MOTSTAND: Et medlem av det ukrainske forsvaret dirigerer trafikken ved en kontrollstasjon utenfor Kyiv mandag. Til høyre et skjermbilde av artikkelen slik den så ut hos RIA Novosti.

Russisk nyhetsbyrå publiserte tekst som roste Putin for «seier i Ukraina»

Lørdag publiserte det statlige russiske nyhetsbyrået RIA en kommentarartikkel som feiret at Ukraina hadde «returnert til Russland». – Viser at de nok regnet med et helt annet forløp, sier NUPI-forsker.

Publisert:

Teksten ble raskt slettet fra nyhetsbyråets nettside, ifølge BBC, men den er fortsatt tilgjengelig på databasen Internet Archive som lagrer gamle nettsider. Den ligger også blant annet ute hos nyhetsbyrået Sputniks regionale nettside for Usbekistan.

Kommentarartikkelen er skrevet av Petr Akopov, som beskriver en ny verdensorden der Russland gjenoppretter sin historiske fylde, og samler det russiske folket, etter «tragedien i 1991». Han skriver at det har hatt en stor pris – men at det var riktig:

«Vladimir Putin har påtatt seg et historisk ansvar ved å bestemme seg for ikke å overlate løsningen av det ukrainske spørsmålet til fremtidige generasjoner», står det.

Skjermbilde av teksten som ble publisert hos RIA Novosti.

Videre skriver han at å vende Ukraina tilbake til Russland ville blitt mer og mer vanskelig for hvert tiår – men «nå er dette problemet borte – Ukraina har returnert til Russland». Han skriver at Vesten, og særlig Europa, ikke hadde styrke nok til å holde Ukraina under sin innflytelse.

«Russland har ikke bare utfordret Vesten, det har vist at æraen med vestlig global dominans kan betraktes som fullstendig og endelig over».

Natt til lørdag pågikk det harde kamper flere steder i og rundt Ukrainas hovedstad. I sosiale medier spekuleres det i om RIA-artikkelen, som ble publisert lørdag morgen, ble planlagt fordi man trodde slaget om hovedstaden ville avgjøres raskt, skriver BBC.

– Regnet nok med et helt annet forløp

– RIA er rett og slett offisiell propaganda. Det at de valgte å publisere denne artikkelen den 26. februar viser at de nok regnet med et helt annet forløp i denne konflikten – at Kyiv skulle bli tatt, og at den ukrainske regjeringen enten ville gå med på de russiske kravene, eller bli fjernet og erstattet, sier seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Bildet ellers i russiske medier, er ganske annerledes, ifølge Godzimirski. Der sier han det heller gis inntrykk av at situasjonen er mye mindre omfattende.

– Jeg ser på russisk TV, og der er situasjonen presentert på en helt annen måte. Man snakker egentlig ikke om krig eller invasjon, det snakkes om det som som en slags begrenset politioperasjon, sier han.

– Først søndag sa det russiske forsvarsdepartementet at russiske soldater mistet livet i disse kamphandlingene, uten å nevne hvor.

Når det gjelder selve innholdet og verdensbildet som beskrives i kommentarartikkelen fra RIA, er Godzimirski ikke overrasket. Han viser blant annet til en artikkel fra juli 2021 som ble publisert på president Putins nettsider der han omtalte russere og ukrainere som «ett folk – en enkeltstående helhet».

Det han mener er interessant, er altså at dette ble publisert på lørdag.

– Når man følger det som skjer på bakken i Ukraina så ser man at noen vel har gjort noen regnestykker som ikke stemmer. Det har vært flere diskusjoner om hva som er den opprinnelige planen. Det vi vet, fordi Putin ikke skjulte det i sin tale, er at han ville «demilitarisere» og «denazifisere» Ukraina. Når han bruker det begrepet handler det om å fjerne den sittende makteliten, sier han.

Han tror Russlands militæroperasjon må ha basert seg på en del feiltolkning, blant annet av meningsmålinger om hvor mottakelige ukrainerne ville være – og hvor stor motstanden ville komme til å bli.

– Russerne står overfor et viktig dilemma. Hvis de går for brutalt til verks og tar livet av mange ukrainere, vil de få store problemer med å erstatte den sittende makteliten med en pro-russisk elite. Det vil undergrave legitimiteten. Så de må finne en slags balanse mellom brutalitet og det å unngå alt for mye skader.