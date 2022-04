HARDE KAMPER: En russisk tanks står foran restene av det som var jernbanestasjonen i byen Trostjanets 29. mars.

Slik ble russerne drevet ut av Sumy: − Geriljakrig

Etter at russerne rullet inn i den ukrainske grenseregionen Sumy, gikk sivile til motangrep med molotovcocktailer og jaktvåpen. – For det meste var russerne veldig redde, sier guvernøren til VG.

Kort tid etter invasjonen av Ukraina 24. februar, sto russiske tanks i sentrum av byen Sumy – som er sentrum av oblast-regionen med samme navn.

– Vi hadde ikke de relevante ressursene for å motstå et angrep. Det var lett for russerne å ta seg inn sentrum av byen. Men planen deres var hele tiden å ta Kyiv og det skulle ta opp til fem dager, ifølge dokumenter vi har funnet i russiske kjøretøyer, sier regionsleder Dmytro Zhyvytskyi til VG. Han var før krigen guvernør i Sumy, men nå er oblast-regionen satt under militær administrasjon.

Veisperringer

Russerne kjørte altså videre i retning Kyiv og da satte innbyggerne opp et provisorisk forsvar. I alt deltok 100.000 innbyggere i Sumy by i dette arbeidet.

– De satte opp veisperringer og stengte ned. Men de tyngste våpnene vi hadde tilgang til var AK47 og pansrede kjøretøy.

BLOKKERT: En bro mellom Trostjanets og Okhtyrka i Sumy oblast er sprengt i filler 19. mars.

Regionens tyngre artilleri var flyttet til krigføring lenger sør i landet. De tok flere dager før regionen fikk tilgang til mer avanserte våpen enn maskingeværer. I mellomtiden var det harde kamper, mange av dem i utkanten av Sumy by.

– Da gikk territorialforsvaret og sivile til angrep med molotovcocktailer. Det ble geriljakrig.

I landsbyer andre steder i Sumy oblast tok jegere til våpen for å gå til motangrep.

– På denne måten klarte de å ta til fange mer enn 200 russiske soldater.

UTBOMBET: En ukrainsk soldat står foran en ødelagt blokk i Okhtyrka i Sumy oblast 24. mars.

Til Kyiv

Innen utgangen av den første uken av april – etter nærmere seks ukers intens krigføring – var alle russiske soldater drevet ut av Sumy, men også naboregionene Tsjernihiv og Kharkiv.

– For det meste var russerne veldig redde. De første som kom til regionen, visste ikke at de skulle inn i Ukraina. De trodde de skulle trene. Disse var heller ikke grusomme mot sivile. Mange av kjøretøyene deres var i dårlig stand og de manglet utstyr. De trodde de skulle ta Kyiv på fem dager, men så begynte ukrainerne å gjøre motstand, sier han.

Den tidligere guvernøren hevder russiske styrker brukte både vakuumbomber, klyngebomber og bedrev områdebombing i sin krigføring i Sumy.

Z-bokstaven, som har blitt et kjennetegn for den russiske invasjonen, er synlig på et ødelagt russisk militærkjøretøy i Trostjanets 30. mars.

Etter at russerne forsvant fra regionen har de funnet 120 døde sivile. Han forteller at flere av dem hadde hendene bundet på ryggen og var skutt i hodet eller i ryggen. Men mange er også forsvunnet og det er funnet blodige kjøretøy som står forlatt. Myndighetene aner ikke hvor de savnede har tatt veien.

Igjen står de utbombede husene og bygningene som var okkupert av russerne.

– Disse bygningene kan ikke brukes lenger fordi de er helt ødelagt.

– Alt kan skje

Fortsatt er 10.000 husstander i Sumy uten tilgang til rennende vann og flere andre mangler gass og elektrisitet. Politiet i Sumy oblast har også satt i gang over 250 etterforskninger hvor det er mistanke om tortur og forbrytelser mot sivile.

Foreløpig har de ikke fått melding om at ukrainske kvinner i Sumy oblast har blitt voldtatt av russiske soldater.

– Vi undersøker noen tilfeller av vold mot kvinner, men vi har ikke sett tilfeller av voldtekter i vårt område, sier han.

FRIGJORT: En eldre kvinne går forbi en ødelagt russisk panservogn i byen Trostjanets 30. mars. Byen var under russisk kontroll i over en måned.

– Tror du russerne kommer til å gjennomføre et nytt bakkeangrep i Sumy?

– Alt kan skje. Vi kan ikke utelukke at de kommer til å angripe igjen og vi følger nøye med. Vi gjetter på at de omgrupperer, men vi kan ikke være sikre.

Faren for et nytt angrep gjør at Zhyvytskyi ber eldre, syke og familier med barn som har blitt evakuert om å bli der de er. Andre vil han gjerne at skal komme tilbake for å gjenoppbygge regionen.

– Vi er ivrige etter å gjenskape et minimum av normalitet.

Sammen med å gjenoppbygge infrastrukturen, gjenstår arbeidet med å fjerne minene som ble lagt ut under krigen. Zhyvytskyi anslår at ti prosent av oblast-regionen er minelagt.

– Hver dag dør mennesker av miner som går av, sier han.