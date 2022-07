KØYRER SAKTE: I fleire veker har bønder i Nederland protestert mot planlagte utsleppskutt som råkar deira næring. Fleire gongar har dei køyrt sakte og blokkert fleire motorvegar i fleire delar av landet.

Varselskot under bondeprotest i Nederland

Fleire er arrestert og politiet har skote varselskot mot bønder som demonstrerer i den nederlandske byen Heerenveen tysdag kveld.

Bønder i Nederland har i fleire veker protestert mot regjeringa sin plan om å kutte i nitrogenutslepp i landet.

Dei har blokkert vegar, sett fyr på høystakkar, blokkert inngangar til butikklager og køyrt traktorar gjennom gatene i den politiske hovudstaden Haag.

Skot i traktor

Også tysdag kveld var det protestar i fleire nederlandske byar.

De Telegraaf melder at politiet tysdag kveld fyrte av skot under demonstrasjonen i byen Heerenveen.

I følgje politiet forsøkte enkelte av demonstrantane å køyre inn i deira mannskap og tenestebilar på staden. Dette skal ha skjedd ved ei rampe til motorvegen.

– Det oppstod ein trugande situasjon. Det vart fyrt av målretta skot og varselskot, seier politiet til avisa.

Ingen skal vere skada, men ein traktor skal vere treft av ei kule. Dette viser også bilete og video som sirkulerer i sosiale media.

Blir etterforska

Tre personar skal vere arrestert etter hendinga.

Saka blir etterforska, som er vanleg praksis når politiet har tatt i bruk våpen.

Maarten Brink i politiforbundet ACP seier til De Telegraaf at han har sett bilete på nett, men påpeikar at det er uklart kva som har skjedd.

Han seier at politiet ikkje tek i bruk skytevåpen utan at det er grunnlag for det.

I konflikt med klimamål

Kuttplanar i Nederland er årsaka til sinnet frå bøndene, som er redde for å miste levebrødet sitt.

Myndigheitene seier nye krav er nødvendig for omstilling. Nitrogenutsleppa er for høge, og ein domstol har beordra til drastiske kutt for å beskytte naturen.

Dei siste åra har dette ført til at fleire byggeprosjekt ikkje har fått løyve til å starte opp, bøndene er også bedt om å kutte rundt 40 prosent i sin produksjon, som kan føre til at talet på dyr må reduserast.

Nederland er den største eksportøren av landbruksvarer i verda, men er også eit av dei landa i Europa som slepp ut mest klimagassar. Mykje av utsleppa skuldast nettopp landbruket og visse typar dyrefôr.

I 2019 vant klimaaktivistar fram i rettsvesenet, der den øvste domstolen slo fast at myndigheitene ikkje gjorde nok for å få ned utsleppa. Dermed vart regjeringa tvungen til meir drastiske utsleppskutt.