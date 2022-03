PRESSEKONFERANSE: Jake Sullivan, den amerikanske presidentens sikkerhetsrådgiver.

Bidens rådgiver: − Krigen vil ikke ende lett eller raskt

DET HVITE HUS (VG) President Joe Bidens sikkerhetsrådgiver mener Putins tre mål med invasjonen av Ukraina har mislyktes.

Av Erlend Ofte Arntsen , Pontus Höök (foto) og Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Russland har feilet i å oppnå sine tre mål, sier den amerikanske sikkerhetsrådgiveren Jake Sullivan under en pressekonferanse fra Det hvite hus tirsdag.

Dette var Russlands mål, ifølge Sullivan:

Å underlegge seg Ukraina.

Å øke Russlands makt og prestisje.

Å splitte og svekke Vesten.

– Faktisk har de oppnådd det motsatte, sier Sullivan om russernes invasjon av Ukraina.

Men:

– Det kommer harde dager i Ukraina. Verst for de ukrainske troppene ved frontlinjene og for de sivile under russisk bombardement. Denne krigen vil ikke ende lett eller raskt, sier Sullivan.

forrige

fullskjerm neste RÅDGIVER: Jake Sullivan er en av president Bidens nærmeste rådgivere. Her tok han et kjapt steg tilbake på podiumet i Det hvite hus presserom for å hente munnbindet sitt. Pressesekretær Jen Psaki testet positivt i dag. 1 av 2 Foto: Pontus Höök / VG

– Underprestert dramatisk

– De tapre borgerne av Ukraina nekter å overgi seg. De slåss tilbake. De forsvarer sitt hjem og sine byer. Selv om russerne tar mer territorium gjennom disse brutale militæroperasjonene, så vil de aldri ta landet vekk fra det ukrainske folket, sier han om det første målet.

Det hvite hus mener videre Russlands makt og prestisje har tapt seg dramatisk.

– Militæret deres har underprestert dramatisk. Økonomien deres er rystet av sanksjoner. Teknologi- og forsvarssektoren strupes for tilgang til nøkkelfaktorer. Russland er en paria i det internasjonale samfunnet, sier Sullivan.

Om forsøket på å svekke Vesten mener Sullivan at «den frie verden er mer samlet, mer bestemte og mer målrettede enn noen gang i nyere tid».

TALSPERSON: Dmitrij Peskov har blitt den russiske invasjonens ansikt utad for verdenspressen.

Russland avviser

Den russiske regjeringens talsperson Dmitrij Peskov sier samtidig at det han omtaler som den militære operasjonen i Ukraina går som planlagt, og at «okkupasjon av Ukraina ikke er målet».

– Ingen trodde den spesielle militære operasjonen ville ta bare et par dager, sier Peskov ifølge det regimetro nyhetsbyrået Tass.

Videre sier han at Russland ikke ønsker å ta i bruk atomvåpen, og at de kun vil bruke dem dersom «Russlands eksistens er truet», ifølge Tass.

Biden til Polen

USAs president Joe Biden reiser til Polen og Europa denne uken for å møte Nato-allierte, EU-ledere og G7-landene.

– Presidenten reiser til Europa for å sikre at vi forblir forent – for å sende en kraftig beskjed om at vi er forberedt og overgitt til dette så lenge det er nødvendig, sier Sulivan.

Sullivan opplyste om at det vil komme nye sanksjoner, samt nye grep for å sikre at de allerede innførte sanksjonene ikke kan omgås av Russland.

– President Bidens tur vil involvere ytterligere grep, sier Sullivan.