FÅR DRA: En kvinne triller en koffert med et lite barn sittende oppå. De er på vei til flyet som i går tok dem ut av Afghanistan.

Evakueringen i Kabul kan snart ta en brå slutt

Selv om fristen for å trekke de siste styrkene ut av Afghanistan først går ut 31. august, kan evakueringen av «vanlige» folk snart allerede være over.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Franske myndigheter har sagt rett ut at de sannsynligvis stopper sine evakueringer i morgen, torsdag.

Den tyske TV-kanalen ARD har kilder som sier at Tyskland kan komme til å sende sine siste evakueringsfly ut av Kabul allerede i dag.

Britenes utenriksminister Dominic Raab sier onsdag morgen at de vil jobbe til «siste time» for å få sine folk tilbake til Storbritannia. Han presiserer ikke nøyaktig hva det innebærer, men nekter ikke for at de må dra før amerikanerne trekker ut sine siste styrker 31. august.

NORSK FLAGG: Norge er en av nasjonene som fremdeles har et styrkebidrag i Kabul.

Avisen The Guardian har militære kilder som i går kveld sa at den britiske evakueringen fra Kabul vil stanse innen 24 til 36 timer. Med andre ord senest i morgen. En tidligere militærtopp sier til Daily Telegraph at han tror de maksimalt kan holde på i to døgn til.

Norske myndigheter sier de ikke vet hvor lenge det vil være mulig å drive evakuering.

Usikkerhet råder blant de fleste nasjoner, men alt tyder på at fristen for «vanlige» folk går ut i relativt god tid før fristen Taliban og USA har blitt enige om skal gjelde for uttrekking av siste vestlige militære tilstedeværelse.

I EUROPA: En ung jente, som onsdag morgen landet i Belgia med et fly med evakuerte fra Afghanistan.

Siste minutt

I går sa Taliban på en pressekonferanse klart og tydelig at de ikke vil godta å utvide fristen for uttrekking utover 31. august.

Samtidig ble det klart at USAs president Joe Biden ikke tenker å gjøre et forsøk på å få dette til. Han har sagt han ønsker å få trukket ut alle sine tropper så snart som mulig før tidsfristen.

På en pressekonferanse i Det hvite hus i går kveld kunne for øvrig Bidens pressesekretær Jen Psaki ikke svare sikkert på om fristen egentlig går ut i det klokken slår midnatt i Afghanistan og kalanderen viser 31. august, eller et døgn senere - ved midnatt natt til 1. september.

TALIBAN: Krigere fra Taliban avbildet i Kabul tidligere denne uken.

Dominic Raab sier på sin side i dag at til og med siste minutt av denne måneden gjelder, altså at fristen går ut natt til 1. september.

Uansett, når datoen nå virker være fastlåst, vil det være umulig å fortsette evakuering av vanlige folk helt frem til tirsdag i neste uke.

Sikkerheten svekkes

Grunnen til det er selvsagt at de siste styrkene vil trenge tid til å pakke ned og selv gjøre seg klare til dra. Det trengs også tid til å fly dem ut. Det er en stor og relativt tidkrevende operasjon i seg selv. Fremdeles er det rundt 6000 amerikanske militære på flyplassen i Kabul.

Allerede har de første av de gjenværende amerikanske troppene forlatt Afghanistan. Riktignok uten at det, ifølge det amerikanske forsvaret, vil påvirke operasjonen som fremdeles pågår.

EVAKUERES: En amerikansk soldat eskorterer to unge jenter til et militærfly på flyplassen i Kabul. Bildet er tatt tirsdag.

Men straks flere starter å fylle flyttekassene med utstyr vil det påvirke både deres, og alle andre nasjoners, muligheter for å ta imot folk på flyplassen, samt å få fløyet dem ut.

Britiske myndigheter har gjort det klokkeklart at de ikke kan bli værende straks sikkerheten de amerikanske styrkene nå gir dem forsvinner.

Trenger tid på å stenge ned

Britene selv har rundt 1000 militære og diplomater som nå styrer deres evakueringsprosess. Ifølge The Guardians kilder vil britene trenge to til tre dager på å stenge ned, samt at de har et ønske om å ha et 24 timers sikkerhetsvindu i tilfelle noe skulle gå galt. Altså at de skal være klare til å sende siste mann ut et døgn før fristen går ut.

UTENFOR: Fremdeles er det store folkemengder på utsiden av flyplassen i Kabul. Her forsøker en mann å hjelpe en ung jente over muren. Bildet er tatt tirsdag.

Flere andre land skal også få ut sine folk i lignende roller. Inkludert Norge, som driver et feltsykehus – som skal pakkes ned før avreise – på flyplassen.

Og for hver dag som nå går, der det vil være mindre og mindre operative militærstyrker i beredskap, vil sikkerheten bli svekket. Det er noe Biden har påpekt, og som alle ser ut til å være enige om.

Det gjør at det vil være vanskeligere å ta imot folk som ønsker å evakueres jo nærmere en kommer 31. august. Og akkurat hvor mange det gjenstår å evakuere for de ulike nasjonene er uvisst. Siden 14. august skal nesten 71.000 mennesker ha blitt evakuert.

Tusener, de fleste afghanere, venter fremdeles på utsiden av flyplassen. Andre har trolig problemer med å ta seg dit, etter at Taliban i går sa de vil nekte afghanere å dra til flyplassen.

At alle som ønsker kommer med i tide er neppe realistisk.