SUNKET: Den russiske missilkrysseren «Moskva» sto i brann natt til torsdag etter at den skal ha blitt truffet av ukrainske missiler. Nå bekrefter Russlands forsvarsdepartement at skipet har sunket.

Flere eksplosjoner i Ukraina i natt – mener det kan være russisk hevnaksjon

Natt til langfredag ble det meldt om flere eksplosjoner i Ukraina. Parlamentsmedlem antyder at Russland tar hevn etter at deres krigsskip sank.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

Det ble meldt om angrep i Kyiv, Kharkiv og Kherson natt til fredag, etter at flyalarmen gikk av kort tid før midnatt i nesten hele landet.

Både journalister, lokale medier og verifiserte brukere på sosiale medier meldte om flere kraftige eksplosjoner i hovedstaden Kyiv rundt klokken 00:35.

Flere boligområder i Kharkiv, Ukrainas nest største by, blir angrepet med artilleriild, sier guvernør Oleh Synebugov, ifølge CNN.

– Dette er utelukkende fredelige områder uten militær infrastruktur. Fienden forsøker å destabilisere befolkningen vår og påfører skader som fører til at kun sivile lider, sier han på nasjonalt fjernsyn.

Ifølge Synebugov er det også sammenstøt rundt byen Izium, der russiske styrker angivelig forsøker å ta seg mot den østlige delen av Donbas-regionen.

– Rasende på grunn av «Moskva»

Parlamentsmedlem i Ukraina, Lesia Vasylenko skriver på Twitter at det akkurat har gått av tre eksplosjoner i Kyiv.

– Mest sannsynlig er Putin rasende på grunn av «Moskva»-synkingen, skriver hun.

Hun sikter til den russiske missilkrysseren «Moskva» som sto i brann natt til torsdag, og senere sank.

Ukrainske myndigheter sier at «Moskva» ble truffet av to ukrainske Neptun-missiler.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA bekrefter Russlands forsvarsdepartement at den russiske missilkrysseren «Moskva» har sunket, men de hevder i motsetning til Ukraina at det var en brann om bord som førte til detonert ammunisjon om bord.

Nå mener altså Vasylenko at senkingen av det viktige krigsskipet for Russland kan være grunnen til flere eksplosjoner natt til fredag.

Flere i sosiale medier omtaler også angrepene som en mulig hevnaksjon.

Flyalarmer i hele landet

Ukrainske medier meldte sent torsdag kveld at flyalarmen gikk i alle regioner i Ukraina, bortsett fra den annekterte Krim-halvøya.

– Sirener i hver eneste region i Ukraina. Dette betyr at Russland har sendt missiler og kampfly over hele Ukraina. Selvsagt konsentrert i øst, skriver parlamentsmedlem Lesia Vasylenko på Twitter.

Lokale myndigheter i blant annet Kyiv, Tsjernihiv, Mykolajiv meldte på Telegram om luftangrepsalarmene, og ba innbyggerne om å søke tilflukt i bomberom.

Kan være stygt tap

«Moskva» var det største fartøyet Russland har i sin Svartehavsflåte. Det var en missilkrysser som i utgangspunktet var bygd for å angripe amerikanske hangarskip under den kalde krigen, ifølge Strømmen.

Russland har tre slike skip. De to andre som tilhører Stillehavsflåten og Nordflåten, ligger for tiden i Middelhavet og passer på det amerikanske hangarskipet «Harry S. Truman».

«Moskva» var et ganske gammelt skip som var mindre oppgradert enn de to andre skipene. Det var gammelt ikke bare i år, men også i teknisk stand, ifølge Strømmen.

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen sa tidligere torsdag at det godt kan tenkes at skipet er truffet av ukrainske missiler, men at det fortsatt krever verifisering før det eventuelt kan slås fast.

– Hvis det har gått ned, er det et stygt tap for Russland både militært og prestisjemessig, sa Ydstebø.

– Til og med hvis det bare er truffet av ukrainske missiler og ikke har gått ned, så er det likevel et tap for Russland at de lar det bli truffet, sa Ydstebø.

«Moskva» er det samme skipet som ukrainske grensevakter på Slangeøya ba «dra til helvete» i starten av invasjonen. Se video: