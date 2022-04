TO VINKLER: Ambulansearbeideren beskytter den skadede kvinnen foran i bildet. Soldatene løper i dekning forbi journalist Jerome Starkey, som filmer hele hendelsen med mobilen til høyre i bildet.

Redningsarbeidere hjelper skadede sivile - må søke dekning

Jerome Starkey filmet skadede sivile mens de fikk medisinsk hjelp. Så traff de russiske missilene like ved.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Jerome Starkey dekker krigen i Ukraina for den britiske avisen The Sun. Lørdag ettermiddag filmet han skadede sivile etter et russisk angrep mot sentrum av Ukrainas nest største by Kharkiv.

En kvinne lå på bakken utenfor et bygg og fikk tilsyn av flere ambulansearbeidere. Like ved mottok en skadet mann medisinsk behandling.

Så traff de russiske missilene like ved.

Starkey har delt en video av hendelsen på Twitter:

– Utrolig modig ukrainsk ambulansepersonell behandler to skadede sivile i Kharkiv sentrum da en andre runde med russiske missiler landet like ved, skriver Starkey til VG.

Han forteller at ambulansepersonell og ukrainske tropper i nærheten løp i dekning.

– En skadet mann lå igjen. Han stønnet av smerte. Ved siden av ble en ambulansearbeider igjen hos den skadede kvinnen og forsøkte å skjerme henne fra sprengingene med sin egen kropp, forteller Starkey.

Ambulansearbeideren roper til andre at de må søke dekning, forteller Starkey.

– Når jeg hører tilbake på det, så høres det ut som åtte til ti missiler traff i nærheten, sier han.

Mens sivile, ambulansepersonell og ukrainske tropper søkte dekning i bygningen, ble Starkey liggende igjen ute og fortsatte å filme.

En fotograf i nyhetsbyrået AP fanget øyeblikket på kamera, som du kan se i toppen av saken.

SKADET: En sivil kvinne ligger skadet på fortauet, før ambulansepersonell har nådd frem. etter russisk artilleriild mot Kharkiv søndag.

Da VG snakket med Starkey noen timer senere, har han selv ikke sett bildet.

Man kan tydelig se hendelsesforløpet fra begge vinkler. AP-bildet er tatt like før man på Starkeys video kan se soldatene som løper i dekning.

Det ukrainske parlamentet opplyser på Twitter at fem personer er drept og 13 ble skadet i de russiske angrepene på Kharkiv søndag.

Blodige angrep

Russland varslet i slutten av mars at de ville trekke seg ut av Vest- og Nord-Ukraina, og at de heller ville konsentrere seg om de østlige delene i landet. I forrige uke viste satellittbilder at den russiske kjempekolonnen var på vei østover.

Kharkiv ligger øst i landet, nær den russiske grensen. Britisk etterretning sa søndag at de russiske styrkene er i ferd med å styrke seg ytterligere Kharkiv.

De siste dagene har en rekke blodige artelliangrep etterlatt flere døde sivile i Kharkiv. VG har tidligere skrevet om 15 år gamle Artem, som er en av ni personer som mistet livet da et ukrainsk boligområde ble truffet av et artilleriangrep fredag.

Ifølge AP får kvinnen på bildet medisinsk behandling. Etter angrepet, blir hun trillet bort på en båre. Men både kvinnens og mannens tilstand er uvisst.