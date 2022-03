BELEIRET: I tre uker har Mariupol vært beleiret, og svært lite informasjon har kommet ut.

Rapport fra en beleiret by: − Jeg har grått i tre uker

BEIRUT (VG) I tre uker har havnebyen Mariupol i Ukraina vært avskåret fra omverdenen. I et intervju med VG beskriver 26 år gamle Kateryna livet i den beleirede byen.

Av Kyrre Lien

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

350 000 mennesker er nå innesperret i byen, og lørdag melder byens ordfører at kampene har nådd sentrum.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle tilbringe tre uker i kjelleren, skulder til skulder med fremmede som jeg skulle bli like nær som min egen familie, sier Kateryna i en talebeskjed til VG.

26-åringen beskriver seg som en helt vanlig ukrainsk jente. Hun har jobbet litt på kaffebar, som modell og hadde planer om å ta et friår for å oppdage verden.

Født og oppvokst i Mariupol, en havneby ut mot Azovhavet, med lange, hvite strender, trendy kaffebarer og havnepromenader. Men også en by hvor røyken fra stålfabrikken Azovstal kunne legge seg som et lokk over de 430 000 innbyggerne som bor der til vanlig.

En ganske alminnelig, ukrainsk industriby som plutselig skulle skape overskrifter verden over, etter at russiske styrker valgte å omringe den og rette rakettene og granatene inn mot befolkningen som ikke hadde noe sted å flykte. Også mot Kateryna.

FRA MARIUPOL: Kateryna (26) er født og oppvokst i havnebyen Mariupol i Ukraina. Her fra julemarkedet i 2020.

INDUSTRIBY: Slik så det ut i byen i slutten av 2019.

– I starten virket det som en spøk. Hvordan kunne nabolandet vårt bare angripe oss sånn helt uten videre?

Natt til torsdag 24. februar startet den russiske invasjonen av Ukraina.

Mariupol ligger rett ved frontlinjen mot Folkerepublikken Donetsk, den selvstyrte republikken som siden 2014 er blitt kontrollert av russiskstøttede separatister.

Grytidlig om morgenen rykket stridsvogner inn fra Donetsk, tett fulgt av russiske amfibiekjøretøy og krigsskip som gjorde landinger på strendene. En amerikansk etterretningskilde sa at trolig tusenvis av russiske soldater gikk i land.

Etter noen dager med kamper var byen helt omringet, og så forsvant strøm, vann, internett, gass og kontakten med omverdenen.

TV-signalene og radioen fikk plutselig bare inn russiske kanaler.

Så eskalerte bombingen.

STRIDSVOGN: En russisk stridsvogn skyter på en boligblokk i Mariupol forrige uke. Den ukrainske journalisten og fotografen Evgeniy Maloletka er en av to journalister som har vært i den beleirede byen mens kampene har pågått.

– Den første uken av beleiringen var ikke så skummel, men etter hvert kom bombene nærmere oss. Bombingen og skytingen ble konstant, forteller hun.

Flyktninger fra andre bydeler begynte å strømme mot sentrum.

– Vi spurte dem hvordan det var der, og de sa at «bydelen eksisterer ikke lenger».

Men Kateryna forsto ikke hvordan en bydel bare kunne forsvinne og bli borte.

– Var den jevnet med jorden, alle de nietasjes blokkene jeg kjente, alle husene, alle parkene? Men når de begynte å bombe sentrum der hvor jeg var, forsto jeg hva de snakket om.

SKADD: En gravid kvinne bæres i sikkerhet etter at et sykehus i Mariupol ble bombet 9. mars. Kvinnen og barnet døde senere av skadene.

– Kratrene jeg så, var så dype. Da skjønte jeg at dersom en slik bombe traff huset mitt, er det ingen kjeller i verden som kan redde meg. Ingenting kan redde meg.

Kateryna, familien hennes og de andre som søkte ly fra bombene i kjelleren, spøkte seg imellom.

– Vi kunne le av det faktum at blokken vi bor i, som er 140 år gammel og som har overlevd to kriger, bare så vidt klarte å overleve det som skjedde nå.

Etter to uker under intenst bombardement og minimal kommunikasjon med omverden merket hun at hun endret seg.

– Jeg ble mer apatisk, og brydde meg ikke lenger. Brydde meg ikke om hva som fløy i luften eller hvor det falt. Jeg sovnet med tanken om at hvis en bombe falt på huset mitt og jeg kom til å dø, så var det bare skjebnen. Sånn var det.

– Etter to uker hadde barna begynt å kalle rakettene for fyrverkeri, og kattene og hundene var sluppet fri av eierne sine fordi de ikke kunne gi dem mat lenger.

ØDELEGGELSER: Havnebyen er blitt omgjort til en krigssone.

Det var først i slutten av forrige uke, etter å ha vært beleiret i nesten to uker, at ordføreren gikk ut og sa at minst 2000 sivile er blitt drept.

Men det er umulig å vite, for så godt som ingen utenforstående slipper inn i byen. Og nå er det er ikke bare bomber som tar liv, også sult og dehydrering er et akutt problem for mange.

– Jeg gikk ut på gaten og så mennesker som sto i kø med en liten kopp for å få tak i litt vann ... De sto der i flere timer ... I det 21. århundre, forteller 26-åringen.

Ofte dro de til teateret midt i byen, havnebyens store stolthet, hvor de så hundrevis av sivile samle seg fordi det var utdeling av mat.

Det sto skrevet «BARN» i store bokstaver på bakken i håp om å ikke rammes av de russiske bombene fra luften.

Men bare noen dager senere ble det samme teateret bombet, og skjebnen til hundrevis av mennesker er fremdeles uviss.

TEATER: Slik så teateret som skal ha huset hundrevis av sivile, ut etter det russiske bombeangrepet.

For å overleve lagde noen innbyggere bål i gatene og smeltet snø i gryter for å få tak i drikkevann.

– Det var litt hyggelig også, oppi alt. At alle hjalp hverandre. Men jeg er litt flau over at det bare er i slike tilfeller at folk forener seg og hjelper hverandre, at det må noe så grusomt til, som når kulene flyr over hodene deres, men ikke når det er en fredfull himmel over dem, sier Kateryna.

Ødeleggelsene i hjembyen beskriver hun som total. Hun har sett døde kropper ligge strødd. Nær butikken, nær busstoppene.

– Jeg så hjemmene der folk pleide å bo, og som nå er ubeboelige. Det er urovekkende når det er krokus i blomsterbedene og våren er på vei, men ingen kan nyte det.

Stemmen på taleopptaket knyter seg.

– Jeg har grått i tre uker.

BOMBEROM: Sivile gjemmer seg i et bomberom i Mariupol.

Nettene var verst.

– Etter klokken seks var det et helvete. Da var bombingen tyngst.

– Her om dagen spurte jeg min femten år gamle lillebror om han var redd for å dø. Han svarte «nei, jeg er ikke redd. Jeg er redd for at min mor skal få beskjeden om at jeg er død». Da ble jeg virkelig redd, når lillebroren min ikke bryr seg om han dør eller ikke.

Etter nesten tre uker under bomberegnet bestemte hun og familien seg for å flykte. Selv om de visste at det kunne bli det siste de gjorde.

Kateryna, broren og moren pakket bilen med alt de kunne ta med seg. Så kjørte de.

I tre timer sto de i kø ut av byen, mens jagerfly, bomber og skudd fløy over dem, forteller hun.

– Det var første gang jeg forsto hva det betyr å forlate alt. Forlate vennene mine, nesten hele familien min, de to kattene og leiligheten vår. Jeg bare visste at hvis jeg ikke dro, ville jeg trolig ikke overleve.

Den lille familien ble en av noen få tusen som har klart å forlate havnebyen de siste døgnene mandag denne uken.

– Da vi kom ut av Mariupol, fikk vi radiodekning og kunne endelig høre musikk igjen. Det var bandet Nirvana som spilte.

Hun tok ingen bilder fra tiden i Mariupol fordi hun aldri vil minnes dette marerittet noensinne igjen, sier hun.

Men idet de rullet ut av Mariupol, tok hun et videoklipp, med Nirvana på full guffe.

«With the lights out, it's less dangerous

Here we are now, entertain us.»

– Og det var en solnedgang ... den vakreste solnedgangen ... for første gang på tre uker kunne jeg se solnedgangen, der vi flyktet ut av vår okkuperte by.