Skilt av krigen

Alina (10) slenger seg rundt halsen på mamma. Det er flere uker siden de så hverandre sist. På andre siden av grensen herjer krigen på fjerde dagen.

Skilt av krigen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

MEDYKA, POLEN (VG) På grensestasjonen mellom Ukraina og Polen er klemmene lange og gledestårene hyppige. Mange har møtt opp her for å ta imot slektninger eller venner som kommer ut krigsherjede Ukraina.

Alina har reist sammen med sine to søskenbarn Lisa (21) og Daniel 12). På grensen blir de møtt av mødrene sine. Valentina og Ivanka Nediakarta.

– Vi er veldig glade for at de har kommet seg hit, sier Valentina til VG.

Hun er moren til de to eldste.

Det siste halvannet året har hun bodd i Nederland. Hun jobber der. Søsteren Ivanka flyttet for noen uker siden. De siste dagene har de to ventet utålmodig på å få barna sine i trygghet.

– Reisen gikk greit, sier Daniel tappert når VG spør hvordan det var.

Daniel, med sekken på magen, ser tanten gi kusinen en go’klem i det de kommer inn i Polen.

Moren forteller at de tre måtte gå de siste 35 kilometerne til fots bærende på bagasjen. Fra der var trafikkorken komplett og bilen som kjørte dem kom ikke lenger.

– Jeg har litt vondt i føttene, innrømmer 12-åringen.

På bedre engelsk enn de fleste ukrainere VG møter forklarer 12-åringen at faren er igjen hjemme.

– Pappa må være i krigen.

Vi spør hva han synes om det.

Han har ikke noe svar å gi oss.

I Przmysl, noen kilometer fra grensen, treffer vi Roksolana (39) og datteren Solomiya (5) på en feltseng i en gymsal. Mens mamma innstendig ber om verdens hjelp, er datteren Solomiya (5) mest opptatt av om hun kan beholde dukken hun har fått til å leke med.

– Jeg tror ikke hun forstår hva som skjer, men sammen med mannen min bestemte vi oss likevel for at datteren vår og jeg skulle flykte fra Ukraina. Vi vil ikke at barnet vårt skal oppleve krig som kan gi henne traumer senere i livet, sier Roksolana.

Hun vil ikke oppgi etternavnet fordi ektemannen, som er igjen i Ukraina, jobber for myndighetene.

– Det er klart vi er redde og sjokkerte når vi må beskytte barnet vårt fra en gal person. Vladimir Putin er virkelig en gal person, sier 39-årinen.

Noe av det hun er mest redd for nå er hvordan det vil gå med mannen som er igjen hjemme i Drohobych. Helt siden hun dro fredag morgen har hun stadig vært på facetime med mannen.

– Han forsøker å gjemme følelsene sine, tårene sine, men jeg ser dem hos ham også. Særlig når jeg og Solomiya forteller hvor høyt vi elsker ham.

Roksolana og Solomiya har kommet seg i trygghet i Polen.

På mottakssenteret får flyktningene hvile og mat.

Fredag ettermiddag krysset mor og datter grensen til Polen etter en strevsom tur. Fra grensen fikk de skyss til byen Przemysl noen kilometer unna. Der ble de innlosjert for natten gymsalen på byens ukrainske skole. På to feltsenger mellom håndballmål, basketballkurver og ribbevegger tilbragte de natten.

Her fikk de mat og andre ting de trengte. Og Solomiya fikk en dukke hun kunne leke med. Mens VG snakker med mamma veksler 5-åringen mellom å leke med dukken og ligge på feltsengen og spille spill på morens mobiltelefon.

– Tror du jeg kan ta den med meg hjem, spør hun VG i det moren pakker sammen sakene deres.

Men Solomiya og Roksolana skal ikke hjem. De skal videre til venner et annet sted i Polen. Når de får komme hjem igjen aner de ikke.

– Det er favorittkarakteren hennes, smiler mamma om dukken.

Det er ikke mye som får engelsklæreren til å smile når hun vet at russiske styrker er i ferd med å ta over hjemlandet hennes. Og hun har en innstendig bønn til oss.

– Vær så snill å skriv at vi trenger Norges hjelp. Vi trenger verdens hjelp.

– Vi trenger våpen. Vi trenger medisinsk hjelp. Vi trenger alt mulig. Vi trenger handling mye mer enn ord. Fortell det til de som styrer landet deres, sier hun, og legger til:

– Husk at våre soldater ikke bare kjemper for å beskytte Ukraina nå. De gjør det for å beskytte hele verden.

Kanskje får Roksolana bønnen oppfylt. Både Tyskland og Frankrike meldte lørdag at de vil levere mer militærutstyr. Norge sier de vil vurdere det samme.

Selv om hun håper på mer hjelp til hjemlandet kan hun ikke få skrytt nok av hjelpen det polske folk har gitt henne og tusenvis av andre ukrainere som har tatt seg inn i Polen siden.

– Helt fra vi kom til grensen har de hjulpet oss og gitt oss det vi trenger. Det setter vi enormt stor pris på.

I Przemysl har de lokale myndighetene satt seg som mål å hjelpe ukrainerne som kommer over grensen det første døgnet før de reiser videre.

Polakker fra hele landet tilbyr gratis transport og gratis overnatting.

Ukrainske flyktninger venter på stasjonen i Przemysl. De skal reise videre.

På togstasjonen i byen står flere titalls polakker med plakater som viser at de tilbyr gratis transport til ulike byer rundt i hele landet. Mange kan også tilby en seng å sove i, for de som har kommet over grensen med tog.

En av de vi treffer er Paula Dyrda (35). Hun og mannen har fått et vennepar som eier et hotell tre mil herfra til å selge dem 10 hotellsenger i to netter til sterkt redusert pris. Deretter har de fått andre venner til å spleise på rommene.

– Jeg er arbeidsledig og har ikke så mye penger til å hjelpe selv, men dette kunne jeg bidra med.

– Hvorfor gjør du det?

– Fordi jeg på TV så kvinner på min egen alder som kom over grensen med barna sine og bare en koffert i hånden. Jeg så meg selv. Jeg er også en mor. Akkurat som dem

Tilbake på grenseovergangen er det blitt kveld. Stadig nye flyktninger tar skrittene over fra krig til frihet. Lørdag formiddag anslo polske myndigheter at minst 100.000 hadde krysset grensen på de ulike grensestasjonene mellom Polen og Ukraina.

Det tallet har steget jevnt og trutt siden. Hvor mange tusen som faktisk har kommet til nå er uklart. Det som er sikkert er at de fleste av dem er kvinner og barn.

Stridsdyktige menn mellom 18 og 60 år har Ukraina kalt inn til tjeneste. De har blitt igjen hjemme.

Ektemenn, fedre, sønner, brødre. Som alle skal forsvare landet.