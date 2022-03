Den ukrainske presidentfruen Olena Zelenska har på Instagram delt disse bildene, som skal vise tre av krigens ofre: Polina, Alisa og Sofia.

Presidentfrue deler bilder: − De dreper ukrainske barn

Sofia (6), Alisa (7) og Polina (10) skal være tre av barna som har blitt drept under russiske angrep i Ukraina.

Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs kone, Olena Zelenska, har på Instagram delt flere historier om uskyldige barn som skal ha blitt ofre for Russlands angrepskrig.

– De russiske okkupantene dreper ukrainske barn, skriver hun.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy og presidentfruen Olena Zelenska. De bruker begge sosiale medier aktivt for å kommunisere om krigen.

I likhet med flere internasjonale medier, deriblant The Guardian, Sky News og BBC, beskriver hun hvordan barna på tragisk vis skal ha blitt ofre for krigens brutalitet.

Historiene er omtalt i flere medier, men VG har ikke hatt mulighet til selv å verifisere opplysningene delt av presidentfruen.

Sofia (6) i Kherson

Jenta som her er avbildet skal angivelig være av Sofia Fedko.

«Sammen med broren på halvannet år, moren, bestemoren og bestefaren ble hun skutt og drept i bilen», skriver Zelenska, om jenta som flere internasjonale medier omtaler som Sofia Fedko.

Ifølge The Guardian og Sky News mistet faren, den ukrainske politibetjenten Oleg Fedko, fem familiemedlemmer: Kona Irina, barna Sofia (6) og Ivan (6 uker) og sine foreldre Oleg og Anna.

Familien skal ha forsøkt å flykte i to biler da de ble angrepet og drept av russiske styrker i nærheten av Nova Kakhova i utkanten av den ukrainske byen Kherson torsdag.

Ifølge The Guardian har politibetjentens bror Denis Fedko bekreftet dødsfallene til det ukrainske nettstedet Zaxid, hvor han også har fortalt at han snakket med moren på telefon da hun begynte å rope at det var barn i bilen, etterfulgt av lyder av skudd.

Mens de tre voksne skal ha dødd på stedet, ble barna brakt til sykehus, hvor de senere døde av skadene.

Alisa (7) i Okhtyrka

Zelenska og flere medier identifiserer denne jenta som Alisa Hlans.

«Alisa fra den ukrainske byen Okhtyrka. Hun kunne ha blitt åtte år. Men, hun døde i et angrep sammen med bestefaren, som prøvde å beskytte henne», skriver Zelenska på Instagram.

Ifølge BBC var Alisa Hlans en av seks personer som mistet livet da en barnehage ble truffet på invasjonens andre dag i den lille byen Okhtyrka, omtrent en time fra Ukrainas nordøstlige grense.

Hun fikk livstruende skader i angrepet, og døde på sykehus den siste lørdagen i februar, sier statsadvokat Irina Venediktova, som i forbindelse med angrepet delte et bilde med teksten «vi trenger fred».

Polina (10) og Semyon (5) i Kyiv

«Hennes navn var Polina. Hun gikk i fjerdeklasse», skrev Kyivs varaordfører Volodymyr Bondarenko under bildet etter angrepet.

«Polina fra Kyiv. Hun døde sammen med foreldrene og broren i hovedstadens gater. Søsteren er kritisk skadet», skriver presidentfruen.

Ifølge The Telegraph satt familien i bilen i et forsøk på å komme seg ut av hovedstaden da russiske tropper skal ha åpnet ild.

Både Polina (10) og foreldrene Anton Kudrin og Svetlana Zapadynskaya døde ifølge den britiske avisen på stedet, mens lillebroren Semyon (5) døde senere av skadene på sykehus.

Søsteren Sofia (13) overlevde, men skal være kritisk skadet.

Kirill (18 måneder) i Mariupol

Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Den ukrainske presidentfruen Olena Zelenska har også delt bildet som har gått verden rundt, og som viser foreldrene Marina Yatsko og Fedor som desperat forsøkte å redde livet til sønnen sin.

Like før hadde 18 måneder Kirill blitt truffet av en russisk artillerigranat.

Pakket inn i et blått og blodig teppe ble han båret i armene til foreldrene, og inn til sykehus i Mariupol. Leger og sykepleiere forsøkte å hjelpe den lille gutten, men livet hans sto ikke til å redde.

Jente (6) i Mariupol

I bakgrunnen forsøker medisinsk personell å gjenopplive den seks år gamle jenta som omkom etter å ha blitt truffet av russisk artilleriild.

Forrige mandag omtalte VG historien om en seks år gamle jente som hadde blitt truffet av russisk artilleriild i Mariupol.

Ikledd en blodig pyjamas med enhjørninger på og en rosa ytterjakke, ble hun fraktet til sykehuset sammen med faren sin, som også ble skadet i angrepet. Utenfor ambulansen sto jentas mor, gråtende.

Leger, sykepleiere og ambulansepersonell jobbet iherdig for å redde livet også livet hennes. En lege sto over jenta og pumpet oksygen da han henvendte seg direkte til journalisten som hadde fått bli med inn på sykehuset:

– Vis dette til Putin. Vis ham øynene til dette barnet og legene som gråter, sa han.

Men livet til den seks år gamle jenta sto heller ikke til å redde.

Dødstallene stiger

Mellom 24. februar og 6. mars har FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) registrert 406 sivile dødsfall i Ukraina, og 801 skadede.

Blant dem er 27 døde og 42 skadede barn. FN tror imidlertid at de reelle tallene er betydelig høyere, og skriver at de fleste registrerte sivile ofrene har blitt rammet av bruk av eksplosive våpen med stort nedslagsområde.

For samme tidsrom melder det ukrainske parlamentets kommissær for menneskerettigheter om 38 drepte og 71 skadede barn. Flere ukrainske barn i byen Sumy skal også ha blitt drept av luftangrep natt til tirsdag.

– Vi er i dyp sorg, det er meningsløst at det er barn som må betale prisen for denne krigen, sier Gunnvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og samfunn i Redd Barna, til VG.

BEKYMRET: Direktør for politikk og samfunn i Redd Barna, Gunnvor Knag Fylkesnes, er bekymret over hvordan krigen i Ukraina rammer de minste.

Fylkesnes forteller at det blant annet er sykehus, skoler og boligområder som er blitt rammet – steder der barn oppholder seg.

– Fra forskning på andre kriger vet vi at barns kropper er ekstra utsatt for eksplosive våpen. De er lavere, så når en bombe går av er det større sannsynlighet for at de blir truffet i brystet eller i hodet, sier hun.

– Det er kjempeviktig at de eksplosive våpnene begrenses i så stor grad som mulig. De som treffer sivile mål på denne måten må bli holdt for ansvar.

Selv om hun ikke har de nyeste tallene, trekker Fylkesnes frem at det er blitt registrert totalt 750 angrep mot ukrainske skoler siden 2014, det samme året som prorussiske separatistene tok kontroll over deler av Øst-Ukraina.

PÅ FLUKT: En ukrainsk familie prøver å flykte med barnet sitt fra byen Irpin, som er blitt hardt angrepet av russisk artilleri de siste dagene.

Varsler humanitær krise

Tirsdag kunngjorde FN at over to millioner mennesker har flyktet fra Ukraina de siste ukene, i et tempo de ikke har sett maken til siden andre verdenskrig. Også her er det ventet at tallene vil stige fremover.

Flere har ropt varsku om at landet står ovenfor en humanitær krise. I flere ukrainske byer meldes det om at det er mangel på mat og rent drikkevann.

I en videomelding tirsdag fortalte Ukrainas president Zelenskyj at et barn hadde dødd av dehydrering i havnebyen Mariupol, ifølge Reuters. Leger uten genser har tidligere beskrevet den humanitære situasjonen i byen som «katastrofal».

– Det er vanskelig å komme inn med nødhjelp slik situasjonen er nå. Jeg er kjempebekymret for at barna ikke har nok mat og vann til å overleve, sier Gunnvor Knag Fylkesnes.

Hun trekker også frem at krigen kan føre til store psykiske belastninger for de minste, og at barn er spesielt utsatte som flyktninger. Blant annet er de mer sårbare for menneskehandel dersom de blir atskilt fra familiene sine.