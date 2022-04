15-årige Aljona filmet krigen i Mariupol: − Jeg ba for våre liv

I drøyt to uker opplevde 15 år gamle Aljona Zagreba krigens gru i den nå utbombede byen Mariupol. 9.-klassingen filmet det hun så og la ut på sosiale medier.

Av Ole Kristian Strøm

Hun filmet de knuste vinduene i leiligheten deres, den brennende bilen, røyken som sto opp ikke langt unna, snøen de samlet for å få vann.

– Det var forferdelig, jeg ba hele tiden for våre liv, forteller den oppvakte 15-åringen til VG fra Luxembourg, der hun nå er flyktning.

Bildene hennes har blitt sett på Instagram og andre sosiale medier, på youtube, på ulike TV-kanaler rundt i verden. Bortsett fra to fotografer fra nyhetsbyrået AP, var det ingen uavhengige journalister inne i Mariupol da byen ble bombet sønder og sammen. Fortsatt har ikke russerne klart å innta Mariupol, som tilsynelatende er det viktigste målet med invasjonen.

UTBOMBET: I mer enn to uker var Aljona Zagreba fanget i leiligheten med moren og faren. Utenfor var det bombardement og gatekamper.

– Hva tror du er grunnen til at videoene dine har blitt så mye sett?

– Det var vel ingen som sto i vinduet og filmet det som skjedde da okkupantene kom. Det var en vanskelig situasjon, svarer Aljona.

– Vi hadde strøm, ikke vann, ikke oppvarming ... Vi måtte tenne bål for å lage mat og finne snø som vi kunne smelte til vann. Men jeg er vant til å dra på telttur, så det gikk bra, smiler 15-åringen.

Det var ikke mulig å publisere videoene mens hun var i Mariupol, så det gjorde hun etter at de hadde flyktet.

Gatekamper

«FORFERDELIG»: Aljona Zagreba har lagt ut en lang video med sine inntrykk fra ukene med bombing av Mariupol. Dette er fra Instagram.

– Var det mye bombing der dere bor?

– Fra den 4. til den 12. mars bombet de hele dagen. Vi bor nær sykehuset, som de prøvde å ta. Det var gatekamper, miner, mange eksplosjoner. Det var grusomt, men jeg visste at Gud voktet oss, sier Aljona.

Hun har brukt et uttrykk fra Det gamle testamente i bibelen for å sette navn på videoen sin: «Vår dødsskyggens dal».

– Gikk dere i bomberom i kjelleren?

– Nei. Foreldrene min holdt seg veldig rolige hele tiden. Vi gjemte oss aldri i kjellere eller andre steder. Vi brukte ikke skuddsikre vester. Mamma tok avgjørelse om at hvis vi dør, så er det vår skjebne. Ingen kjellere ville beskytte oss om skjebnen var at vi skulle dø. Men vi sov i korridoren utenfor leiligheten, for der er det ikke vinduer.

KNUST VINDU: Aljona og foreldrene sov i korridoren utenfor leiligheten for å beskytte seg mot bombene, som blåste ut vinduene hos dem.

Den 16. mars fikk de endelig muligheten til å flykte.

– Mamma, pappa, jeg og to andre satte oss i bilen. Og så var katten min selvfølgelig med.

– Hva heter den?

– Perdika ( «Fersken»). Den malte så fint. Bilene ble merket med «barn», og det var hvite flagg.

Likevel forteller Aljona Zagreba om en dramatisk flukt. Det vil si – selv bruker hun ingen store ord. Bare forteller rolig.

FLYKTNING: Aljona Zagreba er nå i Luxembourg, der hun ble intervjuet av VG på Skype.

– På veien ble vi ringt opp av noen kjente som kjørte lenger framme. De fortalte at bilene ble beskutt. Vi var selvfølgelig redde, men vi kom gjennom uten at bilen ble truffet. Først kjørte vi gjennom en russisk vaktpost, så kom vi til en ukrainsk vaktpost. Der sa de at vi måtte passe oss for snikskyttere. Derfor skysset de oss gjennom vaktposten uten å sjekke dokumentene våre, fordi det kunne være farlig. Etter ni timer nådde vi til Dnipro.

Russisktalende

15-åringen snakker russisk. Det er hennes første språk. Men hun snakker også perfekt ukrainsk. Hun er født i Donetsk og flyttet så til Luhansk, de to områdene i Donbas som president Vladimir Putin anerkjente som egne stater rett før han beordret invasjon i Ukraina. Så ble de flyktninger da krigen startet i 2014, og siden 2017 har hun bodd i Mariupol, der hun har masse venner.

– Vi som bodde på vestsiden av elven Kalmius ble evakuert mot Vesten, mens de som bodde på den andre siden, ble evakuert mot Russland, forteller hun.

Aljona Zagreba sier at hun lengter etter å gå i teatret, som ble bombet med mange barn og deres foreldre som ofre.

Aljona Zagreba er opptatt av å si noe om hvordan det er å være russisktalende i Øst-Ukraina.

– De påstår at vi blir behandlet dårlig. Det er ikke sant. Det er ikke sant at de ikke elsker oss russisktalende.

15-åringen går nå på skole i Luxembourg. Hun aner ingenting om hvordan fremtiden blir, om de kommer til å fortsette å bo der eller om de skal reise hjem til Ukraina så snart det er mulig.

– Jeg savner veldig å gå rundt i Mariupol, gå i teatret eller spasere rundt på den store plassen midt i byen. Og høre på musikk sammen med vennene mine. Jeg har ikke kontakt med dem, fordi alt er ødelagt i Mariupol.

Savner teatret

Bombingen av teatret i Mariupol er en av krigens mest omtalte hendelser. Til tross for at bakken utenfor var merket med «barn» (på russisk), ble bygningen bombet – da den var full av barn og deres foreldre, som brukte det som tilfluktsrom. Russland hevder på sin side at det er en ukrainsk provokasjon. Hvor mange som døde, er fortsatt uklart.

Aljona Zagreba bor sammen med moren i Luxembourg. Faren hjelper flyktninger. Han er egentlig pastor i Adventistkirken i Mariupol, men også TV-mann. Nå driver han med humanitært arbeid.

– Hva synes du om Vladimir Putin?

– Jeg synes det var dumt at han startet krigen. Det er synd at det i det 21. århundre fortsatt er krig og barn drepes. Det er dumt.

PS: VG har fått tillatelse fra moren, Lara Zagreba, til å intervjue Aljona Zagreba.