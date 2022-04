forrige



Britisk etterretning: Derfor er Mariupol et hovedmål for Russland

Et hovedmål for den russiske invasjonen, slik beskriver britisk etterretning byen Mariupol i Ukraina. Fortsatt pågår det harde kamper i byen.

I sin daglige kveldsoppdatering søndag kveld skriver britisk etterretning at harde kamper har fortsatt i byen Mariupol mens russiske styrker prøver å ta kontroll over byen.

På grunn av beliggenheten, som vil kunne gi Russland en «korridor» fra Russland til det okkuperte området på Krim, mener etterretningen det er et sentralt mål for militæret.

Samtidig klarer Ukrainske styrker å stå i mot og holder på kontrollen i sentrale områder, skriver de.

Hvor mange som er blitt drept under forsøkene på å beleire byen er fortsatt uklart.

Slik ser det ut i teateret nå

I teateret i Mariupol i Ukraina hadde hundrevis av sivile, for det meste kvinner og barn søkt tilflukt, før det ble bombet.

Nye bilder viser hvordan det ser ut inne i teateret nå.

TILFLUKTSSTED: Teateret i Mariupol var det tryggeste stedet de kunne finne. Helt til det ble bombet sønder og sammen 1 av 9 Foto: STRINGER / Reuters

Det var bare en tilfeldighet som gjorde at den 27 år gamle læreren Mariia Rodionova kom fra det med livet i behold da teateret i Mariupol ble bombet i midten av mars.

Sammen med de to hundene sine, hadde hun funnet seg en plass like ved scenen i teateret. Men om morgenen onsdag 30 mars var hundene tørste og hun bestemte seg for å gå ut og lete etter vann.

Ikke før hadde hun kommet seg ut på gaten ble teateret bombet og lagt i ruiner.

Det er BBC som forteller historien til Mariia Rodionova.

The Wall Street Journal forteller om hvordan noen av innbyggerne i Mariupol i begynnelsen av mars hadde søkt tilflukt i det gamle teateret og skapt seg et mini-samfunn i teateret, mellom benkeradene og og scenen. Men jo flere som søkte tilflukt, jo vanskeligere ble det.

Nelly (19) fra Mariupol: − Jeg kan ikke tenke på det verste

Men Evgeniya som jobbet med lys i teateret og ektemannen Sergey som var skuespiller, klarte å organisere det slik at de fikk forsyninger med toalettartikler, babymat, bleier og andre livsnødvendigheter fra Røde Kors og butikker i byen som hadde måttet stenge.