Politiaksjon på adresse knyttet til Abdulhak-familien

LONDON/OSLO (VG) Familien til den drapsmistenkte Farouk Abdulhak disponerer en leilighet i dette bygget midt i London. I dag aksjonerte politiet mot adressen.

Det skjer samme dag som politiet sendte ut en pressemelding om at en kvinne i 60-årene er arrestert i forbindelse med drapet på den norske studenten Martine Vik Magnussen (23) i 2008.

Kvinnen er mistenkt for å ha hjulpet mannen politiet tror utførte drapet, Farouk Abdulhak. Han flyktet til Jemen få timer etter drapet, og skal ha oppholdt seg der siden.

VG har vært i kontakt med Metropolitan Police angående politiaksjonen. De sier at politiet ikke ønsker å kommentere hvorfor de er på adressen eller om det har noen sammenheng med arrestasjonen som skjedde noen timer tidligere.

Eid av Panama-selskap

Minst fem politibiler, blant dem flere som tilhørte kriminalteknikere, var parkert utenfor da VG var på adressen tirsdag. Etterforskere gikk inn og ut av bygget i både sivile og uniformerte klær. Ingen av dem ønsket å kommentere hvorfor de var der.

VG er kjent med at en av leilighetene i dette bygget, i en av toppetasjene, er knyttet til familien Abdulhak. I det britiske eiendomsregisteret er den aktuelle leiligheten eid av et selskap registrert i Panama.

En av personene som er tilknyttet dette selskapet er et nært familiemedlem av Farouk Abdulhak.

To av de andre personene i selskapet var nære forretningsforbindelser av den mistenktes far; den søkkrike forretningsmannen Shaher Abdulhak fra Jemen.

Han døde høsten 2020 etter lengre tids sykdom.

Ordknapt politi

Leiligheten som politiet aksjonerte mot tirsdag, ligger en kort gåtur unna leiligheten som Farouk Abdulhak bodde i 2008. Det var i kjelleren der han bodde at Martine Vik Magnussen ble funnet voldtatt og drept.

VG har vært i kontakt med Mohammed Mahdi Baqwali, som var Farouk Abdulhaks advokat i Jemen, etter drapet. Han sier at han ikke har vært i kontakt med sin daværende klient på fem år, og at han ikke er kjent med pågripelsen i London.

Metropolitan Police ønsker ikke å kommentere hvorvidt kvinnen i 60-årene har fått oppnevnt forsvarer.

Kvinnen er mistenkt for å ha «hjulpet en lovbryter», men detaljene rundt hva politiet mener hun har gjort er så langt ukjente.

– Det er veldig tilfredsstillende. Dette er tydeligvis en veldig aktiv og prioritert etterforskning fortsatt, sier Martines far Odd Petter Magnussen til VG tirsdag.

Faren utdyper også overfor VG hva kvinnen i 60-årene skal være mistenkt for.

– Jeg ble oppringt og informert om at det var pågrepet en kvinne som det påstås at har assistert mistenkte under flukten, sier han om samtalen med London-politiet.