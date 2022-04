IKKE REDD: Elena Trifonova i avisen Ludi Baikala i Sibir i Russland.

Russisk redaktør i VG-intervju: − Må skrive om våre drepte soldater

Mange russiske journalister flykter, men den uavhengige redaktøren Elena Trifonova (45) har valgt å bli i landet. Hun sier noen må fortelle folket om de drepte soldatene.

Av Amund Bakke Foss

– Det er splittelse i samfunnet her. Det er folk som er imot krigen og skammer seg over den. De sier at landet vårt er den aggressive parten. De sover ikke, de spiser ikke, men de går ut og protesterer, sier Trifonova til VG.

Hun legger så raskt til:

– Men de aller fleste støtter krigen. De tror blindt på TV-sendingene og tror at landet vårt kjemper mot fascisme. Jeg vet om familier som har stoppet å prate sammen, på grunn av deres ulike syn. Det er veldig vanskelig.

Over 6000 kilometer fra Ukrainas hovedstad Kyiv, nord for Mongolia, langt øst i Sibir i Russland, ligger Baikal-sjøen.

De siste ukene har journalister fra den lille, uavhengige avisen Ludi Baikala, som dekker regionene rundt sjøen, deltatt på begravelser, lett gjennom sosiale medier og lest dødsannonser for å kartlegge døde russiske soldater, drept i Ukraina, fra deres region.

Det blir stadig flere.

SKRIVER OM DE DREPTE: I en engelsk versjon av avisen publiseres oversikt over drepte russiske soldater fra området.

Hvem er de drepte russerne?

VG har kontaktet journalistene i avisen, og de har gått med på å la seg intervjue. For to år siden grunnla Elena Trifonova (45) avisen sammen med kollegaen Olga Mutovina. De to befinner seg i byen Irkutsk.

– Ukraina er veldig langt fra Irkutsk, men krigen bekymrer oss alle. Folk merker at den økonomiske situasjonen stadig blir mer kritisk. Prisene på mat, klær og andre varer øker. En iPhone koster egentlig 70.000 rubler. Nå koster den 250.000 rubler, sier Trifonova.

De økonomiske aspektene er bare én av de mange konsekvensene vanlige russere nå merker.

De mange begravelsene til drepte soldater er en annen.

– Våre soldater dør. Militæret gir ikke ut navn på de drepte, men av de vi har klart å kartlegge er det minst 20 fra Irkutsk og 72 fra Buryatia, sier hun.

Russiske myndigheter hevdet 25. mars, en måned inn i invasjonen, at 1351 soldater var drept og 3825 såret. Ukrainske myndigheter hevder på sin side at opp mot 20.000 russiske soldater er drept i krigen.

Det finnes ingen offisielle russisk oversikt med navn på de drepte. Likevel, torsdag denne uken, kom Putins talsmann med en sjelden innrømmelse:

– Vi har betydelige tap av soldater. Og det er en stor tragedie for oss, sa han.

Et skjermbildet av en engelsk oversettelse av en artikkel i Ludi Baikala. I Russland er det nå forbudt å bruke ordet «krig» om krigen i Ukraina.

Tror slektninger er redde for å si noe feil

Trifonova sier at deres avis har intervjuet ti familier til drepte soldater så langt. Hun sier at slektningene stort sett sier: «Våre soldater døde som helter».

– Mødre og koner gråter så klart, men så langt har jeg ikke sett noen mødre forbanne krigen. De sier at «våre sønner valgte deres vei». Mange av soldatene kommer fra fattige familier som bor på bygda. Det er ingen jobber å få og militæret betaler godt, sier hun.

Redaktøren sier at slektninger stort sett ikke vil snakke med journalister som henne. De som nekter, gjør det fordi militæret forbyr dem å snakke hvis de finner ut at journalister har tatt kontakt.

– Jeg tror at slektninger er redde for å si noe feil, sier hun.

En onkel sa for eksempel at militæret forbød ham å snakke, fordi «ukrainske hackere ville bruke informasjonen til å lage falske historier».

– De er redde for å bli ofre for informasjonskrig. De er sikre på at det pågår omfattende anti-Russland-propaganda. Selv om de mener Russland ikke har gjort noe feil, tror de at hele verden er imot Russland, og vil ødelegge landet for å ta dets naturressurser. Det er umulig å overbevise dem om noe annet, sier hun.

Skjermbilde av en artikkel om en protesterende mor.

«Finnes nesten ikke uavhengig journalistikk»

Mange spør Trifonova nå: «Jobber du virkelig fra Russland?»

Trifonova har valgt å bli værende i Irkutsk og fortsette jobben med avisprosjektet.

– Det finnes nesten ikke uavhengig journalistikk i Russland nå. Bare den siste måneden har 100 medier stengt ned.

Fra før av er det bekreftet at minst 150 journalister har flyktet fra Russland siden krigens utbrudd.

Redaktøren er overbevist om at hun må holde avisens journalistikk gående. At det trengs:

– Vi mener det er nødvendig å skrive om menneskene som demonstrerer mot krigen. Om menneskene som har forlatt Russland, fordi de ikke støtter krigen. Vi må skrive om soldatene våre som blir drept.

Hun sier hun og kollegene bare ønsker å følge en profesjonelle standarder helt til det siste.

– Vi snakker med folk, og sjekker all informasjon. Vi ønsker bare å drive ærlig arbeid og presentere ulike synspunkter. Vi mener at krigen er en stor tragedie både for Russland og Ukraina. Men nå, i Russland, er det umulig å skrive noe imot krigen.

Får støtte fra lesere

– Godtar russiske myndigheter at dere identifiserer de døde?

– Navnene til de døde soldatene blir publisert i chatter på nettet av slektninger, av skoleadministrasjoner og av lokalmyndighetene. Vi må søke de opp, for russiske myndigheter snakker ikke om tapstallene. Samtidig kan de ikke benekte informasjonen mens begravelser pågår.

Leserne støtter fortsatt den lille avisen Ludi Baikala.

– Vi får støtte fram dem, og de skriver mange fine tilbakemeldinger: «Takk for jobben dere gjør», «Takk for ståstedet dere tar».

Hun avslutter:

– Men vi vet ikke hvor lenge vi kan fortsette dette arbeidet.