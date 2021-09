SAVN: Irene Smith mistet brannmann-sønnen Leon Smith Jr.

20 år siden USAs marerittdag: − Aldri ferdig med sorgen

NEW YORK (VG) I dag er det 20 år siden det dødeligste terrorangrepet på amerikansk jord noensinne. 2977 personer mistet livet. Irene Smith mistet sin eneste sønn.

Publisert: Nå nettopp

Klokken er 07.59 tirsdag morgen 11. september 2001. Flight 11, en Boeing 767, har akkurat lettet fra Boston. De 81 passasjerene om bord er på vei mot Los Angeles, men blant dem sitter det fem terrorister.

I flere måneder har de planlagt det som denne morgenen skal bli et av verdens største og mest omtalte terrorangrep.

ANGREP: Bildet viser det andre flyet som er på vei inn i WTC2.

På samme tidspunkt – i det store murhuset i Brooklyn – gjør Irene Smith seg klar for en ny dag. Utenfor vinduet hennes er det ikke er sky på himmelen. Sønnen, brannmannen Leon, har allerede dratt til jobb fra hjemme sitt i Queens.

– Ingen kunne vite hva som kom til å skje den dagen, sier Irene i dag, 20 år senere.

Ingen som svarer

Bare 15 minutter etter at det første flyet letter, tar nok et fly av fra Boston. Også dette med fem terrorister om bord.

De to flyene skal innen kort tid krasje inn i de to tvillingtårnene stående midt i hjertet av finansdistriktet World Trade Center i New York, og forandre verden for alltid.

På Flight 11 ringer flyvertinne Betty Ong selskapet American Airlines for å fortelle at noe er galt:

– En kabinansatt på første klasse og en purser er knivstukket. Vi kommer ikke inn i cockpiten, døren går ikke opp.

Klokken 08.46 flyr Flight 11 inn i North Tower (1 WTC) mellom 93. og 99. etasje.

Over hele verden vises bilder av skyskraperen i røyk. Ikke lenge etter blir TV-bildene av fly nummer to som krasjer inn i South Tower (2 WTC) vist om og om igjen.

Irene, som fortsatt er hjemme i Brooklyn, har skrudd på TV-en.

Hun slår nummeret til sønnen.

Det er ingen som svarer.

ELSKET JOBBET SIN: Leon Smith Jr..

Den siste kjøreturen

Ikke langt fra ikoniske Brooklyn Bridge løper amatørfotograf Aaron McLamp etter kameraet sitt.

Han har nettopp kommet seg på jobb, og fra vinduet i tiende etasje ser han grusomhetene som utspiller seg på andre siden av East River.

– Det eneste vi kunne høre var sirenene fra brannbilene som kjørte over broen, sa han til New York Daily News i 2016.

KOM ALDRI HJEM: Leon Smith Jr. gjorde jobben sin den dagen for 20 år siden – men mistet livet i forsøket på å redde andre.

I det McLamp knipser bilde av de to brennende bygningene, fanger han også en enslig brannbil på vei over broen og mot de to skyskraperne.

Sjåføren i brannbilen er sønnen til Irene, Leon Smith Jr.

Fembarnsfaren som har viet livet sitt for å hjelpe andre i nød.

«Jeg var redd»

– Han så bygningene som brant, og visste at han måtte gå inn for å redde dem. Men han visste ikke at bygningene kom til å rase, sier Irene og tar en pause.

Hun tørker tårene sine, og fortsetter:

– Jeg var redd. Jeg forsøkte å si til meg selv at Leon – siden han var sjåfør og måtte operere stigen – ikke ville være en av de som gikk inn i bygningen.

– Men med så høye bygninger er det ingen stige å styre. Det visste jeg jo.

TÅRER: Det tok lang tid før Irene klarte å besøkte «Ground Zero» etter angrepet. Det var for smertefullt, forteller hun.

Amatørfotografen McLamp fanget den siste kjøreturen til «Stige 188» – brannkompaniet og brannbilen som Leon tilhørte.

– Noen ganger gir det meg en slags ro at han døde fordi han hjalp andre. Det var den han var – han hjalp alltid til. Han var alltid den første som løp inn i en brennende bygning for å redde andre.

BRANNMENN: Leon Smith Jr. (t.h) sammen med brannkollega Thomas.

56 minutter etter at flyet treffer kollapser det første tårnet. Snaue 30 minutter senere kollapser det andre.

Mens New Yorkere løper for livet i gatene og folk evakuerer hurtig ned etasjene i de to skyskraperne, stormer brannbetjenter mot flammehavet og inn i bygningene for å redde liv. 343 av dem mister livet denne dagen.

Får ikke svar

Hele 20 år senere er det fortsatt ingen som vet nøyaktig hva som skjedde med sønnen til Irene. Kroppen hans ble aldri funnet.

40 prosent av de som mistet livet ved det vi i dag kjenner som «Ground Zero» er fortsatt ikke identifisert. Forskere jobber den dag i dag med å teste genmaterialet for å forsøke å gi de etterlatte svar.

LETTE I FLERE DAGER: Letemannskaper jobbet døgnet rundt i jakten på overlevende. 343 brannbetjenter mistet livet 11. september 2001.

– Jeg ble fortalt at de kanskje kunne være i kjelleren. Der var det rom, sa de. Og det ga meg håp. Men ettersom dagene går og man ikke hører noe...

– Etter en uke visste jeg det, sier moren.

Den siste personen som trolig har sett Leon i live er Bobby Graff, en heisreparatør på The Marriott Hotell. Ifølge ham skal kompaniet til Leon ha laget en kroppslenke for å forhindre at folk løp i gal retning når de evakuerte.

– Det er fortsatt veldig smertefullt. Det er ingen smerte som en mors sorg over sitt barn, sier Irene.

HJELPER ANDRE: Irene har startet en organisasjonen «Firefighter Leon W. Smith Jr. Foundation». Som hjelper unge amerikanere til å oppfylle utdanningsdrømmene sine.

20 år lang krig

I tillegg til de to flyene som krasjet inn i tvillingtårnene styrtet det også et fly inn i Pentagon. Et fly krasjlandet også på et jorde i Shanksville, Pennsylvania. Det hadde trolig Det hvite hus eller Kongressbygningen som mål.

Totalt 19 terrorister var om bord på de fire flyene, og terrorangrepet er det største angrepet på amerikansk jord noensinne.

Angrepet sendte USA inn i en 20 år lang krig i kampen mot terror, som i august i år tok en høydramatisk vending da USAs president Joe Biden valgte å stå fast ved avgjørelsen om å trekke ut amerikanske styrker før den symboltunge dagen 11. september 2021.

– Dette er ikke et lukket kapittel. Det er 20 år siden, men det er som det skjedde i går, sier Leosn mor Irene.