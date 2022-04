De som gikk over til Putin

Ukrainas sikkerhetstjeneste

rykker inn i en leilighet

i Kharkiv i Øst-Ukraina. De leter etter

Russlands

medløpere. En ukrainsk mann

blir arrestert. «Alle kollaboratører

skal stilles til ansvar»,

lover Zelenskyj.

Han har sagt det igjen og igjen. I en rekke av sine taler til folket har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fremført det samme budskapet.

– Kollaboratører vil bli stilt til ansvar, er presidentens klare beskjed.

Han har omtalt landsmenn som samarbeider med Russland som «fenomenalt tåpelige folk».

– Alle okkupanter og alle kollaboratører skal vite at Ukraina ikke glemmer. Aldri. Ukraina skal finne dem og stille dem til ansvar, hver eneste av dem, har Zelenskyj lovet.

Presidentens formaning retter seg mot høyt og lavt i det ukrainske samfunnet. Han advarer ikke bare de Putin-vennlige lederne i utbryterregionene, men også sivile ukrainere. Ansatte i bedrifter og myndigheter skal være på vakt mot å bistå de prorussiske lederne i de okkuperte områdene, mener han. Selv hvis de skulle bli truet til samarbeid.

– Det vil bety problemer å samarbeide med dem eller med okkupantene direkte. Dette er den siste advarselen, har Zelenskyj uttalt.

Hvordan det går med dem som trosser presidentens advarsler, er det allerede kommet flere eksempler på.

Et av dem er den ukrainske oligarken Viktor Medvedtsjuk (67) – Ukrainas mest fremtredende prorussiske politiker og en nær Putin-alliert gjennom en årrekke.

Da Russlands president skulle finne en egnet gudfar til sin yngste datter Katerina (35), falt valget på Medvedtsjuk. Han skal ha vært tiltenkt rollen som president i Ukraina, hvis Putin fikk det som han ville.

Siden 1990-tallet har Medvedtsjuk jobbet for å fremme russiske interesser i Ukraina. Han var blant annet valgkampstrateg for den prorussiske presidentkandidaten Viktor Janukovitsj i 2004 – et omstridt valg som utløste protestbølgen Oransjerevolusjonen.

Siden 2018 har Medvedtsjuk ledet det russiskvennlige partiet «Opposisjonsplattformen – For livet».

Medvedtsjuk og Putin skal ha kjent hverandre i over 20 år, og hadde tett kontakt.

Under en økonomikonferanse i den russiske byen Vladivostok høsten 2019 ga de hverandre et anerkjennende håndtrykk.

Men på hjemmebane ble det stadig mer krevende for Medvedtsjuk.

Først, da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 og krigen begynte i Øst-Ukraina, ble han ansett som en ressurs. Medvedtsjuk ble en budbringer mellom Kyiv og Kreml, og fikk i oppdrag å holde kontakt med de prorussiske separatistene i utbryterregionen Donbas.

Men med Volodymyr Zelenskyj i ledelsen, ble livet brått annerledes for Medvedtsjuk. De populære prorussiske TV-kanalene han hadde eierskap i, ble stengt ved dekret av myndighetene. Så kom sanksjonene mot oligarken. Han fikk kontoene sin fryst, og fikk ikke drive forretninger i hjemlandet.

Så, i 2021 ble han anklaget for å ha beriket seg på naturressurser på Krim-halvøya. Han ble kalt en forræder, og satt i husarrest.

Her satt han frem til Russlands angrepskrig og fullskalainvasjon startet. To dager inn i krigen rømte opposisjonspolitikeren fra husarresten, og den intense jakten på ham startet.

I 48 dager gjemte Medvedtsjuk seg fra den ukrainske sikkerhetstjenesten (SBU).

Men så ble han tatt.

Bildene av ham gikk verden rundt.

Han var ikledd ukrainsk

militæruniform. Hendene var satt

i håndjern.

67-åringen skal ha forsøkt å rømme landet ved å utgi seg for å være en ukrainsk soldat, ifølge myndighetene.

– Ingen forrædere slipper unna straff, og blir holdt ansvarlig etter Ukrainas lov, sa SBU-leder Ivan Bakanov etter pågripelsen.

President Zelenskyj foreslo fangebytte med Russland. Men foreløpig sitter Medvedsjuk i et ukrainsk fengsel.

Det er ikke bare «store fisk» som Medvedtsjuk ukrainske myndigheter nå går etter. Alle som bistår russerne er av interesse.

I Kramatorsk og Slovjansk i utbryterregionen Donetsk speider det lokale politiet etter mistenkte kollaboratører. Sporene etter dem, finner de først på appen Telegram.

I prorussiske Telegram-grupper, ofte merket med Z-logoen, ser de eksempler på at administratoren i gruppen ber om koordinater og bilder av gitte mål. Ukrainerne som deler dette, får opptil 6000 kroner inn på bankkontoen sin som lønn for fullført oppdrag. Det forteller politibetjenter til The Guardian.

Politiet kaller disse menneskene for «amatørspioner», og er fulle av avsky.

– Jeg vil ikke engang kalle disse menneskene «ukrainere», selv om de har ukrainske pass, var født her og har bodd her hele livet, sier patruljesjef Oleksandr Malish til den britiske avisen.

Han sier at de allerede har identifisert flere mistenkte kollaboratører, og anholdt dem.

I Kherson, den første byen som falt til russerne etter invasjonen, endte et angivelig samarbeid med okkupasjonsmaktene i dødsfall denne uken.

Valery Kulesjov var en ukrainsk blogger som støttet Russland, og som skal ha jobbet for russiske styrker. Onsdag ble han skutt og drept i bilen sin, ifølge Newsweek. Det er ukjent hvem som sto bak. Bildene av det som skal vise hans gjennomhullede bil ble spredt i sosiale medier.

Noen uker før ble Pavel Slobodsjikov, en annen mistenkt kollaboratør, drept på samme vis i samme by.

En plakat med en skremmende advarsel skal ha blitt hengt opp rundt omkring i Kherson på denne tiden. Her sto det:

«Russiske okkupanter og alle som støtter dem. Vi er nærme, allerede på plass i Kherson. Døden venter dere alle! Kherson er Ukraina!»

Hva får noen til å gå over til den andre siden i en krig?

Kanskje kan vi lete i vår egen historie for å finne noen svar. Synne Corell har doktorgrad i historie og har forsket på Tysklands okkupasjon av Norge. Hun sier at så lenge utfallet av en konflikt er åpent, vil ulike personer gjøre ulike vurderinger.

– Noen tar et aktivt valg, mens andre befinner seg i situasjoner som der og da fremstår mer uoversiktlige.

Mange NS-medlemmer har argumentert med at de hadde gjort det de gjorde til beste for Norge, minner Corell.

Hva som skjer med dem som blir avslørt, avhenger av om det blir en rettslig prosess, eller om enkeltpersoner og grupper tar loven i egne hender. Og hvis sakene havner for retten, er spørsmålet hvilke handlinger som blir vektlagt.

I det norske rettsoppgjøret er det eksempler på at det ble ansett som formildende å ha vært overbevist nasjonalsosialist.

– Dommerne i disse sakene betraktet de tiltalte som «idealister», og satte dem i kontrast til personer som hadde samarbeidet for egen vinnings skyld. Det forteller om en mentalitet der det var viktig å straffe dem som hadde samarbeidet for å vinne egne fordeler. Samtidig ble ikke alt økonomisk samarbeid etterforsket, sier Corell.

– Hvordan preger det et samfunn at enkelte velger å samarbeide med «fienden»?

– Det rettslige oppgjøret er bare én dimensjon. Vi vet fra norsk historie at disse hendelsene har splittet familier og lokalsamfunn, og fortsatt å prege flere generasjoner. Mange mennesker har levd i skyggen av krigen.

Jakten på kollaboratører og mulige forrædere fortsetter med full styrke i Ukraina. Den rammer også de som er satt til å utføre nettopp denne jobben.

I starten av april ble en generalmajor i sikkerhetstjenesten SBU stanset på grensen til Ungarn. Han skal ha vært utstyrt med falske identitetspapirer, og ble angivelig tatt på fersken i det fluktforsøk. Mannen, som ikke er blitt offentlig identifisert, sitter nå i varetekt.

Dager før hadde to andre generaler i SBU blitt fratatt graden sin og dyttet ut i kulden. Den ene av dem, Andriy Naumov, var sjef for den største avdelingen for nasjonal sikkerhet i SBU. Den andre, Serhiy Kryvoruksjo, var sjef for SBU i Kherson. Det er ukjent hva som har skjedd med de to generalene.

– Noe hindret dem i å avgjøre hva som var hjemlandet deres. De brøt med sin militære troskapsed til det ukrainske folk, sa Zelenskyj i en uttalelse.

Presidenten omtalte dem som forrædere.

Heller ikke de som skal forhandle om fred går fri. I slutten av februar satt den ukrainske Denis Kirejev (45) ved forhandlingsbordet i Hviterussland. Som en del av den første delegasjonen til Homjel, skulle han forhandle om en mulig løsning med Russland.

Så, en uke etterpå kom meldingene om at han var blitt drept. Skutt av den ukrainske sikkerhetstjenesten.

Kirejev skal ha vært mistenkt for forræderi mot Ukraina, ifølge president Zelenkyjs kontor.

Omstendighetene rundt drapet er høyst uklare, og det samme er historien om hvem Kirejev egentlig var. Samtidig som han ble omtalt som forræder, skal han ha blitt beskrevet som «en helt som døde på oppdrag» av Ukrainas forsvarsdepartement. Den ukrainske militære etterretningstjenesten meldte at han var en av deres agenter, samtidig som flere internasjonale medier refererte til Kirejev som en angivelig dobbeltagent.

All uklarheten til tross, mye tyder på at Kirejev var nok en person i rekken som «ble stilt til ansvar» og som Ukraina «aldri glemmer».

