Jonas Gahr Støre etter Abe-skytingen: Dypt sjokkert

Fra hele verden kommer det nå reaksjoner på skytingen av Japans tidligere statsminister Shinzo Abe (67), som ble skutt da han holdt en tale under valgkamp fredag. Nå melder japanske medier at han er død.

Det skriver den japanske kringkasteren NHK like før klokken 10.50. Før det ble kjent, har tilstanden til den tidligere japanske statsministeren vært ukjent etter at han ble skutt under en offentlig tale fredag morgen lokal tid. Politikere og ledere verden over har reagert på skytingen:

– Jeg er dypt sjokkert og trist over skytingen av tidligere statsminister Abe Shinzo, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Twitter.

Han skriver videre at Shinzo har vært en sterk leder og viktig samarbeidspartner for Norge i den felles interessen for internasjonal lov og rett og i frihetens sak.

– Våre tanker er med ham, vennene hans og familien, skriver Støre videre.

Den tidligere statsministeren i Japan ble skutt da han talte offentlig under valgkampen fredag rundt 11.30 lokal tid. Tilstanden hans er kritisk.

MØTTES: Erna Solberg møtte Shinzo Abe i Tokyo i 2018.

Stoltenberg: – Dypt sjokkert

– Jeg er rystet over å høre om angrepet på Japans tidligere statsminister gjennom mange år. Tilstanden hans er foreløpig kritisk, men vi må håpe på at tilstanden hans blir bedre. Mine tanker går til Abe, familien og hele Japan, sier Erna Solberg (H) i en SMS til VG.

– Vi vet ikke ennå om dette var et politisk motivert angrep, men det vil etterforskningen avdekke. Uansett hvilken grunn som ligger bak, er dette en grusom handling som påvirker hele Japan og det internasjonale samfunnet.

– Jeg er dypt sjokkert etter den forferdelige skytingen mot Shinzo Abe mens han snakket til velgerne. Mine tanker er med ham og familien hans, skriver Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på Twitter. De to har møttes ved flere anledninger.

Nato-lederen skriver også at forsvarsalliansen står sammen med det japanske folk og landets statsminister Fumio Kishida etter skytingen.

«DYPT SJOKKERT»: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sammen med tidligere statsminister Shinzo Abe etter en Nato-pressekonferanse i 2017.

Også Brøge Brende, tidligere utenriksminister og nå president i Verdens økonomiske forum, tvitrer at han er sjokkert over å høre nyhetene om skytingen av den tidligere statsministeren.

– Vold hører ikke hjemme i politikken og mine tanker er med familien hans, skriver han videre.

Abes bror: Utilgivelig handling

Shinzo Abes bror Nobuo Kishi er forsvarsminister i Japan nå. Han sier ifølge Reuters at han ber for at broren skal komme seg.

– Jeg forstår at han nå får blodoverføring og at det blir gjort en innsats for å redde livet hans, sier han videre ifølge nyhetsbyrået. Samtidig kaller han skytingen en «synd» for demokratiet.

– Uansett hva den mistenktes bakgrunn er, er dette en utilgivelig handling.

Kinas utenriksdepartement «er sjokkert» over skytingen i Japan ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Vi håper han vil være utenfor fare og kommer seg snart, sier de videre om skytingen.

TIDLIGERE STATSLEDERE: Shinzo Abe og Donald Trump før de spilte en runde golf sammen i Japan i 2019.

– Skytingen mot tidligere statsminister Abe er fullstendig grusomt, jeg ber for ham, skriver USAs tidligere president Donald Trump på sosiale medier ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Japans nåværende statsminister Fumio Kishida fordømmer handlingen under en pressekonferanse fredag morgen. Kishida sier at tilstanden til Abe er kritisk, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg ber av hele mitt hjerte om at Abe overlever dette, sier Kishida.

Også Storbritannias avtroppende statsminister, Boris Johnson har uttalt seg i etterkant av skyteepisoden:

– Jeg blir svært berørt og veldig trist av å høre om dette forferdelige angrepet på Shinzo Abe, sa han.

SKUTT: Shinzo Abe før førstehjelp på gaten like etter at han ble skutt.

USAs utenriksminister Antony Blinken har også uttalt seg om den tragiske hendelsen:

– Dette er et veldig, veldig trist øyeblikk, sier han til journalister på G20-utenriksministermøtet på Bali fredag.

– USA er svært lei oss og dypt bekymret, sier Blinken.

Abe var en nær alliert av USA i mange år mens han var statsminister.

– Sjokkert

President i Europarådet, Charles Michel, skriver på Twitter at EU står i solidaritet med det japanske folk etter skytingen.

– Jeg er sjokkert og trist over det feige angrepet mot Shinzo Abe da han gjorde jobben sin, skriver Michel.

Han beskriver Abe som en «ekte venn» og forsvarer av demokratiske verdier.

– EU står sammen med det japanske folk, skriver han.

Australias statsminister Anthony Albanese omtaler også angrepet som sjokkerende nyheter:

– Våre tanker er med familien hans og det japanske folk, skriver han på Twitter.

Også Thailands statsminister Prayut Chan-o-cha uttrykker sin sorg. Via sin utenriksminister Don Pramudwinai sier han at han er «dypt sjokkert» over nyheten.

– Prayut og Abe er venner og har et ganske nært forhold, sier Pramudwinai.

Indias statsminister Narendra Modi følger etter:

– Jeg er dypt rystet over angrepet på min kjære venn Abe Shinzo. Våre tanker og bønner er med ham, hans familie, og det japanske folket, skriver han på Twitter.