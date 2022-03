RUINER: En kvinne gråter mens hun ser på ødeleggelsene i et boligområde i Ternovka i Mykolajiv oblast, som kan oversettes med fylke eller område.

Leder av fylkesrådet til VG: Russiske styrker forsøker å strupe Mykolajiv

I 15 dager har Mykolajiv fylke, som Hanna Zamazeyeva leder, blitt utsatt for bombeangrep. Nå gjenstår en eneste korridor hvor de evakuerer barn ut og får forsyninger inn.

Publisert: Nå nettopp

– De prøver hele tiden å omringe vår by, Mykolajiv, sier Hanna Zamazeyeva, leder av Mykolajiv fylkesråd, til VG.

Hun leder den humanitære innsatsen for fylket, som blant annet huser Mykolajiv by med nærmere en halv million innbyggere. Den er nesten omringet av russiske styrker. Fylket ligger mellom den okkuperte byen Kherson og Odessa langs Svartehavet.

Mot vest har ukrainske styrker klart å forsvare en korridor til evakuering og forsyninger inn til byen. Denne har vært under harde angrep fra okkupasjonsstyrkene og er det eneste som står mellom hungersnød i byen – slik som har skjedd i andre ukrainske byer i øst.

– Okkupantene tar med seg kunstige broer for å komme til den veien, men våre styrker har klart å kjempe mot dem for å beskytte oss, sier hun.

Sprenger broer

Hun vil ikke avsløre hvor korridoren går, i frykt for ytterligere angrep fra russiske styrker. Så langt får de forsyninger fra vest i Ukraina. De samme lastebilene tar med seg fylkets barn ut av krigssonen. Frem til nå er 400 barn evakuert.

Russiske styrker har flere ganger forsøkt å ta seg inn i selve byen, men har enn så lenge blitt drevet tilbake av det ukrainske forsvaret.

– De bomber bare sivile og infrastruktur, der hvor det ikke finnes noen militære styrker eller mål, hevder Zamazeyeva.

Rundt om i fylket foregår det nå harde kamper. Fylkesrådslederen forteller at både deres styrker og russiske okkupasjonsstyrker sprenger broer for å hindre avansement.

FORSVAR: Militært personell samler seg i en bygning som ble ødelagt av russiske styrker dagen i forveien.

– Kroppsdeler overalt

Zamazeyeva står ansvarlig for å sørge for mat og tjenester som vannforsyning og elektrisitet i hele fylket, men forteller at strømmen og gassforsyningen er nede i åtte kommuner.

– Okkupantene legger miner når de forlater et område, derfor er det veldig vanskelig å jobbe der. Når okkupantene var i Mykolajiv by, la de igjen miner etter seg. Når folkene vår begynte å rydde etter bombingen, ble de sprengt i været. Det lå kroppsdeler overalt, sier hun.

Hun forteller at sykehusene i fylket fortsatt fungerer, men at apotekene er tomme for medisiner og derfor stengt. Fylkesrådet jobber derfor med å frakte medisiner til de som trenger det.

BEHANDLING: En ukrainsk soldat som har blitt skadet i kampene blir trøstet av en sykepleier på sykehuset i Mykolajiv by for to dager siden.

Tårer og arbeid

Nå frykter hun for skjebnen til hundretusenvis i Mykolajiv by. Når hun tenker over hvilket budskap hun vil sende ut i verden, kommer tårene.

– Dette er en krig, en krig uten regler. Det drepes barn og andre sivile. Vi er ikke nazister. Vi er en meget sterk nasjonalstat. Vi tror på vår styrke og våre soldater. Vi kommer til å vinne.

Sammen med resten av den humanitære staben, befinner Zamazeyeva seg på hemmelig sted siden de betegner seg som et mål for russiske styrker.

– Hvordan er det å lede arbeidet i fylket i en så vanskelig tid?

– Det er en utålelig smerte, men når jeg er opptatt med det jeg må gjøre for folket, dempes det litt.