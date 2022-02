Ukraina hevder dusinvis er drept av artilleriild i Kharkiv

Representanter for Ukraina og Russland holder samtaler i den hviterussiske grensebyen Gomel.

EUs utenrikssjef Josep Borrell kalte mandag morgen inn EUs forsvarsministre til et hastemøte, om situasjonen på bakken i Ukraina.

Luftrommet over Norge ble stengt for russiske fly kl. 09.15 mandag morgen.

Den russiske hæren hevder de har opprettet en sikkerhetskorridor fra Ukrainas hovedstad Kyiv, slik at sivile kan forlate byen på en trygg måte. Dette melder nyhetsbyrået AFP.

Det russiske forsvarsdepartementet hevder at russiske styrker har tatt kontroll over kjernekraftverket i Zaporizhzhya. Dette melder nyhetsbyråene RIA Novosti og Interfax. Ukrainske myndigheter avkrefter imidlertid at dette har skjedd, ifølge Interfax.