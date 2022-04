Vanda Semyonovna Obiedkova (91) døde 4. april i Mariupol.

Overlevde Holocaust – døde i Mariupol: − Mamma fortjente ikke en slik død

Hun overlevde Holocaust, men døde i en iskald kjeller i Mariupol: – Hvorfor skjer dette, spurte Vanda Semyonovna Obiedkova (91) på dødsleiet.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

Den sengeliggende, ukrainske kvinnen utåndet 4. april etter å ha tilbrakt uker i dekning for bomberegnet, i en kjeller uten vann eller varme.

Datteren Larissa var sammen med moren til det siste.

– Mamma fortjente ikke en slik død, sier Larissa til det jødiske nettstedet chabad.org.

Hun forteller at moren på sine siste dager sammenlignet den russiske invasjonen av Mariupol med nazistenes okkupasjon av byen i 1941.

– Hele bygningen ristet hver gang en bombe falt. Mor sa at hun ikke kunne huske at noe lignende skjedde under den store patriotiske krigen, sier Larissa.

Den store patriotiske krigen eller fedrelandskrigen er uttrykk som brukes i Russland om det som foregikk i Sovjetunionen og på østfronten under andre verdenskrig.

En eldre kvinne tørker tårer utenfor ødelagte bygninger på Illich-verket i Mariupol.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu erklærte torsdag at hans styrker har tatt kontroll over Mariupol, melder det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Den store industribyen ved Asovhavet sørøst i Ukraina har vært beleiret av russerne og tungt bombardert siden tidlig i mars. Ordføreren har sagt at mer enn 10.000 er døde.

Henrettet jøder i 1941

Vanda Obiedkova ble født i Mariupol 8. desember 1930 og var ti år gammel da nazistene invaderte hjembyen og begynte å samle sammen byens jøder.

Da nazistenes ledende terrororganisasjon SS kom til familiens hjem og tok Vandas mor Maria, klarte den lille jenta å unngå arrestasjon ved å gjemme seg i en kjeller.

20. oktober 1941 henrettet tyskerne mellom 9000 og 16.000 jøder i grøftene i utkanten av Mariupol. Blant dem var Vandas mor og hele hennes familie.

Tiåringen ble senere anholdt, men venner av familien klarte å overbevise nazistene om at hun var gresk. Faren skjulte henne på et sykehus til frigjøringen av Mariupol i 1943.

Dødsofre ligger under tepper på gaten i Mariupol.

Obiedkova giftet seg i 1954 og bodde hele sitt liv i byen, de siste årene med datteren.

– Mamma elsket Mariupol, hun ville aldri forlate byen, sier Larissa.

– Levde som dyr

Da russiske bomber og granater begynte å regne over den store industribyen øst i Ukraina, flyttet familien inn i kjelleren til en butikk i nabolaget.

– Vi hadde ikke vann, ikke elektrisitet, ikke varme – og det var forferdelig kaldt, sier Larissa.

Hun brukte all sin tid på å ta seg av moren.

– Det var ingenting vi kunne gjøre for henne. Vi levde som dyr.

Etter at moren gikk bort, begravde Larissa og ektemannen henne i en park mindre enn en kilometer fra Asovhavet.

Russiske styrker har bombardert Mariupol siden tidlig i mars.

– Mariupol en kirkegård

Vanda Semyonovna Obviedkova var aktiv i den jødiske menigheten i Mariupol og fikk medisinsk hjelp fra synagogen til rabbi Mendel Cohen.

– Vanda gjennomlevde ufattelige redsler. Hun var en snill og glad kvinne, et spesielt menneske som vil leve for alltid i våre hjerter, sier Cohen.

Han hjalp til med evakueringen av Larissa og hennes familie.

– Hele Mariupol er blitt en kirkegård, sier Cohen.

Larissa føler for for menneskene i hjembyen, en by hun tenker på som utslettet.

– Hva er det å vende tilbake til? Alt er borte. Våre foreldre ønsket at vi skulle få en bedre tilværelse enn dem, men vi er i ferd med å leve deres liv om igjen.

Vanda Semyonovna Obviedkova er den andre Holocaust-overlevende i Ukraina som er bekreftet død, siden den russiske invasjonen startet.

I mars døde Boris Romantsjenko (96). Han overlevde fire konsentrasjonsleirer under den andre verdenskrig, men ble drept da russiske granater traff leiligheten hans i Kharkiv.