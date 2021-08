Sivile fra Afghanistan om bord i et av Forsvarets transportfly før takeoff fra Hamid Karzai International Airport i Kabul tirsdag 24. august.

Taliban garanterer at alle med norske reisedokumenter får dra ut

Taliban sier at alle utlendinger og afghanere med reisedokumenter fra USA, Norge og en rekke andre land, vil få forlate Afghanistan.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det kommer fram i en uttalelse fra amerikanske myndigheter og drøyt 100 andre land. Utenriksdepartementet bekrefter at Norge er ett av landene.

– Vi har fått forsikringer fra Taliban om at alle utlendinger og alle afghanske borgere med reisedokumenter fra våre land, vil få lov til reise ut av landet, heter det i uttalelsen.

Det vises til at Taliban også har gitt offentlige uttalelser som bekrefter dette.

31. august skal de siste amerikanske soldatene ut av Afghanistan. Den norske regjeringen stoppet torsdag evakueringene fra flyplassen, men innrømmet at de ikke fikk ut alle norske borgere.

Det er fortsatt rundt 300 amerikanske borgere i Afghanistan (som vil ut) som venter på evakuering, sa USAs utenriksminister Antony Blinken, ifølge nyhetskanalen ABC.

Så har spørsmålet vært om dem som blir etterlatt 31. august, vil klare å komme seg ut.

I uttalelsen nevnes afghanere som har jobbet med noen av landene eller som frykter for livet under Taliban.

Utenriksdepartementet bekrefter uttalelsen og viser til utenriksminister Ine Eriksen Søreides uttalelser på Helgemorgen i P2 i helga.

– Vi har et håp om at den sivile flyplassen etter hvert kan åpne og at det vil gå sivile fly, slik at afghanere trygt kan forlate landet. Det har vært en tydelig beskjed vi har gitt til Taliban, om at de som ønsker det må få reise trygt ut, sa Søreide der.