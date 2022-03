MOTTAK: Iryna Zdybel (38) har første dag som frivillig ved mottakssenteret for dyr i Lviv og jobber med gjøre en gruppe katter klare for reisen videre mot Polen.

Slik rammer krigen i Ukraina dyr, natur og klima

LVIV (VG) Tap av menneskeliv er den mest alvorlige følgen av krig. Men også husdyr, villdyr, naturen, landbruket og klimaet påvirkes av krigen som nå utkjempes i Ukraina.

– 600 katter og hunder har passert gjennom her siden krigen startet, sier Natalia Honcharova (30).

Hun er en av de frivillige ved et mottak for dyr i Lviv, langt vest i Ukraina.

Ved siden av med menneskene som nå flykter gjennom Ukraina, flykter også husdyr og villdyr – deriblant én ørn.

Den kommer fra Kharkiv, nordøst i Ukraina, som jevnlig bombes av den russiske hæren.

Noen av hundene på mottaket biter og klorer seg selv. De er stresset av bombingene, forklarer Honcharova.

Andre dyr dør som en følge av krigen.

I Hostomel, en forstad nordvest for Kyiv, brant en stall med 32 hester nylig ned, ifølge lokalavisen Censor.net. Hostomel var gjenstand for harde kamper i krigens første dager, på grunn av en strategisk viktig flyplass.

På mottakssenteret for dyr i Lviv står det høye stabler med ulik dyremat som skal videre som nødhjelp til forskjellige dyr.

– Vi har to hovedjobber: Vi redder dyr fra andre byer og sender mat videre til andre steder, sier Honcharova.

EVAKUERT: Ørnen ble evakuert fra Kharkiv til Lviv etter at krigen brøt ut, en reise som tok seks dager.

Frykter radioaktiv skogbrann

Også naturen skades av krigen. I området rundt atomkraftverket ved Tsjernobyl er det nå syv mindre skogbranner, meldte det ukrainske parlamentet mandag.

Jorden rundt Tsjernobyl er radioaktiv; det samme er røttene til trærne. En skogbrann vil derfor kunne skape radioaktive røykskyer.

Dette er en kjent problemstilling for Ukraina. Skogbranner i området har blitt håndtert raskt opp gjennom årene. Men nå kan ikke ukrainske brannmannskaper komme til. Området kontrolleres av de russiske invasjonsstyrkene.

Torsdag morgen meldte den ukrainske ministeren for økologi og naturressurser at de fleste av brannene omkring Tsjernobyl er under kontroll.

FOR: Senteret har fått donert stor mengder dyrefor som blir distribuert til andre byer i Ukraina.

Ødelegger luften

Bombingen av byer, og de påfølgende brannene, virvler opp giftige partikler og gasser. I tillegg kommer store gressbranner og søppelfyllinger som har tatt fyr.

I helgen var hovedstaden Kyiv dekket av smog en morgen, og konsentrasjonen av forurensning i luften var 27,8 ganger så høy som det Verdens helseorganisasjon mener er et anbefalt nivå.

En annen fare er at industrielle anlegg bombes, som igjen fører til utslipp av farlige stoffer. Mandag ble et kjemisk anlegg skadet, hvorpå den giftige gassen ammoniakk lakk ut i et område med radius på 2,5 kilometer.

Utslippet var begrenset og lot seg håndteres, melder nyhetsbyrået AP.

Global matkrise

Også landbruket rammes. Noen ukrainske bønder har fortalt Reuters at de ser for avlinger som kan bli halvert.

Det kan igjen gi en global matvarekrise, fordi Ukraina er blant verdens største eksportører av grunnleggende råvarer som hvete, mais og solsikkeolje.

Produksjonen er heller ikke hele problemet. Den russiske blokaden i Svartehavet gjør store handelsruter ikke lenger er åpne.

All mateksport fra Ukraina har stoppet, ifølge FN.

KREFT: Hunden har kreft på snuten og skal til veterinær.

– Jeg ønsker å hjelpe alle

Tilbake på dyremottaket i Lviv pakkes en kreftsyk hund inn en bil. Den skal mot Polen. En større gruppe dyr ble forsøkt fraktet over tirsdag, men kom seg ikke over da man ikke fant de frivillige som skulle ta dem imot.

Ved grensepasseringen til Ukraina møtte VG en av dem som hver dag kjører frem og tilbake for å frakte dyr ut av krigen.

Noen av hundene på mottaket har eiere som nå er i Tyskland. Andre dyr her kommer fra restauranter eller private samlinger. I et burene går en ulv, som hørte til på et marked sør i Ukraina. Den ble kjøpt og fraktet hit allerede før krigen startet. En del av de ville dyrene på mottaket forsøker de i reintrodusere i naturen, om dyrene er mottagelige for det. Det arbeidet står nå på vent.

Webdesigneren Tatjana Timchenko (32) fra Kyiv, som nå er frivillig ved mottaket, står og renser kattebur. Hun forklarer valget om å bruke tiden på å hjelpe dyr ut av krigen slik:

– Jeg ønsker å hjelpe alle i denne verden.