likevel er det en mulighet for at Newsom i neste uke blir byttet ut med en republikaner – attpåtil ett år før hans første guvernørperiode er omme.

Spesielt system

Det er nemlig et unikt system som gjelder i såkalte «tilbakekallelsesvalg»:

Velgerne skal svare på to ting i valgseddelen:

Ønsker de å tilbakekalle Gavin Newsom som guvernør? Hvilken kandidat ønsker de i stedet for Newsom?

Hvis det er flertall for å tilbakekalle Newsom, blir Californias neste guvernør den kandidaten som får flest stemmer. Det er 46 kandidater – hvilket betyr at en av dem i teorien kan vinne med bare tre prosent av stemmene.

– Det er ikke veldig heldig demokratisk, konstaterer Løkke, som mener det er for mange valg i USA, og viser til at både statsadvokater, dommere og sheriffer utnevnes gjennom valg.

– De velger all slags ting. Folk blir slitne av det. Det er dyrt og effekten av det er tvilsom.

Blant kandidatene i California nå finner vi kjendisen Caitlyn Jenner (71), skuespilleren Patrick Kilpatrick (72), studenten John Drake (20), turistguiden Adam Papagan (33) og artisten Angelyne (70).

UTFORDRER: Radioverten Larry Elder under en pressekonferanse i Los Angeles 2. september.

Snudde om valgfusk

Den konservative radioverten Larry Elder, som i en fersk meningsmåling får 29 prosent av stemmene blant utfordrerkandidatene, er soleklar favoritt dersom velgerne vil fjerne Newsom.

Elder kritiserer den nåværende guvernøren for å ikke gjøre noe med hjemløsheten og levekostnadene i California, for å drive vekk bedrifter og for å drive med seksualundervisning i skolen, og ønsker dessuten å fjerne minstelønn, skriver The Atlantic.

Elder fikk problemer med Donald Trump-tilhengere i California da han uttalte til Sacramento Bee at Joe Biden vant presidentvalget «ærlig og redelig». I ettertid har han snudd – nå støtter han Trumps påstand om valgfusk i 2020.

Leder på målingene

Meningsmålingene gir Gavin Newsom en stor sjanse til å beholde jobben. Selv om vi ikke skal lenger tilbake enn august for å finne en måling hvor det var flertall for å fjerne ham, leder Newsom med et snitt på 15 prosentpoeng i de fem siste målingene, ifølge RealClearPolitics.com.

– Jeg tror Newsom vinner med tosifret antall prosent, sier Eirik Løkke.

KJEMPER FOR JOBBEN SIN: Mens California kjemper mot både skogbranner og en pandemi, bruker Gavin Newsom tid på valgkamp for å redde guvernørjobben.

Siden 1911 har det vært minst 179 forsøk på å tilbakekalle en guvernør, ifølge The New York Times. Samtlige i California siden 1960 har vært gjenstand for dette.

Kun én gang har det ført til en endring. Demokraten Gray Davis tapte i 2003 og ble erstattet av filmstjernen Arnold Schwarzenegger.

Alt som skal til for å tvinge frem et slikt valg, er at en underskriftskampanje får mange nok signaturer til å utgjøre minst tolv prosent av alle som stemte ved forrige valg.

Avslørt av bilder

Newsom har lenge vært en skyteskive for republikanerne, skriver Times. 53-åringen støttet homofile ekteskap før det ble legalisert, han støttet legalisering av marihuana og forbød høykapasitets våpenmagasiner lik dem som ofte brukes i masseskytinger.

Det som provoserte mange i California, uavhengig av partitilhørighet, var en hendelse 6. november i fjor. Gavin Newsom oppfordret alle i California til å holde seg hjemme og ikke engang ta imot familiebesøk under høsttakkefesten, på grunn av coronapandemien, men selv dro han i et selskap på den fasjonable restauranten French Laundry.

Fox Los Angeles avslørte middagsselskapet med bilder av Newsom. I et privat rom på den dyre Napa Valley-restauranten satt han og de andre gjestene til alt overmål uten munnbind.

UPOPULÆRT: En bar viser sin frustrasjon over Gavin Newsoms oppførsel med dette skiltet.

Etter denne avsløringen ble jobben langt enklere for Orrin Heatlie, mannen bak underskriftskampanjen. Før avsløringen hadde han kun samlet inn 55.588 signaturer. Én måned etter 6. november hadde han nesten en halv million.

– Det var lett å selge. Jeg pleier å si at vi ikke har andre å takke enn ham – og han har ingen andre å klandre enn seg selv, sier Heatlie til The New York Times.

Fakta om California Den tredje største delstaten i USA målt etter areal med sine 424.000 km².

Den mest folkerike delstaten i USA med 39,5 millioner innbyggere.

Ifølge tall fra Bureau of Economic Analysis i USA og verdensbanken, ville California ha vært verdens femte største økonomi dersom det var en selvstendig nasjon.

Los Angeles er Californias største by (nest størst i USA), mens Sacramento er hovedstaden. Vis mer

– Kan tippe hele balansen

En guvernør i California har selvfølgelig stor makt, men den er ikke ubegrenset. Demokratene har et klart flertall i begge kamrene (Representantenes hus og Senatet) i California. Demokratene har nok stemmer her til å overstyre vetoer fra guvernøren og sånn sett presse igjennom lovforslag.

Guvernøren kan på sin side utstede guvernørordrer. Nå som California herjes av både skogbranner og coronapandemien, kan guvernøren også argumentere for at det er en krisesituasjon og ta i bruk nødlover.

– Hvis demokratene samler seg om en felles front, og motstå politiske normer, kan de stå imot mye av hva en guvernør ønsker å gjøre. Så er det dette med nødmakt. En guvernør kan gjennomføre omfattende grep ved å hevde at delstaten er en krisesituasjon, sier Kim Nalder, professor i statsvitenskap ved Californias statlige universitet i Sacramento, til The Desert Sun.

Eirik Løkke trekker frem et annet viktig poeng også: Hvis California må bytte ut en av sine senatorer i Washington, er det guvernøren som velger erstatteren.

– Skulle de tape tirsdagens valg, kan det få sterke implikasjoner nasjonalt. Det er 50/50 i Senatet nå, men Dianne Feinstein (88) er for eksempel ganske gammel, og skulle noe skje med henne, kan dette tippe hele balansen. Så dette er knallviktig for Demokratene, fastslår Løkke.