Slik så et kjøpesenter ut i byen Mariupol før Russland invaderte Ukraina. Og slik så det ut onsdag – etter russiske angrep.

Ødeleggelsene i Mariupol

Nye satellittbilder av havnebyen Mariupol viser hvordan byen så ut før – og etter – den russiske invasjonen.

Byen har vært beleiret i over én uke. I løpet av denne tiden har russiske styrker gjennomført omfattende og brutale artilleri- og bombeangrep mot Mariupol.

Onsdag ble det som skal være et barnesykehus, truffet av russiske bomber. Minst tre personer skal ha blitt drept, inkludert ett barn.

FN har bekreftet at 549 sivile ukrainere er drept og 957 er såret så langt i krigen. Men tallene er trolig langt høyere.

– De fleste registrerte sivile ofrene er forårsaket av bruk av eksplosive våpen med et stort nedslagsområde, inkludert tungt artilleri, rakettsystemer og missil- og luftangrep, skriver FNs høykommissær for menneskerettigheter i en oppdatering.

De nye satellittbildene fra Maxar kom onsdag, og gir et inntrykk av hvor store ødeleggelsene i Mariupol faktisk er.

Og hvordan Russland nå fører sin angrepskrig mot Ukraina.

Et boligområde før krigen. Det samme boligområdet etter russiske angrep.

Rundt 450.000 mennesker bor i Mariupol som ligger i Donetsk-regionen, sørøst i Ukraina.

Ifølge byens viseordfører har minst 1170 sivile blitt drept bare i Mariupol siden Russlands invasjon, men tallet er foreløpig ikke bekreftet fra uavhengig hold.

I flere dager har det vært forsøkt å opprette en humanitær korridor til byen, både for å komme inn med matvarer og medisin, og for å evakuere sivile. Men evakueringsforsøkene har flere ganger blitt avbrutt av russiske angrep.

Deler av Donetsk-regionen har siden 2014 vært styrt av russiskstøttede separatister.

Men Mariupol har så langt forblitt under ukrainsk kontroll.

Siden krigens start har Russland avfyrt minst 700 raketter og missiler mot ukrainske byer, ifølge både USA og Ukraina.

Et nabolag med bolighus og bygninger. Nå er store deler av boligfeltet tilintetgjort.

Russiske styrker har siden krigens start beveget seg mot byen både fra sørvest og nordøst, som førte til at den til slutt ble beleiret.

Ifølge romteknologiselskap Maxar har de russiske angrepene mot Mariupol medført omfattende skader på den sivile infrastrukturen i og rundt byen, inkludert boliger, høyblokker, dagligvarebutikker og kjøpesentre.

Skulle Mariupol falle til russiske styrker, vil de russiskstyrte områdene på den annekterte Krim-halvøya og de separatiststyrte utbryterregionene Donetsk og Luhansk kobles sammen av en såkalt landbro.

Dermed vil russiske styrker kontrollere en stor kyststrekning helt øst i Ukraina.

Slik så frontene ut 8. mars:

Amerikansk etterretning anslo i forkant av Russlands invasjon, at de russiske styrkene kunne ha tatt kontrollen over Ukrainas hovedstad innen noen få dager.

Det skjedde ikke – og krigen i Ukraina raser torsdag på sin 15. dag.

Amerikanske og vestlige tjenestepersoner advarte forrige uke om at den treige fremgangen til russiske styrker kunne føre til at Russland endret militærstrategi og begynte å angripe sivile mål i større grad enn de første dagene av krigen.

Ved et sykehus i Mariupol, har nyhetsbyrået AP under invasjonen fulgt de mange tragediene som har utspilt seg her – guttungen som ble truffet av granatild, tenåringen som ble bombet på fotballbanen og seksåringen som døde i pysjamasen med enhjørninger på.

Et kjøpesenter og supermarkeder – med tilhørende parkeringsplass. Nå står lite mer enn ruiner igjen.

Den russiske fremgangen har mistet tempo de siste dagene, ifølge militære analytikere og uttalelser fra den ukrainske regjeringen, skriver New York Times torsdag ettermiddag.

Samtidig ser man nå en vekst i ødeleggelser på ukrainske byer, ettersom Russland øker angrepene mot boligområder og sivil infrastruktur med langtrekkende missiler.

Ifølge analytikere forbereder nå de russiske styrkene nye angrepsforsøk mot hovedstaden Kyiv og andre store byer i sør og øst, som Mariupol.

Men Ukraina planlegger å kjempe for å beholde kontrollen over beleirede Mariupol, til tross for at den humanitære krisen blir verre for hver dag som går.