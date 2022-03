TIL UKRAINA: Otar Gabunia møter VG i Tbilisi sentrum før han setter kursen mot Polen og videre inn i Ukraina.

Fremmedkriger drar til Ukraina: Tredje krig mot Russland

TBILISI (VG) Otar Gabunia (46) mener verden nå må stå sammen som under den andre verdenskrig.

VG møter ham i Tbilisi før han setter kursen for Ukraina. Han har meldt seg til den internasjonale legionen, som flere andre georgiere.

Han drar til Ukraina som fremmedkriger.

– Jeg vet at denne legionen kommer til å bli bra. Det er folk som kan det. Som har vært i krigen før. Som har NATO-utdanning.

– Putin og Kadyrov sender unggutter inn i krigen for å slaktes, mener han - og snakker altså om president i Russland og presidenten i republikken Tsjetsjenia.

Otar Gabunia forteller at han skal krige mot Russland for tredje gang:

Under Abkhasia-krigen i 1992–1993 var han riktig bare 15–16 år, men hjalp til så godt han kunne - for eksempel med å bære ammunisjon.

I 2008 var han en del av den georgiske hæren som kjempet mot russerne i Sør-Ossetia.

«SKAL IKKE KRIGE»: Otar Gabunia mener at Ukraina og Russland som slavere og ortodokse ikke burde krige mot hverandre. Men han mener Vladimir Putin ikke har skjønt det.

Han var også i Afghanistan et par ganger - som en del av ISAF-styrken der.

– Vil NATO hjelpe - eller vil de ikke, undrer han og mener at NATO i hvert fall ha gjennomført president Volodyr Zelenskyjs ønske om en flyforbudssone.

– Hvorfor drar du til Ukraina?

– Fordi det er våre brødre og søstre, slavere og ortodokse.

Otar Gabunia på vei opp fra en undergang i Tbilisi sentrum.

– Men det er jo også russerne?

– Ja, men de forstår det ikke. Putin har gjort at vi dreper hverandre. Alle taper på det. Det er bare én person som tjener på denne krigen, og det er Putin, sier han om Russlands president.

Otar Gabunia er ikke mannen som du ønsker å møte i en mørk bakgate. Han virker tøff. Han er overhodet ikke i tvil om at det er riktig å dra til Ukraina, og sier at familien hans skjønner det.

– Putin kommer ikke til å stanse hvis han lykkes i Ukraina. Han drømmer om at områdene rundt Russland skal være «røde» som i Sovjettiden. Men jeg er sikker på at det skal være mulig å vinne krigen i Ukraina.

– Men Russland er overlegne i antall soldater og utstyr?

– Ja, men soldatene har dårlig opplæring, og det er dårlig moral.

I helgen fortalte en annen georgier, Mamuka Mamulashvili, på telefonen til VG fra kampområdene i Ukraina at det er omtrent 750 fremmedkrigere fra 31 ulike land i Ukraina. Blant dem én nordmann. Ukrainas president har oppfordret utlendinger til å reise til Ukraina og delta i krigen.

Flere hundre nordmenn har kontaktet ambassaden i Oslo, for å starte prosessen med å verve seg. Det er ikke ulovlig å dra, men det er sterkt frarådet av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det er ikke første gang georgiere mobiliserer til å hjelpe til å krige mot russerne. VG treffer en mann som var på Krim og sloss for Ukraina i 2014. Nå føler han at han er for gammel til å dra igjen, men hjelper andre som vil kjempe på ukrainsk side.

Ifølge Svenska Dagbladet har flere hundre svensker meldt seg:

Ukrainske myndigheter har lagt ut på Twitter informasjon om legionen og om hva folk skal gjøre for å bli en del av den: