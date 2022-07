SORG: Det er fredag lagt ned blomster utenfor Tivoli Friheden i Aarhus, etter at en ung jente mistet livet i en ulykke torsdag.

Dansk fornøyelsesparkforening om dødsfall: − Burde overhodet ikke kunne skje

Det skal ikke skje at noen mister livet i en berg-og-dal-bane i Danmark, sier Foreningen for fornøyelsesparker i landet (FFD). Nå blir «Cobraen» stengt for alltid.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En 14 år gammel jente døde og en 13 år gammel gutt ble skadet i en hånd da to seter i en berg- og dalbane ved navn «Cobraen» i Tivoli Friheden i Aarhus knakk av torsdag.

– Det burde overhodet ikke kunne skje, at vi ser noe så tragisk i en dansk fornøyelsespark, sier Kristian Nørgaard, sjef for sekretariatet i Foreningen for fornøyelsesparker i Danmark (FFD) til DR.

Han sier det hele tiden blir jobbet med sikkerheten i danske fornøyelsesparker.

– Sikkerhet er vår aller, aller høyeste prioritet. Vi har en omfattende sikkerhetsprosedyre som skal sørge for at det er en trygg, god og sikker opplevelse å besøke våre parker, sier Nørgaard til det danske mediet.

Direktør for Tivoli Friheden, Henrik Ragborg Olesen sa fredag morgen at det enda var ukjent hva som kommer til å skje med «Cobraen» etter dødsulykken, ifølge DR.

Fredag klokken 13.30 melder danske TV2 at «Cobraen» er bestemt permanent stengt.

Les også Dette bildet kan gi svar på tivoli-dødsulykken En 14 år gammel jente døde og en 13 år gammel gutt ble skadet da den bakerste vognen på berg-og-dal-banen…

I Danmark er det politiet som godkjenner fornøyelsesinnretninger for kjøring, ifølge Nørgaard. I Norge er det Statens jernbanetilsyn som, i tillegg til jernbaner og taubaner, har ansvaret for å føre tilsyn over såkalte fornøyelses­innretninger.

Det inkluderer alt fra klatreløyper til hoppeslott og berg- og dalbaner.

Før en slik godkjenning fra politiet i Danmark blir gitt må karusellen ha gjennomgått tilsyn utenfor sesongen, i tillegg til at det blir gjennomført tilfeldige kontroller i løpet av året, skriver danske DR.

– Hver eneste dag er det teknikere som gjennomgår innretningene etter en loggbok som er laget i samarbeid med produsenten, forklarer Nørgaard til DR.

Samtidig er han klar på at de nå ikke kan avvise at lovverket bør sees på.

– Det er veldig klare regler for hvordan en innretning skal se ut og vedlikeholdes, og det har vi gjort. Men et eller annet har gått galt, det sier seg selv, sier tivolidirektør Ragborg Olsen til danske TV 2.

KNAKK: På dette bildet kan man se at den bakerste vognen har løsnet og henger langs siden av den kobra-formede halen på berg-og-dal-banen.

Politiet etterforsker

Fornøyelsesparken stengte som følge av ulykken, og vil holde stengt også fredag på grunn av etterforskningen.

– Vi utfører fortsatt undersøkelser på stedet, og vi vet ikke når vi er ferdige med disse, sier pressemedarbeider Anne Tiedemann ved Østjyllands politi til VG.

– Vi har fått 50 forskjellige henvendelser som vi jobber videre med, og vi vil fortsatt gjerne høre fra vitner og andre som har opplysninger i saken, legger hun til.

Når tivoliet åpner igjen er opp til bedriften selv, forklarer Tiedemann.

Til danske TV 2 sier tivolidirektør Ragborg Olsen at det ikke vil være med det første.

– Det er verken i dag eller i morgen, for jeg kan ikke forestille med at vi skal spille konserter her og at folk skal stå nede ved scenen og klappe.

Da politiinspektør Brian Voss Olsen ved Østjyllands politi møtte pressen klokken 17 torsdag sa han etterforskningen var på et tidlig stadium.

– Det er altfor tidlig å konkludere med noen årsak, slo Olsen fast da.

Øyenvitner har også fortalt at de hørte et voldsomt brak før de så at den bakerste vognen var løs og «hang og dinglet».

Et bilde Ekstra Bladet har publisert viser at den bakre delen av berg-og-dal-banen er avkoblet resten av banen og ligger på et lasteplan.

UNDERSØKER: Politiinspektør Brian Voss Olsen ved Østjyllands politi i Danmark.

Tror ikke dødskarusellen vil kjøre igjen

– Man er like berørt som i går. Det er litt mer på avstand, men følelsen er den samme. Det påvirker meg og mine kollegaer dypt, sier direktør Henrik Ragborg Olesen ved Tivoli Friheden til TV2 Østjylland fredag.

Utenfor tivoliet skal flagget henge på halv stang, ifølge kanalen, som videre siterer tivolisjefen på at man ikke vet hvor lenge de tekniske undersøkelsene på stedet vil pågå.

OVER OG UT: Tivolidirektør Henrik Ragborg Olesen utenfor Tivoli Friheden.

– Det er ikke noe man får gjort på to dager. Jeg vet ikke hva som vil skje, men vi samarbeider og støtter selvfølgelig opp om etterforskningen, og stiller til rådighet det myndighetene har behov for, sier Ragborg Olesen.

Til DR forteller han at selv om man ikke vet årsaken bak den fatale ulykken, er nok karusellens dager talte:

– Jeg har svært vanskelig å se for meg at den kommer til å kjøre igjen, sier han.

– Men det er er en beslutning man ikke kan ta i sine følelsers vold. Vi kommer til å snakke grundig gjennom det og ta beslutningen senere, legger han til.

Dette er heller ikke den første ulykken ved «Cobraen». Fire personer ble fraktet til sykehuset i 2008 da en annen vogn løsnet fra den samme berg-og-dalbanen.

Årsaken da skal ha vært feil på flere av boltene på konstruksjonen. Disse feilene ble oppdaget flere timer før ulykken, uten å ha blitt tilstrekkelig utbedret, skriver Ekstra Bladet.

Direktør Olesen understreker at det skal ha vært snakk om en annen vogn, og mener derfor at det ikke er mulig å sammenligne ulykkene, skriver DR.