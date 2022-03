Pansrede kjøretøy kjører gjennom en gate i Kherson den første dagen i mars.

Khersons borgermester til VG: − Gjør alt jeg kan for at innbyggerne ikke skal sulte

Russerne har inntatt Kherson i sør. Okkupasjonsstyrkene har latt det ukrainske byrådet i Kherson bestå. Men nå er maten i ferd med å ta slutt.

Langs elven Dnieper, som renner ut i Svartehavet, ligger industribyen Kherson – med nærmere 300.000 innbyggere. Fra 1941 til 1944 var byen okkupert av Hitlers tyske styrker og nå er okkupasjon på ny en realitet.

Veien fra den okkuperte Krim-halvøya, videre mot Mykolajiv og Odessa går gjennom nettopp denne byen. For snart to uker siden beordret president Vladimir Putin bombing av fylket som en del av invasjonen av Ukraina.

Snart sto kampene like utenfor byen. Ukrainske styrker holdt dem tilbake og klarte ved enkelte tilfeller å vinne terreng.

Sprengte bro

For å hindre at russerne tok seg over broen Henichesk, sprengte stridsingeniøren Vitali Skakun den og seg selv i luften. Han døde momentant og hylles nå som en ukrainsk helt.

Vitali Skakun monterte miner på broen, men rakk ikke komme seg tilbake. Så detonerte han dem og døde i eksplosjonen.

Kampene fortsatte gjennom mange dager, men innen 2. mars sto russerne i sentrum av byen. Dagen etter annonserte borgermester Igor Kolykhaev at byen hadde falt.

Russiske stridsvogner rullet gjennom gatene og russisk militærpoliti tok oppstilling rundt om i byen. Men byrådet ledet av borgermesteren fikk bestå for å bevare styring av byen.

– I Kherson vaier det ukrainske flagget og jeg er fortsatt borgermester i byen, sier Kolykhaev til VG.

Umulig å flykte

Hans byråd har altså fått lov til å bli sittende, men russiske styrker har tatt kontroll over TV-tårnet og nå sendes nesten bare russiske kanaler.

Borgermester Igor Kolykhaev jobber med å holde infrastrukturen i byen i gang.

– Vi er omringet. Vi har fortsatt ikke en korridor ut av byen. Det er ikke mulig å flykte, sier han.

Han forteller at over 300 sivile ble drept da russerne avanserte innover i byen. De døde ble liggende igjen i gatene, men har nå blitt lagt til hvile.

Det ble den tidligere journalisten Dementij Belij (53) vitne til i hjembyen sin.

– I to dager lå det mange lik i gatene. Okkupantene nektet oss å fjerne likene, sier han til VG.

En utbrent bil står igjen foran en bygning med flere kulehull.

Han forteller at russerne skjøt mot sivile, blant annet brannfolk som forsøkte å slukke en brann og ambulansemedarbeidere. Dette har ikke vært mulig å verifisere.

– Ingen i byen føler seg trygge, sier 53-åringen.

50 fødsler

Nå er sykehuset i ferd med å knele.

– Det har vært mer enn 50 fødsler i bombekjellerne. Heldigvis har alle mødrene og barna fått medisinsk hjelp, sier Kolykhaev.

Borgermesteren og resten av administrasjonen har jobbet dag og natt for at byen fortsatt skal ha tilgang til elektrisitet, vann og internett. Nå er problemet at de er i ferd med å gå tom for mat og medisiner.

– Russerne tillater ikke ukrainske hjelpeforsyninger å slippe gjennom, sier han.

«Putin er en pikk»

Han anslår at de har et drøyt døgn igjen med forsyninger. Enn så lenge kan innbyggerne hente den maten som er igjen gratis i butikkene. Medisiner som insulin er de allerede tomme for.

– Jeg gjør alt jeg kan så folk ikke skal sulte, men maten er i ferd med å ta slutt.

I stedet tilbyr russerne innbyggerne russiske forsendinger med mat og medisiner, men så langt har innbyggerne nektet å ta imot dette.

I stedet har de i flere dager i strekk tatt til gatene for å demonstrere. Belij forteller at mange av demonstrantene skrek til det russiske militærpolitiet som sto like ved.

– De skrek i ansiktet på russerne at «Putin er en pikk», sier han.

Slik så det ut da tusenvis av innbyggere i Kherson tok til gatene i protest mot den russiske okkupasjonen.

Så begynte russerne å skyte i luften og arrestere folk, forteller han. Men da gikk folkemassen til motangrep og de måtte trekke seg tilbake.

– Kherson er mot krig og okkupasjon, sier borgermesteren rolig.

Før russerne kom var det mange som forsøkte å rømme, men myndighetene har ikke offisielle tall. Vladimir Molchanov, som bodde i Kherson med familien sin, er blant dem. Sammen med søsteren og hennes barn kjørte han en privatbil fra et område utenfor Kherson, i retning Mykolajiv – som fortsatt kontrolleres av ukrainske styrker.

Han forteller at de passerte en russisk posisjon på veien og at soldatene åpnet ild med automatvåpen mot bilen.

– Splintene fra bilen traff beinet mitt. Jeg var i sjokk, så vi bare kastet oss i grøften for å gjemme oss, sier han til VG.

– Apokalypse

Russerne kjørte siden videre og bilen sto ødelagt igjen. Familien ble liggende i grøften i flere timer, før en kolonne med ukrainske frivillige kjørte forbi. De hjalp dem med å taue bilen og komme seg til Mykolajiv.

Nå hjelper han til som frivillig Mykolajiv, byen som snart er omringet av russiske styrker.

– Den beste russeren, er en død russer, utbryter han.

Den tidligere journalisten Dementij er alene i Kherson fordi kona var i utlandet da krigen brøt ut. Sønnen, som før krigen jobbet som psykolog, er i Kyiv for å forsvare hovedstaden.

– Det er som en apokalypse. Alt er ødelagt og butikkene er tomme. Dette er bygninger vi har bygget gjennom mange år og nå er det bare ruiner.