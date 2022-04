KRITISK TIL RUSSLAND: Her er USAs president Joe Biden på Andews Air Force Base i Maryland tirsdag.

USA vil kaste Russland ut av G20: − Risikabelt

Onsdag møtes finansministrene i de 20 største økonomilandene, også kalt G20. Russland har sagt de vil delta, men USA vil ha dem ut av gruppen.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen og NTB

– Det er et interessant spill av USA, sier direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, Iver B. Neumann.

Han er statsviter og forsker på internasjonal politikk.

G20 er landene som definerer seg selv – og hverandre – som de viktigste økonomiene i verden. På listen er blant annet USA, Tyskland, Italia, Kina og Russland.

Onsdag skal G20-landenes finansministre og sentralbanksjefer møtes i Washington. Det er det første G20 møtet etter at krigen i Ukraina startet.

Det russiske finansdepartementet sier tirsdag at finansminister Anton Siluanov vil lede delegasjonen som reiser til møtet i Washington, melder Reuters.

ER VENTET Å DELTA: Russlands finansminister Anton Siluanov, her sammen med president Vladimir Putin i 2018.

For en snau uke siden opplyste Indonesia, som har formannskapet i G20, at Russland skulle delta digitalt.

I forkant av onsdagens møte har USAs finansminister sagt at de vurderer å utebli fra deler av møtet dersom Russland er til stede. Ifølge Reuters er det også ventet at flere ministre vil forlate setene sine når den russiske finansministeren skal tale.

– Kan bli slutten på G20

USAs president Joe Biden og finansminister Janet Yellen har flere ganger tatt til orde for å kaste ut Russland av gruppen, som representerer de 20 største økonomiene i verden. Samtidig har USAs president, blant annet i slutten av mars, understreket at en eventuell utkastelse avhenger av de andre medlemslandene.

Flere andre vestlige land vil også ekskludere Russland fra G20, mens Kina og Indonesia er blant landene som fortsatt vil ha dem med.

Det kan bli komplisert, tror Nieumann.

– En sånn krangel kan bli slutten på G20.

Han tror ikke USA kun tenker på krigen i Ukraina når de sier de vil kaste ut Russland.

– Jeg tror ikke USA først og fremst tenker på den spesifikke situasjonen vi er i nå, men mer langsiktig hvilke land de kan regne med i kampen mot Kina.

VURDERER Å DROPPE: USAs finansminister Janet Yellen vil trolig boikotte flere av møtene når G20 møtes, dersom Russland blir med.

Ukrainas finansminister skal være med under åpningen av finansmøtet, og det er ventet at Yellen vil delta på dette møte for å vise sin støtte til Ukraina.

Dersom Russland blir med, vil Yellen trolig droppe resten av møtet.

Skeptisk til utkastelse

Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar har de på ulikt vis fått kjenne på motstand fra mange vestlige land. Kraftige sanksjoner som har rammet landet økonomisk, men også utkastelse fra blant annet menneskerettsrådet og menneskerettsdomstolen.

Direktøren i Institutt for fredsforskning (PRIO), Henrik Urdal, er bekymret for at Russland blir for isolert.

– Jeg tror det er viktigere at vesten utsetter dem for den kritikken de fortjener. G20 er et forum der flere av Russlands allierte deltar, men også land som har tatt avstand fra invasjonen.

Han tror ikke gevinsten ved å utelukke dem er stor nok til at det lønner seg, slik situasjonen er nå.

SKEPTISK: PRIO-direktør Henrik Urdal er bekymret for at Russland blir for isolert.

– Man kan klare å gi et tydelig signal om at Russlands deltagelse ikke er en anerkjennelse av at Russland er tilbake i det gode selskap.

Det er viktig å fortsatt ha internasjonale forum der Russland er med, mener Urdal.

Han håper vesten vil fortsette å legge press på Russland i form av sanksjoner, men at de ikke er for raske med å kaste ut Russland fra alle internasjonale møteplasser.

– Selv om det er vanskelig nå å se at det er en umiddelbar løsning på krigen i Ukraina, er det risikabelt å brenne alle disse broene.

Russland er svært sterke militært, men ikke økonomisk, sier Nieumann.

– Det er Russlands grunnproblem. De har ingen særlige økonomiske virkemidler i bagen. Har de egentlig noe å gjøre i G20 i det hele tatt?

I tillegg til G20 har man G-7 som består av de syv rikeste, demokratiske industrilandene i verden. Russland var blant dem fram til 2014, men ble suspendert på grunn av annekteringen av Krim-halvøya.

