KNAKK: På dette bildet kan man se at den bakerste vognen har løsnet og henger langs siden av den kobra-formede halen på berg-og-dal-banen.

Dette bildet kan gi svar på tivoli-dødsulykken

En 14 år gammel jente døde og en 13 år gammel gutt ble skadet da den bakerste vognen på berg-og-dal-banen «Cobraen» løsnet på Tivoli Friheden i Aarhus torsdag. Dette vet vi foreløpig om ulykken.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Like før klokken 13 ble politiet varslet om at flere personer var fastklemt i berg-og-dal-banen.

Fornøyelsesparken stengte som følge av ulykken, og vil holde stengt også fredag på grunn av etterforskningen.

Da politiinspektør Brian Voss Olsen i Østjyllands politi møtte pressen klokken 17 sa han etterforskningen var på et tidlig stadium.

– Det er altfor tidlig å konkludere med noen årsak, slo Olsen fast da.

Det vi foreløpig vet om ulykken er at den bakerste vognen knakk og hang ned fra de andre vognene.

Øyenvitner har også fortalt at de hørte et voldsomt brak før de så at den bakerste vognen var løs og «hang og dinglet».

Et bilde Ekstra Bladet har publisert viser at den bakre delen av berg-og-dal-banen er avkoblet resten av banen og ligger på et lasteplan.

«Ustabil og ubehagelig»

Flere Tivoli-gjester som Ekstra Bladet har snakket med sier at de opplevde vognen som ustabil og ubehagelig å sitte i.

– For en måned siden, hørte kjæresten, datter min og jeg ubehagelige knekklyder derfra, som ikke hørtes helt riktig ut, sier Helena Fauerholt Bøgh til avisen.

Bøgh og familien har sesongkort til fornøyelsesparken og datteren vil helst sitte bakerst i berg-og-dal-banen. Hver gang har familien bemerket at vognen lager ubehagelige lyder.

RASK: Berg-og-dal-banen «Cobraen» har en topphastighet på 70 km/t.

Avisa Århus Stiftstidende har vært i kontakt med én person som gjestet tivoliet tirsdag fra 11 til 18. Han sier at den bakre vognen ikke ble brukt i det tidsrommet.

– Jeg tok den tre ganger og gikk forbi den ofte. Den bakre vognen ble ikke brukt hele dagen, sier mannen som vil være anonym til avisen.

Avisa har forelagt opplysningene for politiinspektør Brian Voss Olsen, som ikke ønsker å kommentere dette.

Også Ekstra Bladet har vært i kontakt med personer som forteller at den bakerste vognen ikke ble brukt tirsdag.

De har prøvd å kontakte Tivoli-direktør Henrik Ragborg Olesen for å få tilsvar på opplysningene, uten å lykkes. Det samme har VG gjort.

UNDERSØKELSER: Etter ulykken torsdag er fornøyelsesparken stengt. Når den vil åpne igjen er foreløpig uklart.

Storstilt etterforskning

Under pressekonferansen sa Olsen at de går i gang med en storstilt etterforskning der de skal hente videoovervåkning, snakke med vitner og ansatte.

Teknologisk Institutt og Arbeidstilsynet har også foretatt undersøkelser torsdag. I tillegg har politiet fått bistand fra Nationalt Efterforskningscenter (NEC).

På spørsmål om godkjennelsen for berg-og-dal-banen skal være i orden, sier Olsen at han ikke kan begynne å spekulere.

Han vil heller ikke svare på spørsmål om når «Cobraen» sist ble kontrollert.

ETTERFORSKER: Politiinspektør Brian Voss Olsen i Østjyllands politi vil ikke spekulere på årsaken til ulykken.

Streng kontroll

Til TV 2 Østjylland sier Foreningen av Forlystelsesparker i Danmark (FFD) at en berg-og-dal-bane må godkjennes av politiet hvert år.

– Vi jobber mye med det og det er omfattende krav til hvordan en virksomhet skal dokumentere og sikre at sikkerheten er i orden, sier sekretariatssjef Kristian Nørgaard i foreningen.

I løpet av sesongen kommer også servicevirksomheten på uanmeldt besøk for å gjennomgå sikkerheten. I tillegg jobber vanligvis fornøyelsesparkens egne teknikere med ettersyn av berg-og-dal-banene, sier Nørgaard.

I 2008 ble fire personer fraktet til sykehuset da en annen vogn løsnet fra den samme berg-og-dalbanen 4. juli, ifølge danske TV 2.

Årsaken da skal ha vært feil på flere av boltene på konstruksjonen. Disse feilene ble oppdaget flere timer før ulykken, uten å ha blitt tilstrekkelig utbedret, skriver Ekstra Bladet.