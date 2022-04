KATASTROFESTEDET: Atomkraftverket i Tsjernobyl sett fra luften.

Meldinger om stråleskader hos russiske soldater: − Ikke utenkelig

Flere kilder hevder at russiske soldater har blitt utsatt for radioaktiv stråling i «den røde skogen» ved Tsjernobyl. Opplysningene er ikke bekreftet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det internasjonale atomkraftbyrået (IAEA) skriver i en pressemelding 1. april at de ikke har fått verifisert rapportene om at russiske styrker ble utsatt for høye stråledoser da de var i Tsjernobyl-eksklusjonssonen. Men flere kilder hevder at det kan være tilfelle.

Den ukrainske avisen Pravda siterer en hviterussisk kilde på at russiske soldater skal ha blitt utsatt for alvorlig stråleeksponering under utgravinger av blant annet skyttergraver i områdene rundt atomkraftverket i Tsjernobyl.

Området som kalles «den røde skogen» er svært radioaktivt.

STRÅLEFARE: Hele Tsjernobylområdet med 113.000 innbyggere ble evakuert i løpet av fem dager etter ulykken 26. april 1986 da en av reaktorene i atomanlegget eksploderte. Bildet er fra 2016 og er tatt i spøkelsesbyen Pripiyat, som befinner seg i kjernen av den avsperrede sonen.

De russiske styrkene har hatt kontroll over atomkraftverket i Tsjernobyl siden invasjonen startet 24. februar, men har denne uken ifølge både ukrainske myndigheter og IAEA bekreftet at de gir fra seg kontrollen til Ukraina.

Bilder på sosiale medier viser minibusser med militære farger og det klassiske røde korset utenfor et sykehus i Gomel i Hviterussland som spesialiserer seg på radiologi.

– Dersom det stemmer at de har opphold seg i den røde skogen, kan de ha fått stråleskader. Men det kan også være psykisk frykt som gjør at soldatene blir sendt til sykehus, sier seniorrådgiver Ingrid Dypvik Landmark i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til VG.

Mulighet for akutt strålesyndrom

Hun jobber med biologiske effekter av stråling og understreker at det skal virkelig høye stråledoser til for å bli så dårlig at man sendes på sykehus.

– Det er mulig de russiske soldatene har symptomer på stråleskader og akutt strålesyndrom. Jeg har vanskelig å se for meg at det er livstruende, men jeg er spent på videre utvikling, sier Landmark.

Den røde skogen har fått navnet etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, da trærne endret farge etter at trærne døde som følge av stråleutslipp. Området tilhører den forurensede eksklusjonssonen rundt atomverket.

I jorden rundt Tsjernobyl finner man som følge av kjernekraftulykken i 1986 radioaktive stoffer som cecium 137 og strontium 90. Disse har en halveringstid på 30 år, informerer stråleverneksperten.

STRÅLEVERNEKSPERT: Ingrid Dypvik Landmark, seniorrådgiver i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Å grave skyttergraver i den røde skogen eller kjøre rundt med tunge militærkjøretøy som river opp jorden og virvler opp radioaktive partikler, er dermed ikke uten videre trygt.

– Det er ikke anbefalt å oppholde seg i den røde skogen i det hele tatt. Strålenivået varierer veldig i der, men det er ikke veldig lurt, sier Landmark.

– Når soldatene graver i jorden, vil de kunne komme mer radioaktivitet i luften, slik at de puster inn radioaktivt materiale. I tillegg kan det være de har fått radioaktivitet i seg ved å ta på ting. Det er en sone rundt kraftverket og skogen der det ikke bor folk. Strålenivået ved selve anlegget er lavere enn i skogen.

Økt kreftrisiko

På Tsjernobyl-anlegget målte IAEA før krigen 9,5 mikrosievert i timen, opplyser Landmark. I skogen er tallene mye høyere, med opptil 10 millisievert i timen.

– En CT av magen er som å stå en time i «red forest», sier Landmark.

– Betyr det at CT er farlig?

– All stråling fører til økt risiko for kreft. Derfor bør man begrense CT-bruken. Men er det berettiget, er det verdt det. Risikoen er ikke veldig forhøyet, understreker stråleeksperten.

TILBAKETREKNING: Militærutstyr etterlatt av russiske soldater etter tilbaketrekningen fra utkanten av Kyiv, Ukraina, 1. april.

Først kommer røde områder på huden og litt lett kvalme. Så kan det komme brekninger, voldsom diaré og infeksjonssymptomer.

Det er de første tegnene på akutt strålingssyndrom, som flere soldater på russisk side nå kan være offer av etter å oppholdt seg i eksklusjonssonen rundt Tsjernobyl-anlegget.

– Jeg har vanskelig for å se for meg at soldatene har fått så høye stråledoser at det er livstruende. Du skal ha ganske høye doser, 4 sievert, for å få fysiske symptomer, sier Landmark.

Dersom meldingene om at russiske soldater har gravd i den røde skogen i opptil en måned stemmer, kan de ha fått i seg betydelige doser.

– Jo høyere dose på jo kortere tid, jo verre. Det er ikke utenkelig at de har fått symptomer på akutt strålesyndrom.

– Kan være frykt

Arne Broch Brantsæter, fungerende leder ved CBRNE-senteret på Oslo universitetssykehus, har heller ikke tro på at soldatene er livstruende skadet. CBRNE-senteret har akuttberedskap for behandling av blant annet stråleskader.

– Man snakker om akutte stråleskader og langtidseffekter av stråleskader. I dette tilfellet, dersom det stemmer, må det ha vært akutte stråleskader. Men jeg har litt vanskelig for å se at soldatene skulle ha symptomer, sier Brantsæter.

Arne Broch Brantsæter, fungerende leder ved CBRNE-senteret på Ullevål universitetssykehus.

Han utelukker derfor ikke muligheten for at et kan være uro for skade som har ført til bildene fra det hviterussiske radiologisykehuset.

– Det kan ha oppstått en frykt for at soldatene kan ha blitt utsatt for farlig stråling. At de sendes på sykehus behøver ikke å bety at de har skader. Men dette er ren spekulasjon fra min side, vi vet jo ingenting sikkert ennå, understreker Brantsæter.

– Det er selvfølgelig mulighet for at soldatene kan ha pustet radioaktivt støv inn i kroppen. Det gir ikke nødvendigvis akutte symptomer, men frykt kan ha fått dem til å undersøke videre. De kan ha fått «nocebo».

Noceboeffekt inntreffer når negative forventninger fører til forverring av et symptom eller en behandling. Dersom de russiske soldatene virkelig er stråleskadet, er det ikke mye man kan gjøre annet enn å gi blodoverføringer, intravenøs behandling og prøve forhindre infeksjoner.

– Man kan måle de hvite blodlegemene i kroppen fordi produksjonen av dem i beinmargen påvirkes raskt av radioaktiv stråling. Er soldatene utsatt for stråling, vil man se et fall i hvite blodlegemer. Da kan de bli utsatt for infeksjoner og trenge antibiotika.