Taliban holder «begravelser» for internasjonale styrker

Her bærer folkemengden kister med blant annet franske, amerikanske og britiske flagg.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

Mandag kveld norsk tid forlot de siste amerikanske styrkene Afghanistan. Kort tid etter feiret Taliban med å skyte rundt i Kabul.

Tirsdag tar de feiringen til et nytt nivå, med å holde begravelser for NATO, Storbritannia, Frankrike og USA som alle har trukket styrkene sine ut av landet etter å ha vært til stedet i 20 år, skriver flere internasjonale medier.

Taliban bar kister med landenes flagg rundt i gatene i byen Khost, som var full av mennesker, for å vise at de igjen har den fulle makten og at den internasjonale innsatsen for å skape et mer demokratisk samfunn i landet nå er over.

Noen i folkemengden holdt oppe våpen, mens andre viftet med Taliban-flagg eller filmet den falske begravelsen på mobiltelefonene sine.

– 31. august er vår formelle frihetsdag. På denne dagen flyktet amerikanske okkupasjonsstyrker og NATO-styrker fra landet, sa Taliban -tjenestemann Qari Saeed Khosti til den lokale TV-stasjonen Zhman TV.

Tusenvis av mennesker gikk også sammen i byen Kandahar med hvite flagg for å feire det de kaller «frihetsdag».

Tidligere tirsdag morgen hadde Taliban tatt kontrollen over Hamid Karzai-flyplassen i Kabul, der flere hundre tusen har prøvd å flykte fra landet de siste ukene.

– Gratulerer til Afghanistan, denne seieren tilhører oss alle, sa Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid på en slags pressekonferanse på rullebanen på flyplassen i Kabul tirsdag morgen.

Norge stanset evakueringen fra Afghanistan 26. august. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa da på en pressekonferanse at det var for farlig å fortsette arbeidet, og at flere ville bli etterlatt.

– Vi avslutter ikke arbeidet, men det er helt urealistisk nå å skulle gi et håp om at det finnes en rask løsning for de som ikke kommer seg ut, sier utenriksministeren den gang.

Tidligere hadde Taliban satt en frist for alle internasjonale styrker til å forlate landet tirsdag 31. august. Det er ingen som vet sikkert hva som vil skje fremover, men finnes noen anelser.

Selv om Taliban nå kontrollerer nesten hele nasjonen, håper dissidentgruppen National Resistance Front, å delta i forhandlinger om Afghanistans fremtid, skriver Huffington Post.

Taliban har også terrortrusler fra IS, en annen gren av islamske militante som ikke støtter måten Taliban forhandlet med USA for å få kontroll over Afghanistan, skriver nettstedet.

For å komplisere saken ytterligere prøver Taliban å presentere seg som en mer moderat militærstyrke som er mer «inkluderende» og «islamsk» enn den var på 90-tallet.

Selv om mange er veldig skeptiske til om dette stemmer, antas det at Taliban prøver å holde utseende, slik at Vesten ikke trekker tilbake sin humanitære hjelp, melder nettstedet.